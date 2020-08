La dura reflexión de Toñi Moreno en su despedida: "En la tele hoy estás y mañana no"

Toñi Moreno (47 años) se ha despedido este domingo de Viva la vida tras haber sustituido a Emma García (47) durante el mes de agosto. La presentadora se ha mostrado emocionada al decir adiós al que, de momento, es su último proyecto profesional en Mediaset, y ha querido pronunciar unas palabras para cerrar el ciclo en este programa que, además, nació de su mano hace más de tres años.

"No quiero ponerme tonta, me lo he pasado muy bien", ha expresado la de Sanlúcar, que horas antes había compartido vídeos en su Instagram despidiéndose entre lágrimas de las compañeras de maquillaje y peluquería: "Soy muy llorona", decía emocionada tras recibir un regalo del equipo.

Ya en plató, Toñi ha aprovechado los minutos finales de emisión para despedirse del espacio y de su público: "Este programa me cambió la vida, lo arrancamos y siempre va a ser mi casa", ha afirmado. "Me ha encantado trabajar con Raúl Prieto, que somos amigos desde jovencitos y nunca habíamos trabajado juntos. Ha sido un verano maravilloso".

A pesar de su incierto futuro profesional dentro de la cadena, la presentadora ha expresado su alegría por la oportunidad de haber podido regresar a Viva la vida durante este verano: "En la tele hoy estás, mañana no estás, por eso soy muy partidaria de vivir el momento y para mí este verano ha sido un momentazo", ha concluido. Además, ha confesado que su mayor miedo al asumir esta tarea era "cargarse el tinglado antes de la vuelta de Emma".

Posteriormente, Toñi Moreno ha publicado una foto en Instagram junto al director del programa, Raúl Prieto, acompañada de unas bonitas palabras: "Amigos desde hace más de veinte años y nunca habíamos trabajado juntos. ¡Qué gustazo ha sido! La vida volverá a juntarnos para hacer algo grande... algún día. Te quiero", ha escrito la comunicadora.

Nuevos proyectos

Toñi Moreno volverá a ponerse al frente de 'Un año de tu vida'. Gtres

A pesar de las horas bajas que parecen avecinarse en el horizonte laboral de Toñi Moreno en la cadena, lo cierto es que la presentadora cuenta con dos proyectos que próximamente verán la luz y que la mantienen ilusionada y esperanzada.

Tal y como ella misma anunciaba hace unos días respondiendo a las preguntas de sus seguidores en Instagram, muy pronto volverá a ponerse al frente de Un año de tu vida, programa de Canal Sur del que la andaluza se apartó el pasado mes de diciembre por su baja por maternidad, dejando a Eva Ruiz (52) a los mandos de las últimas entregas.

Por otro lado, Toñi ha desvelado que también tomará el relevo a Luján Argüelles (43) en el espacio de Telemadrid La Báscula, cuyas últimas entregas quedaron pendientes de grabarse debido al confinamiento.

