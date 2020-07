Alessandro Lequio se rompe en directo al recordar su pasado con Ana Obregón y a su hijo, Álex

Sin poder contener las lágrimas. Así es cómo se ha mostrado Alessandro Lequio (60 años) durante su intervención este lunes en El Programa del Verano, donde le han preguntado por el primer episodio de la nueva temporada de Hormigas Blancas -estrenado el pasado domingo-, cuya protagonista ha sido Ana Obregón (65). Como es lógico, la vida de Alessandro Lequio salió a relucir en el citado documental, tiempos felices, y otros que no lo fueron tanto, que narraban su historia de amor con la mítica presentadora.

Debido a los difíciles momentos que viven tanto Ana como Alessandro a consecuencia de la reciente pérdida de su hijo Álex, el italiano se ha desprendido momentáneamente de su habitual coraza de 'hombre sarcástico' para dejar ver el sufrimiento de padre que padece actualmente.

Muchas, y muy variadas, fueron las imágenes de Álex Lequio en el documental. Vídeo en el los que se repasó desde su nacimiento hasta su triste desaparición en mayo de este año, un varapalo difícil de superar para la que fue una de las parejas más fotografiadas por la prensa del corazón a comienzo de los años noventa. La pregunta era casi obligada, siendo Joaquín Prat (45) -presentador del espacio durante las vacaciones de Ana Rosa Quintana (64)- quién le ha preguntado por la emisión del formato que presenta Carlota Corredera (46). "Me despertó tantas emociones que no puedo valorar. No tengo ganas y nunca las tendré", asentía el conde italiano con los ojos vidriosos y al borde del llanto.

Alessandro Lequio en 'El Programa del Verano'. Mediaset

Rápidamente, el presentador ha querido dar ánimos a su compañero, con quien le une una buena relación de amistad. Unos segundos de gran carga emotiva que han sido tratados por el resto de colaboradores con un enorme respeto. "Hay que seguir viviendo, porque tú tienes gente que te necesita, y Ana también", concluía Joaquín Prat, que acto seguido ha pasado a otro tema.

Antes de que se produjera este momento tan triste en el plató, se emitió un vídeo en el que Jimmy Giménez-Arnau (75) -también amigo de Alessandro- recalcaba el gran amor que profesó Lequio a Ana Obregón durante los años que estuvieron juntos. Un sentimiento que fue en su día cuestionado y que el colaborador ha querido zanjar. "Yo ha Ana la he querido muchísimo", recalca Lequio.

Ana Obregón, Álex Lequio y Alessandro Lequio a principios de los noventa. Gtres

Una afirmación que concuerda a la perfección con la excelente relación amistosa que han mantenido desde su separación hasta hoy. Y es que pese a todo, Ana y Alessandro siempre se han tenido el uno al otro con el fin de proporcionar a Álex un perfecto núcleo familiar.

