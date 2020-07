Terelu vuelve a 'Sálvame': tensión, nervios y el grave insulto de Lydia Lozano a Teresa Campos

Terelu Campos (54 años) ha regresado este viernes al plató de Sálvame y lo cierto es que su aparición ha sido de lo más extraña y polémica posible. Atrás quedaron los años en los que las alfombras rojas llegaban desde afuera de las instalaciones de Telecinco; este viernes Terelu entraba por la puerta saludando a todos sus compañeros y se iba directa a la cocina, el que sería su lugar de trabajo en La última cena.

Al principio, la hija de María Teresa Campos (79) evitaba hablar de cualquier polémica y supo manejar muy bien a sus compañeros de programa para que no le sacaran ninguna declaración al respecto. Lo cierto es que la hermana de Carmen Borrego (53) se encuentra ahora mismo en otro nivel. 'Si quieres guerra, conmigo no la vas a encontrar', podría ser su lema perfectamente.

Así, Terelu se movía por el plató como si fuera su propia casa, ignoraba las preguntas, incluso las de Jorge Javier (49), e intentaba disfrutar, pero lo cierto es que la imagen que daba era idéntica a la de una persona que vuelve a juntarse con sus amigos del pasado y se da cuenta que nada tiene ya en común con ellos, según la opinión de las redes sociales.

Terelu:"Llora,llora"

Lydia Lozano:"¿Llora? ¿Llora? Tu puta madre" y se pone a bailar #LaÚltimaCena7 pic.twitter.com/WSJNylxt8I — Rafael García López 📺💻 POWER OF RESPONSABILITY (@RafaelGarciaLAF) July 3, 2020

Pese a no querer entrar en polémicas, en la noche se vivieron momentos de tensión e incluso Terelu amagó con irse del programa. Primero esquivó la pelea que Rafa Mora (37) quiso mantener con ella y, más tarde, se enzarzó con Lydia Lozano (59). Así ocurrieron los hechos. Después de probar una de las especialidades de Terelu, Lozano, sin pelos en la lengua, aseguró que, a pesar de que le tenía cariño, no le había gustado el plato y que en su casa las había probado mejores. Terelu era muy clara, con pulla incluida: "A mi casa no vienen famosos, vienen amigos. A día de hoy solo invito a gente que no forma parte de mi entorno laboral". Minutos después, la hija de Teresa Campos explotaba de nuevo contra Lydia, haciéndola llorar. "Llora, Lydia, llora, que es lo que quieren", le soltó Terelu, y la periodista explotaba de malos modos mientras bailaba el chuminero: "¿Llora, llora? Llora tu puta madre".

Pasado ese mal rato, Terelu sí entró en un juego que inició Jorge Javier. Le preguntó con qué colaborador de tendría una relación íntima si fuera el fin del mundo y, ante esto, Terelu Campos mostraba su lado más sincero y dejaba claro que con Kiko Matamoros (63) y con Chelo, "que ya tiene experiencia". En ese momento, la pregunta parecía obligada: ¿ha hecho Terelu alguna vez un trío? "Nunca lo he hecho ni me lo han ofrecido. De hacer un trío siempre he dicho que lo haría con dos tías y un tío. Si son dos tíos y una tía me la quieren meter hasta por el ojo, así que no. Lo tengo clarinete", respondía, entre risas y más relajada.

La madre de Alejandra Rubio (20) tiene ahora una vida mucho más tranquila que la de antes. Trabaja los fines de semana en Viva la vida y son pocas las veces que está en el candelero. Cuando trabajaba en Sálvame, se hablaba de ella -y no precisamente en tono positivo- un día sí y otro también, y eso le terminó quemando. Lo advirtió al entrar al plató: "Nunca diré públicamente por qué me fui de Sálvame". Lo cierto es que Terelu Campos parece que ha pasado página, ella ya no necesita esos sillones y esas tertulias, ni si quiera esas lágrimas en pantalla, en cambio... parece que ahora los que sí que la necesitan son ellos.

