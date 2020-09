Toñi Moreno, sobre su salida de TVE: "Fue lo más injusto que me ha pasado en mi carrera"

Toñi Moreno (47 años) se ha despedido de Mediaset tras una intensa etapa. La presentadora daba el pistoletazo de salida a Viva la vida en mayo de 2017, un programa "con el nombre más bonito del mundo", repetía ella cada fin de semana. Pero 142 emisiones más tarde, Paolo Vasile (67) tomaba una decisión que sorprendió a todos: poner a Emma García (47) en el lugar de Toñi, y a la andaluza al frente de Mujeres y Hombres y Viceversa. Y año y medio después, este mismo verano, la de Sanlúcar reaparecía en el plató de Viva la vida para sustituir a la vasca durante sus vacaciones. Una montaña rusa de sensaciones de las que Moreno se ha tenido que despedir.

Pero sigue trabajando fuera de la cadena del magnate italiano, gracias a Telemadrid y a Canal Sur. Y se muestra feliz por las oportunidades. Así lo ha contado en una entrevista a Lecturas, donde no solo habla de su presente y futuro profesional y personal, sino que desgrana algunos de los misterios que la han perseguido estos años. Entre ellos, cómo se fraguó su despido de TVE.

Televisión Española la fichó para conducir Entre todos, un programa de solidaridad y participación ciudadana que se emitió en La 1 desde el 26 de agosto de 2013 hasta el 27 de junio de 2014. "Lo que pasó es lo más injusto que me ha pasado en mi carrera. Empezamos un programa tras la crisis del 2009 que se llamaba Entre todos en el que la gente llamaba desesperada para pedir ayuda. Luego se abrían los teléfonos para que quien quisiera llamase para ayudar a esa persona. El programa no tocaba el dinero. Se ponían en contacto las dos partes y entre ellos se ayudaban. Cada tarde lográbamos que alguien pudiera montar un negocio", explica la presentadora.

El programa apenas duró 10 meses debido a las sospechas de varias vertientes políticas, según cuenta la propia Toñi: "Los políticos lo utilizaron como arma arrojadiza y se hizo una campaña en contra. Empezaron a entrar llamadas que yo creo que eran pequeñas trampas hasta que acabaron con el programa".

Toñi Moreno en 'Entre todos', de TVE.

El 15 de septiembre, con el arranque de la nueva temporada televisiva, Toñi regresó al mismo canal con otro programa de tarde llamado T con T que vino a suceder al cancelado Entre todos. Sin embargo, dos meses después, se retiró también de la parrilla de programación por sus bajos índices de audiencia.

Sobre Emma García, Vasile y Jesús Vázquez

Moreno asegura que lo que le pasó en TVE nada tiene que ver con lo ocurrido en Telecinco con el cambio drástico que decidió tomar Vasile con ella y con Emma García. "No lo puedo comparar, cuando me echan de TVE me quedo en casa sin trabajo. El día que Vasile me llama reconozco que yo estaba en una zona de confort con el programa y en ese momento no me apetecía cambiar".

La presentadora cuenta que asumió el cargo sin problemas, ni con el magnate ni con su compañera. "Salí del despacho de Vasile y llamé a Emma. Ella me ayudó a entender mejor el formato al que me mandaban, porque era un programa que yo no había seguido. Y además, pensaba que yo, que creo en el amor para toda la vida, iba a estar fuera de sitio. Asumí el reto con ilusión. Y he sido muy feliz haciendo ese programa".

Toñi Moreno, en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

De hecho, la comunicadora andaluza -aunque nacida en Barcelona- relata que la vasca "lo hace muchísimo mejor que yo", y deja claro que no existe ningún tipo de enemistad entre ellas. Tampoco ve que su ego haya sido dañado al volver al plató de Viva la vida para sustituir a su sustituta: "Yo tengo muchos defectos, pero ese no".

Emma García, en 'Viva la vida'.

Al mismo tiempo, alaga a su compañero Jesús Vázquez (54), quien tomará su puesto este septiembre en Mujeres y Hombres y Viceversa tras su salida: "Pertenezco a un equipo y el entrenador ha decidido que saca a jugar a Messi", declara. Un gran piropo con el que Toñi demuestra que se alegra de los logros de sus colegas de profesión y no al contrario.

