Toñi Moreno se despide de 'Viva la vida': sus dos esperanzadores proyectos fuera de Telecinco

Toñi Moreno (47 años) se despedirá este fin de semana de Viva la vida tras un mes en el que ha estado sustituyendo a Emma García (47) durante sus vacaciones de verano. La presentadora iniciará así una etapa de incertidumbre profesional en Mediaset, pues la próxima temporada tampoco estará al frente de Mujeres y Hombres y Viceversa, que pasará a manos de Jesús Vázquez (54).

Hace unos días, la de Sanlúcar hacía alarde de su particular sentido del humor en directo al hablar sobre su incierto futuro en la cadena: "En tres semanas me voy al paro", dijo respondiendo a Lely Céspedes cuando esta le pidió trabajo en Viva la vida.

Toñi Moreno se despide esta semana de 'Viva la vida'. Mediaset

Posteriormente, Toñi tuvo que matizar sus palabras ante el revuelo generado por lo que muchos entendieron como un dardo a la compañía de Paolo Vasile (67): "No quise decir eso porque además no es verdad. No me expresé bien. Quería decirle a Lely Céspedes que no se viviera abajo, que hasta las presentadoras tenemos una situación laboral inestable y hay que luchar cada día. Pero me expresé fatal", aclaró en sus redes sociales.

A pesar de las horas bajas que parecen avecinarse en el horizonte laboral de Toñi Moreno en la cadena, lo cierto es que la presentadora cuenta con dos proyectos que próximamente verán la luz y que la mantienen ilusionada y esperanzada.

La presentadora volverá a ponerse al frente de 'Un año de tu vida'. Gtres

Tal y como ella misma ha anunciado respondiendo a las preguntas de sus seguidores en Instagram, muy pronto volverá a ponerse al frente de Un año de tu vida, programa de Canal Sur del que la andaluza se apartó el pasado mes de diciembre por su baja por maternidad, dejando a Eva Ruiz (52) a los mandos de las últimas entregas.

Hasta ahora, la cadena autonómica no había anunciado la continuidad del espacio de entrevistas a personajes famosos, que en su primera temporada en antena cosechó excelentes datos de audiencia que hacían factible su renovación.

Por otro lado, Toñi ha desvelado que también presentará otro programa en Telemadrid, lo cual podría ser una confirmación velada de la noticia de que tomará el relevo a Luján Argüelles (43) en las últimas entregas de La Báscula que quedaron pendientes de grabarse debido al confinamiento, aunque la protagonista no ha querido dar más detalles.

Toñi sustituirá a Luján Argüelles en las últimas entregas de 'La Báscula'. Gtres

De esta manera, la comunicadora volverá a dos cadenas que conoce bien, pues en la cadena andaluza dio sus primeros pasos hacia la fama nacional. En el canal regional de Madrid, por su parte, presentó el año pasado Aquellos maravillosos años, un espacio nostálgico que cosechó discretos datos en audiencia y fue cancelado tras su primera temporada.

Pese a la ilusión con la que afronta estos nuevos planes profesionales fuera de Mediaset, la de Sanlúcar opta por mantener la prudencia ante la incertidumbre impuesta por la crisis del coronavirus: "Tengo la oportunidad de presentar dos pedazo de programas en Telemadrid y Canal Sur. Espero que el Covid nos deje... Es difícil hablar de futuro ahora. Vamos día a día", ha escrito respondiendo a otro de sus seguidores.

Toñi Moreno seguirá contando su día a día en su canal de MTMAD. Mediaset

Mientras tanto, la presentadora seguirá ligada a Mediaset a través de Dos vidas, su canal en MTMAD donde relata su día a día como madre trabajadora primeriza. Una experiencia que también plasmará pronto en un libro, tal y como ella misma anunciaba hace unos meses.

Ha sido precisamente en el canal de la plataforma donde Toñi Moreno se ha sincerado sobre su incertidumbre en Mediaset: "Yo ahora mismo estoy en un momento de cambio. Yo estoy en un equipo de fútbol que se llama Mediaset y, de repente, el entrenador ha decidido sentarme en el banquillo y que sale Messi a jugar, porque Jesús Vázquez es Messi", expresaba.

Una situación complicada ante la que la presentadora mantiene en todo momento la actitud positiva: "A mí no me queda otra que entrenar muchísimo para que me vuelvan a sacar y, sobre todo, mantener una actitud positiva, ser consecuente y tirar para adelante".

