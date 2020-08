El emir de Abu Dabi atraca su 'Azzam' en Cádiz por 480.000 euros: el superyate más largo del mundo

En el Puerto de la Bahía de Cádiz este verano tienen motivos para sacar pecho dentro del sector náutico español porque el denominado Muelle Ciudad ha sido escogido para una parada técnica del 'Azzam': el megayate de lujo más largo del mundo. Esta operación reportará pingües beneficios a la dársena gaditana puesto que la empresa que ejerce de consignataria, la Agencia Marítima Condeminas Cádiz, ha detallado a EL ESPAÑOL que el alquiler del punto de amarre ha sido contratado por un periodo de ocho meses, a razón de unos 2.000 euros diarios, lo que supondrá un desembolso de 480.000 euros.

"Por motivos de eslora y manga, este yate no puede entrar prácticamente en la marina de ningún club náutico y por eso su propietario optó por un puerto comercial como el de Cádiz para realizar una escala técnica en la que revisarán maquinaria o realizarán trabajos de mantenimiento de cubierta", tal y como explica a este diario un portavoz de la citada agencia marítima. Y no exagera un ápice puesto que la longitud del 'Azzam' de proa a popa equivale a dos campos de fútbol y esas dimensiones condicionan el listado de instalaciones aptas para que pueda atracar una embarcación así.

Una fuente de la Autoridad Portuaria de Cádiz precisa que se ha escogido el Muelle Ciudad porque "suele acoger cruceros" y es el emplazamiento más idóneo para dar cabida a los 180,65 metros de eslora del 'Azzam' con los que hará caja el puerto. "El coste diario del amarre se negocia con el consignatario en función de diversas variables, como el tiempo que estará atracado y las características técnicas que tiene la embarcación".

El Muelle Ciudad del Puerto de la Bahía de Cádiz ha sido escogido por el presidente de Emiratos Árabes para que el megayate más grande del mundo, 'Azzam', realice una escala técnica. J.G.B.

Desde Condeminas resaltan que esta escala es un hito que se traduce en una campaña publicitaria gratuita para las instalaciones portuarias y la ciudad: "Es la primera vez que el yate más grande del mundo atraca aquí". Los otros factores que han jugado un papel clave para que esta embarcación acabe en el Puerto de la Bahía de Cádiz han sido su ubicación estratégica cerca del Estrecho de Gibraltar, que permite hacer travesías por aguas del Atlántico y el Mediterráneo, y la creciente fama de la que goza entre las fortunas más opulentas del Golfo Pérsico. A los jeques, entre otros aspectos, les gustan los niveles de seguridad que presenta la dársena gaditana estructurada en cuatro áreas: Cádiz Ciudad, Zona Franca, La Cabezuela y El Puerto de Santa María.

El 'Azzam' fue construido en los astilleros de la empresa alemana Lürssen (Bremen).

"El 'Yas', otro yate de un jeque, estuvo atracado en Cádiz varios meses en 2019 y le dio al dueño del 'Azzam' buenas referencias", apuntan desde la mercantil con dilatada experiencia como consignataria de transatlánticos, buques de carga, remolcadores, veleros o yates. "Nosotros somos los 'esclavos' de los jeques porque estamos preparados para satisfacer todas sus necesidades y caprichos", bromea este portavoz de la empresa. De hecho, la Agencia Marítima Condeminas Cádiz también ejerció de consignataria del citado 'Yas': otro de los superyates de lujo del top mundial que es propiedad del príncipe de la corona de Dubái, Hamdan Bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

5.000 euros por una limusina

La estancia del acaudalado jeque puso a prueba la capacidad de respuesta de esta empresa, tal y como ejemplifican: "Tuvimos que traer una limusina desde Madrid porque nos pidió un modelo concreto de Mercedes, cuya tapicería debía ser del mismo color que la vestimenta del jeque". El capricho del príncipe, conocido popularmente como Fazza, le costó la friolera de 5.000 euros. "Utilizó la limusina para desplazarse a Sevilla para darse un paseo por sus calles".

El atraque del 'Yas' en el Muelle Marqués de Comillas puso de manifiesto el patrimonio del jeque y sus familiares con la presencia por el puerto de un Ferrari y un Lamborghini bañados en oro. De momento, el 'Azzam' no ha generado ninguna de esas opulentas estampas en el Muelle Ciudad donde está atracado porque en su interior no viaja su propietario: el presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, Jalifa bin Zayed Al Nahyan. Tanto comerciantes como hosteleros se frotan las manos con la idea de que el jeque o alguno de sus familiares decidan acudir a este hotel flotante a pasar unos días en la ciudad gaditana.

"Puede darse el caso de que venga el jeque, de momento, solo ha venido la tripulación del yate que está compuesta por sesenta personas". En la dársena no hay aparcados coches deportivos de ensueño, sin embargo, no falta un goteo diario de curiosos. En la mayoría de los casos son turistas que pasean por la plaza de San Juan de Dios y que al vislumbrar en el horizonte la silueta de la cabina de un yate con dimensiones de crucero no pueden evitar atravesar la avenida del Puerto atrapados por la curiosidad de conocer qué embarcación está atracada en el Muelle Ciudad. Una vez allí, se suceden los selfies y las fotos para inmortalizar el 'Azzam', cuyos 180,65 metros de eslora destronaron del primer puesto del top mundial de megayates al 'Eclipse', de 162,5 metros, y propiedad del multimillonario ruso Roman Abramovich.

