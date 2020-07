Emma García y Toñi Moreno, cara a cara: "Nos hemos tenido que llamar para aclarar muchas cosas"

En octubre de 2018, Mediaset anunciaba un sorprendente movimiento de presentadoras que revolucionaría la cadena y desataría un sinfín de comentarios y rumores. Toñi Moreno (47 años), presentadora de Viva la vida, y Emma García (47), quien había estado al frente de Mujeres y hombres y viceversa durante 10 años, se intercambiarían sus puestos.

La noticia sorprendió incluso a las propias afectadas, que contaban con un estatus envidiable en la cadena y se encontraban cómodas en sus respectivos espacios. Desde entonces se han sucedido los rumores de tensión y mala relación entre ambas comunicadoras.

Ahora, una nueva decisión de la compañía de Paolo Vasile (67) ha propiciado el reencuentro entre las dos presentadoras. Toñi Moreno volverá a ponerse al frente de Viva la vida este verano, durante las vacaciones de Emma García.

La de Sanlúcar ha visitado el programa este domingo para recoger el testigo de Emma y, de paso, abordar juntas por primera vez en estos casi dos años la polémica sobre su relación.

Emma García adelantaba la visita de Toñi tirando de ironía: "Tengo muchas ganas de hablar con Toñi porque sabéis que nos llevamos bastante mal. Hoy es el día de aclararlo", afirmaba la vasca.

Minutos más tarde se produciría el esperado reencuentro y, aunque ambas se esforzarían por demostrar que no hay ningún problema entre ellas, pronto surgirían las primeras rencillas en directo. Y es que Emma García ha tratado de romper el hielo con una desafortunada pregunta: "¿Tienes pareja?". Una cuestión que propició la cortante respuesta de Toñi: "Yo de esas cosas no hablo, esa parcela me gusta guardármela para mí porque siento que soy la propietaria", ha espetado.

A pesar de esta anécdota, las presentadoras se han esforzado por aclarar que las noticias sobre su mala relación no se ajustan a la realidad: "Nunca nos hemos llevado mal", ha afirmado Toñi.

Sin embargo, Emma García sí reconocía que el inesperado intercambio de programas las pilló desprevenidas: "Las dos vivimos un momento complicado que nos puso la vida patas arriba en lo profesional y en lo personal", aseguraba. "Yo me enteré un pelín antes y fue la primera vez que me quedé sin palabras, llevaba 10 años en Mujeres y Hombres, estábamos estabilizados y cuando me lo comentaron no supe cómo reaccionar", ha confesado la vasca.

Toñi Moreno, por su parte, apoyaba el testimonio de su compañera: "No me gustó la decisión en un primer momento porque estaba feliz en Viva la vida, pero al día siguiente llegué a Mujeres y Hombres y me hice con el nuevo equipo", ha reconocido.

Emma ha desvelado que las noticias surgidas tras conocerse el intercambio le hicieron más difícil el camino: "Son dos programas muy diferentes y para mí el cambio fue muy complicado, sobre todo por las cosas que se fueron diciendo". La vasca reconoce que en un principio ambas tuvieron "un momento sin comunicación porque cada una estaba asumiendo lo que le había tocado", pero asegura que no tardaron en llamarse para "aclarar muchas cosas".



De lo que ninguna de las dos ha hablado es de las últimas declaraciones de Emma García en Lecturas, donde la presentadora ha comentado que le sorprendió la elección de Toñi para sustituirla y que ella se decantaba por Terelu Campos (54).

