Terelu y su estudiado acercamiento a 'Sálvame': lo que hay detrás de su regreso al plató de Telecinco

Pese a no querer entrar en polémicas, en la noche se vivieron momentos de tensión e incluso TereluPrimero esquivó la pelea que Rafa Mora (37) quiso mantener con ella y, más tarde, se enzarzó con(59). Así ocurrieron los hechos. Después de probar una de las especialidades de Terelu, Lozano, sin pelos en la lengua, aseguró que, a pesar de que le tenía cariño, no le había gustado el plato y que en su casa las había probado mejores. Terelu era muy clara, con pulla incluida: "A mi casa no vienen famosos, vienen amigos. A día de hoy solo invito a gente que no forma parte de mi entorno laboral". Minutos después, la hija deexplotaba de nuevo contra Lydia, haciéndola llorar. "Llora, Lydia, llora, que es lo que quieren", le soltó Terelu, y la periodista explotaba de malos modos mientras bailaba el chuminero: