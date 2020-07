'Hormigas Blancas': El triste deseo que pidió Ana Obregón para el 2020 y que no podrá cumplir

Nueve años después, Mediaset ha rescatado Hormigas Blancas, un espacio presentado por Carlota Corredera (46 años) que rememora el pasado de personajes públicos. Este domingo, el programa ha vuelto a la pantalla de Telecinco y ha arrancado con su homenaje a Ana Obregón (65) con unas imágenes de la actriz en La caja deluxe, en el año 2011, que han dejado sin palabras a la audiencia. De hecho, la propia presentadora las calificó como "escalofriantes".

Hace nueve años, en una de las emisiones del citado programa, Ana Obregón tuvo que escribir, mentalmente, cómo se imaginaría su vida un 28 de julio de 2020, justo dos días después de la entrega de Hormigas Blancas. Sin imaginarse que sería el año más difícil de su vida, la actriz comentó: "Me gustaría escribir que seguimos toda la familia unida, que no falte ninguno. Que finalice mi libro y que fue un éxito. Que mi hijo terminó la carrera, que es un economista brillante. Que he encontrado un amor. Me gustaría escribir ese año que soy feliz porque he decidido de una vez serlo". Un deseo que, lamentablemente, no pudo cumplir. La también presentadora perdió el pasado 13 de mayo a su hijo Álex Lequio, a los 27 años, tras dos años de lucha contra el cáncer.

Durante su entrevista en La caja deluxe, Ana Obregón también hizo referencia al amor que sentía por su hijo. "Es mi vida Aless. Cuando le vi por primera vez entendí que hacía yo en el mundo, era la pregunta que más me había hecho en mi vida, cuando le vi lo entendí todo". Estas palabras, que fueron recordadas la noche de este domingo, tienen ahora más valor que nunca. Y es que la entrega de la actriz hacia su hijo fue más que evidente en sus últimos años de vida.

En 2011, Ana participó en La Caja Deluxe y pidió un deseo para el 28 de julio de 2020... dentro de 2 días #HormigasAnaObregón pic.twitter.com/DHzyU7OL1E — Hormigas Blancas (@hormigast5) July 26, 2020

Hoy, Ana Obregón afronta su peor momento y, aunque hay momentos en los que no encuentra consuelo en ninguna parte, está refugiada en el amor de sus seres queridos. "Hay días que no puede levantarse", comentó Terelu Campos (54), una de las colaboradoras de Hormigas Blancas, que tuvo la oportunidad de conversar con la actriz hace unos días. "Me escribió para darme las gracias, me dijo: 'mi querida Terelu, quiero agradecerte que hayas estado en la misa de mi niño", expresó la hija de María Teresa Campos (79).

De acuerdo con Terelu, Ana Obregón, que se encuentra en Palma de Mallorca al lado de los suyos, "no tiene fuerza ni para bajar a ver el mar". Sin embargo, el apoyo de su familia la está ayudando a sobrevivir. "Estar con sus padres en estos momentos le da fuerza para respirar. Sus hermanas y amigos tienen que cogerla cada mañana", aseguró la colaboradora de Hormigas Blancas, donde también repasaron la trayectoria de la actriz y sus relaciones amorosas. La más destacada, la que tuvo con Francis Franco (65), nieto de Franco, quien ha revelado que se puso en contacto con Ana tras la muerte de Álex, "para decirle que lo sentía".

