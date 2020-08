Toñi Moreno hace su confesión más dura: "Mediaset ha decidido dejarme en el banquillo"

Toñi Moreno (47 años) ha vuelto a coger su cámara de vídeo, se ha autograbado y ha publicado en su canal de Mtmad, Dos vidas, el que es, probablemente, su capítulo más duro. También el más sincero, pues la gaditana ha abordado el delicado asunto de los bailes que ella misma ha protagonizado dando saltos como presentadora de varios formatos Mediaset España. No es la primera vez que Toñi encaja que le arrebaten un programa de televisión para dárselo a otro presentador o presentadora.

Así lo comentaba ella misma. "[en estos momentos] tienes que poner tus conocimientos a favor y trabajar cada día el optimismo, la fuerza, la alegría y, sobre todo, no hundirte porque si te hundes no llegas a ningún sitio. Yo estudié un año para ser coach porque pensaba dedicarme a eso si la tele no me readmitía después de que me echaran de Entre todos (Televisión Española) y me quedara sin trabajo. Al final, nunca me he dedicado a ser coach profesional, pero -lo aprendido- me lo aplico a mí misma".

Toñi Moreno en su canal de Mtmad.

La de Sanlúcar de Barrameda relativiza y asume que en estos instantes en los que se encuentra el mundo, "no tenemos ningún dominio de nuestra vida". Pone en valor el hecho de ser madre y observa con mucha precaución todo lo relativo a la pandemia de coronavirus. "En la televisión también se están sucediendo muchos cambios, así que lo más importante de todo es intentar tener seguridad en ti misma", desliza.

Respecto a sus idas y venidas dentro del grupo dirigido por Paolo Vasile (67), Toñi hace una metáfora con un equipo de fútbol: "Yo ahora mismo estoy en un momento de cambio. Yo estoy en un equipo de fútbol que se llama Mediaset y, de repente, el entrenador ha decidido sentarme en el banquillo y que sale Messi a jugar, porque Jesús Vázquez es Messi".

Efectivamente, llevando la metáfora hasta el final, Moreno se toma con deportividad este cambio que ya sufrió en octubre de 2018 cuando el consejero delegado de la cadena decidió, en una brillante estrategia empresarial, cambiar el papel de dos de sus presentadoras: Emma García (47) haría Viva la vida y Toñi Moreno se pondría al frente de Mujeres, hombres y viceversa.

Toñi Moreno presentando 'Mujeres, hombres y viceversa'.

"A mí no me queda otra que entrenar muchísimo para que me vuelvan a sacar y, sobre todo, mantener una actitud positiva, ser consecuente y tirar para adelante". Sea como fuere, ella sigue vinculada al grupo audiovisual y en estos momentos se encuentra al frente de Viva la vida, el magacín de los fines de semana de Telecinco que misma ella vio nacer en la primavera de 2017.

"Para tener esos proyectos y tener esa ilusión por trabajar primero tienes que trabajártelo dentro de ti. Cada cambio que te ocurre en la vida y cada cosa que tú no has previsto es para bien. Todo lo que sucede, conviene", sostiene Toñi.

Admite sus temores, tiene miedo, pero cree que el cambio supone crecimiento personal y así lo explica: "Siempre que hay un cambio tengo miedo, pero el cambio es crecimiento. Lo importante no es parar. Yo, por ejemplo, he aprovechado el confinamiento para escribir un libro, y ya tengo dos proyectos de televisión para septiembre".

