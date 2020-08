Toñi Moreno rompe a llorar en directo por el último mensaje de Álex Lequio

Toñi Moreno (47 años) ha vivido un momento complicado en directo durante la emisión de Viva la vida de este sábado. Tras un vídeo sobre el último mensaje de Álex Lequio que su madre, Ana Obregón (65), ha revelado en Instagram, la presentadora no podía contener las lágrimas y era incapaz de tomar las riendas de la tertulia en plató.

"No puedo, lo siento. Es un tema que me supera", comentaba visiblemente emocionada. Segundos después, algo más calmada, la de Sanlúcar explicaba el motivo por el que las palabras del joven empresario habían provocado su llanto: "Eso que acaba de darnos es una lección de vida, yo estaba emocionada por lo que decía, al margen de que he llorado mucho la muerte de Álex", comentaba.

Toñi Moreno no ha podido contener las lágrimas. Mediaset

La presentadora destacaba "el mensaje de que nos entretenemos en tonterías y en absurdeces y la vida es ahora, porque mañana de repente te dicen 'se acabó'". Una lección que, por desgracia, ella ya había recibido con un duro golpe en su vida: "A mi padre le dijeron 'te quedan dos meses y medio de vida'", relataba.

Toñi ha dedicado unas bonitas palabras al hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio (60), definiéndole como una persona que "hacía que el mundo fuese mejor", además de comentar que hablaba habitualmente con él y aún conserva esas conversaciones en su teléfono.

Las palabras de Álex Lequio que han emocionado a la presentadora en directo eran reveladas este sábado por Ana Obregón en su perfil de Instagram. "Hace un mes encontré en tu móvil el último post que escribiste. No tuviste tiempo de terminarlo ni de subirlo. He dudado mucho si hacerlo, pero se que tú querías", escribía la actriz.

En el texto, el joven empresario reflexionaba sobre cómo había invertido su tiempo antes de que el cáncer golpeara su vida: "¿Cuántas veces no he estado con mi novia por quedarme enviando correos hasta las 3 de la mañana? ¿Cuántas veces he ido a jugar con mi hermanita pequeña? ¿Cuántas veces habré ido a ver a mi madre? ¿Cuántas la he colgado? ¿Cuántas invitaciones rechazadas al cine con mi padre?", se preguntaba.

"No soy nadie para darte un consejo pero quizás, Dios no lo quiera, un día recibas una llamada del hospital después de hacerte una tac, una placa o un análisis de sangre. (...) Quizás ese día se sienten 7 médicos delante de ti y todas esas metas por ser un as se evaporen", escribía Álex, concluyendo que "al final solo te llevas el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres".

