Giro inesperado en la guerra judicial de Pepe Navarro y Vanessa Martín: accedemos al auto clave que lo cambia todo

Pepe Navarro (72 años) y la que fue su pareja sentimental en los años 90 Vanessa Martín recrudecieron su guerra judicial -ya en 2002 ella denunció al presentador por agresión y lesiones- en abril de 2022, cuando Pepe "injurió y calumnió" a Vanessa, como ella puso de manifiesto en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrent, en Valencia.

Los hechos se remontan a una furibunda intervención de Navarro en televisión, en la que calificó a Vanessa de "farsante", y de ser "indigna" y "repugnante". Martín no lo dudó: puso estas calificaciones en manos de la Justicia. Se celebró una vista y, ante la falta de acuerdo, se dispuso la celebración de un juicio. Vinieron meses de cambios en los juzgados.

A EL ESPAÑOL se trasladó que la jueza de instrucción redactó un auto -el día 9 de abril- en el que acordó la apertura de juicio oral por un "delito", y no por "delito leve", como se contempló inicialmente. Una diferencia determinante que llenó de esperanza a Vanessa. Pepe recurrió ese auto, con el objetivo de que se cancelase el juicio y se archivase la causa.

Pepe Navarro, en una fotografía tomada en la Starlite Occident, en Marbella, el pasado mes de julio. Gtres

Lo que pretendía el mítico comunicador con aquel recurso de apelación era revocar el auto y dictar otro que acordase el sobreseimiento libre. Hace unas semanas, este periódico pudo saber que nada se sabía de la fecha de juicio. Sin novedad en el frente. Ahora, EL ESPAÑOL está en disposición de informar, en exclusiva, que este caso se ha sobreseído.

Dicho de otro modo: Pepe ha ganado la batalla. Tal y como era su propósito, el caso ha sido sobreseído. El fallo ya lo conocen ambas partes, tal y como ha podido conocer este medio. Puestos en contacto con Vanessa Martín, ésta se mantiene en la misma línea de discreción de siempre: no habla con los medios de comunicación de cuestiones judiciales.

Eso sí, únicamente deja claro que, por supuesto, continúa confiando en la Justicia. Eso no va a cambiar ahora. Son muchos años de batalla, de lucha. EL ESPAÑOL conoce que esta resolución se ha vivido con absoluta sorpresa en el entorno de Martín: nadie se esperaba algo así. Existían garantías, había esperanza, pero, de repente, todo se ha desvanecido.

Quien conoce al emblemático presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi sostuvo, hace un tiempo, a este periódico que éste estaba "deseoso" de verle el fin a esta batalla legal que se ha hecho demasiado larga y tediosa. A este diario le constó, además, que ese cansancio lo han acusado ambas partes por igual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanessa Martin (@vanessamartin2976)

Hay prudencia en las palabras de los abogados; son días clave para saber qué hacer. Puede que no todo esté perdido. Conviene recordar para quien no esté al tanto que Pepe y Vanessa mantuvieron una relación sentimental a finales de la década de los 90. Un romance que, mal que bien, según ella, duró tres años.

Una suerte de historia de amor que terminó de la peor de las maneras: en los juzgados con una denuncia contra el presentador por agresión y lesiones. En 2002, la Justicia le dio la razón a ella y Navarro tuvo que hacer frente a una condena por "golpear en reiteradas ocasiones a Vanessa, provocándole contusiones múltiples".

En abril de 2022, Vanessa Martín relató en Mediaset España cómo fue su relación con el presentador. Los inicios del romance se escribieron en buenos términos, de acuerdo al prisma de Vanessa, e incluso ella se enamoró "locamente de él", en sus propias palabras. "Era como el príncipe azul con el que todas las chicas soñamos", dijo ella.

"Se hizo justicia legal en 2002 pero no mediática, porque yo ahora tengo que aguantar las aberraciones que él dice sobre mi persona sin poder hablar. Para mí, hay otra justicia, como muchas mujeres que pasan calamidades y que no tienen medios suficientes, y las entiendo porque yo en su momento me sentí muy desprotegida", aseguró Martín en La Razón.

La otra guerra de Pepe

Ivonne Reyes en una instantánea captada en la boda de Vania Millán, en 2022. Gtres

Ivonne Reyes (56) también es un nombre que está vinculado al de Pepe Navarro desde hace décadas. A la comentadísima paternidad del hijo de Reyes, Álex Reyes (24), se han añadido a lo largo de los años diversos litigios que han enmarañado aún más, si cabe, el litigio entre ambos, que trascendió de lo mediático a lo legal hace años.

A la guerra que protagonizan ambos, hace unos meses se agregaron dos personas del núcleo familiar del comunicador, como avanzó en exclusiva EL ESPAÑOL. Concretamente, los hijos que Pepe tuvo fruto de su historia de amor con la empresaria Eva Zaldívar (54): Andrea (29) y Marlo (23).

Los hijos de Pepe y Eva decidieron dar un paso al frente y demandar a la venezolana. También emprendieron acciones contra Mediaset y la productora del programa. Todo ello por unas palabras de Ivonne Reyes, emitidas en el cancelado Deluxe, durante su guerra con Eva Zaldívar: "¿De qué hijo no es padre Pepe? ¿Del mío o del tuyo?".

Y apuntaló: "Pídele la prueba a tus hijos, habla de tus hijos. (...) ¿Es verdad que Navarro te pidió un día que le hicieras la prueba a tus hijos? Porque eso me lo dijo él a mí". Ante eso, Andrea y Marlo interpusieron una demanda por vulneración del honor e intimidad personal y familiar. Este juicio se retrasó y, de momento, no hay novedades.