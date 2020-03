Toñi Moreno confiesa que ha necesitado ayuda psicológica tras dar a luz: "No estaba preparada"

Toñi Moreno (46 años) se reincorporaba este miércoles al trabajo anunciando un nuevo proyecto profesional: Dos vidas, un canal en Mtmad donde mostrará los detalles de su día a día en la que es su nueva vida como madre.

La presentadora se ha estrenado en la plataforma este jueves con un vídeo en el que relata cómo vivió el embarazo y se sincera sobre los aspectos más negativos de la maternidad, confesando que sufrió depresión posparto tras dar a luz a su hija Lola: "Yo no sé lo que me pasaba, pero lo único que tenía era ganas de llorar. Y me llevé una semana llorando mañana, tarde y noche", relata, asegurando que ha tenido que pedir ayuda psicológica para superar este problema.

Además, la de Sanlúcar comenta que los problemas comenzaron antes del parto, cuando se percató de todos los aspectos negativos del embarazo de los que nadie habla: "No puedes decir que lo pasas fatal porque parece que estás diciendo que te arrepientes". "Nadie se solidariza contigo", prosigue, "nadie dice 'pobrecita, está enferma' porque no estás enferma, estás embarazada".

Toñi Moreno ha relatado cómo vivió su embarazo. Mtmad

La presentadora reconoce que "no estaba preparada psicológicamente para todo lo que me venía". En ese sentido, Toñi Moreno confiesa haberse acordado de su compañera Ana Rosa Quintana (64) porque "hizo creer a todas que embarazarse con 46, 47, 48 años era fácil y no lo es".

La edad ha sido otro de los aspectos que han hecho mella en la presentadora durante su embarazo, aunque ahora está dispuesta a tomar medidas para sentirse más joven y sana: "Ahora que soy madre y tengo 46 años, no he hecho deporte nunca, tengo ciática, muchas veces tengo lumbago... necesito cambiar mi vida completamente, empezar una segunda vida para ser joven", comenta. Una nueva rutina que mostrará a través de ese canal en Mtmad.

Pero Ana Rosa no es la única compañera de la que Toñi se ha acordado en su primer vídeo en la plataforma. También ha expresado su admiración por Samanta Villar (44), quien en su día fue duramente criticada por relatar con crudeza la parte más negativa de la maternidad: "Se quedó corta", asegura la andaluza.

Toñi Moreno regresaba este miércoles al trabajo tras su baja por maternidad. Redes sociales

Así, Toñi Moreno ha querido romper con los estereotipos ligados al hecho de ser madre: "No ha sido fácil ni el embarazo ni el posparto. Físicamente no estás en tu mejor momento, te queda una barriga, no te sientes guapa y eso hay que trabajárselo", concluye.

Sin embargo, este miércoles la periodista se mostraba muy feliz en su regreso a Mujeres y Hombres y Viceversa. Con un radical cambio de look, la presentadora le confesaba a Nagore Robles (37) que la principal causa de su nuevo aspecto físico es "la felicidad que te da la maternidad", por lo que se entiende que, a pesar de todo, el balance que hace de su embarazo es positivo.

