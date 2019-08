Toñi Moreno y su embarazo en TV: las otras presentadoras que mostraron su barriguita en directo

En la actualidad, Toñi Moreno (46 años) es la presentadora embarazada de la televisión española con más visibilidad. Cada día es habitual verla sentada en las escaleras del programa de Cuatro Mujeres y Hombres y Viceversa departiendo sobre el amor y tratando de asesorar a los tronistas con su barriguita incipiente. Incluso, da toda la normalidad posible a su estado de buena esperanza y cuando "tiene un mal día" lo dice, como ocurrió hace unos días.

No obstante, Moreno no es, ni de lejos, la única presentadora embarazada que ha continuado al frente de su programa por encima de todo. De hecho, según se ha deslizado a JALEOS la intención de la gaditana es "continuar hasta que el cuerpo aguante" y siempre y cuando todo transcurra con normalidad. Lo mismo ocurrió en el pasado televisivo con otros rostros célebres de la pequeña pantalla. Es más, no hace falta irse demasiado lejos. En la historia reciente existen ejemplos como el de Tania Llasera (40) en La Voz Kids o el de Eva González (38) en MasterChef.

Ana Rosa y Carlota luciendo sus barriguitas.

Ellas estuvieron al pie del cañón hasta el final de su embarazo. Por otro lado, en TVE hay un ejemplo claro de embarazo y trabajo: Anne Igartiburu (50). La presentadora de Corazón no dejó de ponerse al frente de su espacio con su tripita y look premamá. Años atrás, Emma García (46) hizo lo propio cuando estaba conduciendo A tu lado en 2006, Ana Rosa Quintana (63) en Sabor a ti y Carlota Corredera (45) en Sálvame. Sin embargo, si existe una presentadora que en el pasado casi 'retransmitió' en directo su embarazo esa fue Terelu Campos (53) cuando presentaba en Telemadrid Con T de tarde.

Era muy habitual que, casi diariamente, compartiera el parte médico con su público. "Hoy he visto al médico, me ha dicho que estoy muy bien y me ha confirmado que lo que voy a tener es una niña", es solo un ejemplo de la naturalidad y familiaridad que demostraba con su público en directo. Es más, ella misma ha contado en alguna ocasión que tan solo horas antes de dar a luz abandonó el programa para desplazarse al hospital. Tras el alumbramiento, la propia Terelu llamó a su programa para, nuevamente, informar de cómo había transcurrido todo. No solo eso, sino que Alejandra Rubio (19) fue casi la primera hija de presentadora que pisó un plató de televisión nada más nacer.