Por las noches, el potente sistema de iluminación de este megayate rompe la oscuridad del fondo marino y desde la distancia la luz de sus distintas plantas provocan que sea confundido con un crucero de pasajeros. "¡Menudo barco!", claman los veraneantes.

¿Está dentro el Rey Emérito?

El 'Azzam' comenzó el 1 de agosto su escala técnica en Cádiz y solo 48 horas después la Casa del Rey confirmó la salida de España de Juan Carlos I para evitar que las noticias sobre su fortuna en el extranjero dañasen a la Monarquía. Tal coincidencia no pasó desapercibida en las redes sociales donde se especuló que el atraque de esta suntuosa embarcación estaba relacionada con la falta de noticias sobre el paradero del Rey Emérito. "¿Creéis que el yate del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Jalifa bin Zayed Al Nahyan, ha atracado en Cádiz para recoger a algún Emérito?", tal y como preguntaba con sorna @wrodriguez9 a través de su cuenta de Twitter.

El propietario del 'Azzam' es el el presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, Jalifa bin Zayed Al Nahyan.

A pie de puerto, otros tiraban del habitual humor que caracteriza a la capital española de la chirigota y el carnaval bromeando que Juan Carlos I estaba escondido dentro del mastodóntico yate. Los chascarrillos se acabaron cuando Zarzuela desveló que el Monarca Emérito estaba en Emiratos Árabes. Más allá de las chistosas especulaciones de turistas y lugareños, lo cierto es que un superyate como el 'Azzam' -cuyo nombre significa en árabe 'determinanción'- equivale a disponer de un pasaje para aislarse del mundo terrenal dentro de una búnker flotante equipado con un lujo superlativo: confortables suites y salones decorados con boato -uno de ellos mide 29 metros-, un enorme hall, spa, piscina cubierta, gimnasio, salas de juegos, cine, discoteca, helipuerto...

¿Cuántas suites tiene?

El aspecto exterior del 'Azzam' ha sido elaborado por Nauta Yachts: es de corte moderno y blanco inmaculado, solo roto por los ventanales de vidrio tintado y el color castaño del piso marino de su cubierta. Esa ‘fachada’ contrasta con su interior, obra del diseñador francés Christophe Leoni, que optó por una decoración inspirada en el estilo Imperio de principios del siglo XIX que lo convierte en un palacio sobre el mar. Este megayate desde que fue botado en abril de 2013 ha captado el interés de publicaciones especializadas del sector náutico que no han alcanzado consenso en algunas cuestiones sobre su equipamiento: en el número de suites unos hablan de 50 y otros de 18.

La decoración interior es de estilo Imperio, de principios del siglo XIX, y es obra del diseñador francés Christophe Leoni. Todo Navegación / Youtube

En el apartado de telecomunicaciones todas las publicaciones coinciden en subrayar que cuenta con tecnología propia de barcos militares: sistema antimisiles, submarino, sonar, radar, tarjetas magnéticas de seguridad para acceder a las distintas estancias... "En el yate todo está herméticamente cerrado", corroboran desde la Agencia Marítima Condeminas Cádiz. Tal es el nivel de seguridad del 'Azzam' que desde la Autoridad Portuaria confirman a El Español que no se ha dispuesto un retén especial de seguridad por parte de la Policía ni de la Guardia Civil: "No hay motivos para ampliar el protocolo". Eso sí, las cámaras de seguridad enfocan el superyate las 24 horas del día.

El 'Azzam' ('determinación') cuenta con cualquier medio técnico imaginable si se parte de la base de que está valorado en 609 millones de petrodólares y su propietario, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Jalifa bin Zayed Al Nahyan, tiene una fortuna que la revista Forbes cifra en 18.000 millones de dólares. No se escatima en nada: algunos elementos decorativos están bañados en oro.

Ingleses, americanos y filipinos

La revista especializada Industry Tap asegura que este superyate está disponible para su alquiler, por entre 2,6 y 3 millones de dólares la semana, sin embargo, la publicación Motor Boat & Yacht sostiene que se trata de una maniobra legal para no pagar impuestos en Europa. No hay que olvidar que el coste de mantenimiento del 'Azzam' ronda los 60 millones de dólares anuales desde que fue botado en abril de 2013, en aguas del mar del Norte, en los astilleros de la empresa alemana Lürssen (Bremen). Parte de esa suma se destina a los sueldos de la tripulación de esta embarcación de recreo con puerto base en Abu Dhabi, con capacidad de carga de 1.381 toneladas, y que navega bajo la bandera de los Emiratos Árabes Unidos.

"Los puestos de oficialidad que se ocupan del puente y la maquinaria los ostentan ciudadanos británicos y estadounidenses por su alto grado de cualificación y su elevado nivel de formación mientras que el personal de mantenimiento, el equipo de cocina, de seguridad y los camareros son de nacionalidad filipina porque son muy trabajadores", explica de forma didáctica la consignataria gaditana. La coordinación de la tripulación es tan exacta como un reloj suizo para que el yate más grande del planeta Tierra reine en los mares, a 32 nudos de velocidad, gracias a los 94.000 caballos de potencia que le otorgan dos motores y dos turbinas para navegar con 'determinanción' haciendo honor a su nombre: 'Azzam'.

