Los secretos del cambio físico de Toñi Moreno tras dar a luz: hablamos con su entrenadora

Tras convertirse en madre, Toñi Moreno (47 años) decidió asumir un nuevo reto personal: hacer ejercicio y comer de forma saludable. No solo para sentirse bien consigo misma, sino también para poder cuidar mejor a su hija Lola, que nació el pasado mes de enero. Para ello, la presentadora de televisión ha recurrido a Raquel López, entrenadora personal y CEO de MAMIfit. Una compañía que, según explican en su página web, "busca favorecer el bienestar de la mujer". Sobre todo, en aquellas que se han convertido en madres o que están a punto de serlo.

Para conocer la evolución de Toñi Moreno en su camino hacia un estilo de vida saludable, JALEOS se ha puesto en contacto con Raquel López, conocida en Instagram como @yosoymamifit. Desde hace muchos años, la entrenadora y licenciada en Ciencias de Actividad Física y Deporte, ha trabajado con varias mujeres reconocidas en la televisión de nuestro país y se ha convertido en una referente en temas como el suelo pélvico y la diástasis abdominal.

Ver esta publicación en Instagram Bienvenido a la vida Amín💜. Enhorabuena @hiba_abouk_ y @achrafhakimi Una publicación compartida de Raquel López (@yosoymamifit) el 12 Feb, 2020 a las 7:12 PST

Andrea Duro (28), Hiba Abouk (33) y un largo etcétera, incluyendo a Toñi Moreno, han buscado ayuda en Raquel López, para quien el deporte es una filosofía de vida. Según ha contado a este periódico, ella ha tenido esta disciplina desde que era una niña y empezó a practicar gimnasia. Hoy, no solo es la entrenadora de muchas vip, sino también una influencer en temas relacionados con la salud y el embarazo.

¿Se imaginó alguna vez que llegaría a entrenar a tantas personalidades de la televisión?

Nunca. De hecho, hasta hace dos años, ni siquiera tenía Instagram. Pero mi hermana, que es la que lleva la comunicación de MAMIFit, me sugirió que lo hiciera para dar fuerza y apoyar a la marca. Así fue como me abrí las redes sociales y empecé a llegar a gente conocida. En un principio yo era anti redes sociales y no quería ser la imagen, pero en dos años todo se ha dado la vuelta, soy la imagen cien por cien y mi Instagram es muy potente.

Sus redes sociales se han convertido en una herramienta importante en su trabajo.

Muy importante. Ahora mismo, el 80% de mis nuevas clientas vienen por Instagram. El otro 20, por la web, artículos, entrevistas y el boca a boca. Además, el hecho de entrenar a gente conocida hace que las que las siguen a ellas y están embarazadas o son madres, acaben llegando a mí.

¿Cuenta con ayuda para gestionarlas?

Las gestiono sola, pero pregunto muchísimo. Además, miro otros perfiles que me gustan e intento adaptarlo. También tengo un grupo de creativos dentro de MAMIFit y hablamos mucho de las redes sociales. Sola nunca estoy.



¿Quién fue la primera famosa que la contactó?

Mónica Cruz (43), cuando estaba embarazada de su primera hija. Fue maravilloso. Cuando me llamó, no la reconocí. Fue cuando me planté en su casa y me abrió la puerta que dije: 'Wow, es Mónica Cruz'.

Toñi Moreno y Raquel López, durante una clase. Instagram

Ahora está trabajando con Toñi Moreno, que ha asegurado que nunca había hecho deporte y que necesitaba un cambio de vida saludable. ¿Lo está consiguiendo? ¿Cómo ha sido ese proceso?

Toñi es una persona maravillosa, positiva, fuerte y súper luchadora, que ha luchado mucho por ser mamá. Pero ser mamá soltera y a la edad de Toñi requiere de más esfuerzo y a muchos niveles. Es verdad que nunca había hecho deporte y al ver que tenía una hija, su chip cambió y se dio cuenta que se tenía que cuidar, que tenía que empezar a hacer ejercicio, a alimentarse mejor, a descansar… Y en ello está. En la primera clase que hicimos no era capaz ni de sentarse de los dolores. Todavía le queda por entrenar, pero ha mejorado muchísimo. Lo está consiguiendo y yo me siento súper orgullosa cada vez que la veo. Además, tiene mucha fuerza de voluntad y es súper optimista. A mí me encantan las personas tan luchadoras como ella.

¿Qué es lo que más le ha costado a Toñi?

Yo utilizo mucho un tronco que ayuda a la mujer con el suelo pélvico, pero en eso soy incapaz de subirla. Esto no puedo hacerlo con ella online, porque me gustaría explicárselo bien.



¿Hay una parte del cuerpo que le preocupe más que otra y que quiera ejercitar más?

Ella tiene muchos dolores de espalda. Me dice 'Raquel, yo lo que quiero es levantarme por las mañanas y que no me duela la espalda'. Hemos ido a médicos y a fisios y todos han coincidido en lo mismo. Toñi tiene que tonificar y fortalecer. No tiene nada, pero tiene que fortalecer para no tener más esos dolores. En ello estamos.

¿Desde cuándo conoce a Toñi?

Desde el tercer mes de embarazo que se puso en contacto conmigo.



Tanto en sus redes sociales como en los vídeos de entrenamiento se aprecia la buena sintonía que hay entre ambas. ¿Tienen una relación de amistad más allá de la profesional?

Nos llevamos muy bien. Al final, cuando tienes una clienta llegas a conectar mucho con ella porque te cuenta cosas muy personales y porque pasas por dos etapas muy importantes de su vida: el embarazo y el posparto. Deja de ser una clienta para convertirse en una amiga. De hecho, a Toñi no solo la entreno. Hemos escrito un libro juntas que sale en octubre. Además, programa de televisión que hace, programa en el que menciona mi nombre. Estamos conectadas. Cualquier cosa que hagamos, yo pienso en ella y ella piensa en mí.

¿Cuál ha sido el rol de cada una en este libro?

El libro va de lo que ha sido su embarazo y posparto. Yo cuento un poco la parte técnica y seria, ofreciendo mis recomendaciones para seguir durante el embarazo. Ella agrega el toque de humor y cuenta la realidad de lo que ha hecho.

¿Qué tipo de entrenamiento recomienda a aquellas mujeres que, como Toñi Moreno, no han hecho deporte en su vida?

Lo más importante es que busquen un profesional. Un licenciado en Educación Física que sepa hacerte una valoración en una entrevista, que te programe y te planifique tu entrenamiento y luego, que te acompañe a llevarlo. Personas como Toñi, además, tienen que hacer entrenamientos sin impacto y si han sido madres, mucho más.

¿Cree que haberse convertido en la entrenadora de muchas famosas la ha ayudado en su éxito profesional?

Me ha ayudado a poder llegar a más madres, a más clientas, a que se conozca la importancia del suelo pélvico y de cuidarse en el embarazo y el posparto. También he logrado conectar con otros profesionales. Con la fuerza que han tomado mis redes sociales, ha sido mucho más fácil llegarle a matronas, ginecólogos, obstetras... Mi red de contactos es mayor.

En sus redes sociales ha demostrado que, aún en vacaciones, es posible mantenerse activo. Además de continuar con el ejercicio, ¿qué consejo daría para seguir en forma durante el verano?

Para mí hay cuatro pilares importantes: deporte, alimentación, descanso y gestión del estrés. Las vacaciones, además de ser un período donde se come más, es un momento para dedicarte tiempo a ti misma. Y no tiene por qué ser deporte. Es una hora para ti, para cuidarte, para salir a caminar, leer, dormir. Lo que sea, pero que sea una hora para ti.

[Más información: Toñi Moreno vuelve a Telemadrid: tomará el relevo de Luján Argüelles al frente de 'La Báscula']