El motivo del monumental enfado de Víctor Sandoval en 'Sálvame'

Víctor Sandoval (52) ha perdido en los tribunales contra Nacho Polo. El juez ha determinado que su exmarido no se ha quedado con parte del patrimonio de ambos, tal y como aseguraba el presentador.

Una decisión con la que no está de acuerdo Sandoval, que ha protagonizado un monumental enfado en Sálvame. "De esa pareja me creo lo mismo que de los reyes eméritos, postureo, nada más. Tienes todo lo mío, si estás donde estás es gracias a mí, porque todo es mío", ha explicado el colaborador este viernes, mirando fijamente a cámara y con una mirada airada.

Víctor Sandoval estuvo varios meses recorriendo los principales platós de televisión para explicar qué había ocurrido con su exmarido y para pedir a Nacho Polo que le devolviera sus pertenencias.

Víctor Sandoval se ha enfadado tras su derrota en los tribunales.

"Me voy a callar por una cosa, porque aunque la justicia no me haya dado la razón en algo que no entiendo, sí me la dio en una cosa y es ponerte verde", ha asegurado. "Sigo buscando mi vida porque mi vida la tiene él ahora mismo ¿Por qué no puedo tener mi pasado? Porque me lo has robado tú".

Víctor Sandoval sigue anclado en los recuerdos y en el rencor, ya que nada de lo que un día fue suyo ha vuelto a poseerlo, ha asegurado. "Me afecta, no puedo, y es que no me afecta positivamente. Estoy como con rabia. El pasado me persigue, y el que te va a perseguir a partir de ahora soy yo".

El programa, además, ha mostrado las declaraciones de su hermana, quien le pide que pase página: "Cada vez que lo recuerda se le revuelven las tripas, Víctor lo perdió todo", asegurando que no lo pueden perdonar, pero que le desean que viva y que haga lo que quiera.

Unas palabras que han conmovido a Sandoval que ha asegurado: "Como dice mi hermana, ni mi familia, ni mis amigos, ni la gente que me quiere te va a perdonar, que te perdone Dios, porque si existe Dios lo vas a ver de cerca".

[Más información: Este es el truco que usan los reporteros y que jamás ha podido ver el espectador]