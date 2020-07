Así ha sido la vuelta de Toñi Moreno a 'Viva la vida' año y medio después de su adiós

En octubre de 2018, Mediaset anunciaba un sorprendente movimiento de presentadoras que revolucionaría la cadena y desataría un sinfín de comentarios y rumores. Toñi Moreno (47 años), presentadora de Viva la vida, y Emma García (47), quien había estado al frente de Mujeres y hombres y viceversa durante 10 años, se intercambiarían sus puestos. Y así se llevó a cabo. El 4 de noviembre de 2018 la de Sanlúcar se despidió de su programa más querido.

Un año y ocho meses después, el pasado domingo, la vasca hizo su último programa antes de las vacaciones y durante su ausencia es Toñi la que ocupa su silla de presentadora. Su nuevo debut ha sido este sábado.

Tras justo 20 meses desde que Moreno dijo adiós al magacín de los fines de semana, este 25 de julio ha vuelto a pisar el plató de Telecinco como conductora. A las 16:00 horas en punto arrancaba el espacio con Toñi entre bambalinas, nerviosa y sonriente.

"Qué ganas tenía de volver aquí", decía mientras sostenía con fuerza los papeles con el logo del programa. Segundos después, se abrían las puertas del gran pantallón y ella aparecía en medio y hacía su entrada en el plató donde la esperaban sus compañeros y colaboradores aplaudiéndola.

"Echo en falta el público, ¿me podéis poner aplausos de esos enlatados?", comentaba. Ha repetido en varias ocasiones su gran ilusión por regresar "al programa con el nombre más bonito del mundo", frase que repetía cada día en 2017 cuando fue la presentadora oficial de Viva la vida durante 141 emisiones.

La gaditana ha mostrado lo feliz que está por esta oportunidad a lo largo de las semanas que esté Emma ausente, y es que conoce a gran parte del equipo del programa, tal y como ha demostrado al conectar con la reportera Arancha Pérez Ponce, con quien debutó hace más de tres años: "Estoy encantada de volverla a saludar después de tanto tiempo", expresaba Moreno.

Su 'enfrentamiento' con Emma

La de Sanlúcar visitó el programa el pasado domingo para recoger el testigo de Emma y, de paso, abordar juntas por primera vez en estos casi dos años la polémica sobre su relación.

Emma García adelantaba la visita de Toñi tirando de ironía: "Tengo muchas ganas de hablar con Toñi porque sabéis que nos llevamos bastante mal. Hoy es el día de aclararlo", afirmaba la vasca.

Minutos más tarde se produciría el esperado reencuentro y, aunque ambas se esforzarían por demostrar que no hay ningún problema entre ellas, pronto surgirían las primeras rencillas en directo. Y es que Emma García trató de romper el hielo con una desafortunada pregunta: "¿Tienes pareja?". Una cuestión que propició la cortante respuesta de Toñi: "Yo de esas cosas no hablo, esa parcela me gusta guardármela para mí porque siento que soy la propietaria", ha espetado.

Emma García y Toñi Moreno, cara a cara.

A pesar de esta anécdota, las presentadoras se esforzaron por aclarar que las noticias sobre su mala relación no se ajustan a la realidad: "Nunca nos hemos llevado mal", ha afirmado Toñi.

