Toñi Moreno y su segundo carrito de bebé en un mes: caro, todoterreno y más lujoso que el anterior

La pequeña Lola de Toñi Moreno (46 años), que llegaba al mundo el pasado 21 de enero, ya puede moverse por los terrenos más montañosos y viajar por el mundo gracias a su nuevo carrito de bebé. La presentadora tiene ya en su poder su segundo cochecito, después de que hace dos meses y medio mostrara en sus redes sociales el primero que adquirió -una auténtica pieza de lujo que revolucionó a sus seguidores. Y la nueva sillita de paseo no lo es menos.

Frente a su primer carrito diseñado por Roberto Verino para la marca Shom, para este segundo se ha decantado por un vehículo de Mountain Buggy. La utilidad de ambos carros es muy distinta. Mientras la primera pieza está creada para paseos rutinarios y los primeros meses de vida del bebé; la segunda se centra más en la versatilidad, en los viajes y los planes todoterreno.

Lo que ambos tienen en común es que le han salido a Toñi totalmente gratis, tal y como ella misma ha revelado en sus redes sociales: "Menudo regalazo me espera en Sanlúcar", escribió en las dos ocasiones que recibió los cochecitos.

Toñi Moreno muestra su nuevo carrito de bebé, más lujoso que el anterior JALEOS

Aunque existe también otro detalle que comparten ambas piezas: los acabados de lujo. Ninguna de ellas es una silla corriente, sino que las dos cuentan con los últimos avances en tecnología, constan de kits con complementos únicos e imprescindibles para los padres y están creados con mimo bajo la etiqueta "luxury".

Con este nuevo carro de paseo Moreno no tiene excusas para no recorrer el mundo junto a su pequeña, y hacerlo, además, con mucho estilo. Mientras la gama de su primera silla de bebé llevaba el nombre de 'Elegance', la segunda se denomina 'Urban Jungle', lo que deja claro su objetivo como versión 'trotamundos' y sus características de chasis todoterreno. No obstante, no deja de lado su vertiente más lujosa, y así se expresa en sus especificaciones: "Pertenece a la colección luxury, por eso ofrece un estilo elegante y lujoso, incluye detalles en piel cosidos a mano, colchoneta reversible y un bolso con cambiador a juego".

El nuevo carrito de bebé de Toñi Moreno, el Urban Jungle colección luxury.

Un auténtico regalo que no es barato y que servirá para que su Lola pueda moverse de un lado a otro durante sus próximos cinco años de vida. Toñi Moreno se ha ahorrado nada menos que 1.000 euros por este segundo cochecito de viaje. A pesar de su alto precio, no es tan costoso como su primer carrito, cuyo coste rondaba los 1.600 euros. Sin embargo, este segundo carro hace mayor hincapié en su faceta lujosa debido a que es de los pocos todoterreno del mercado que puede permitirse un acabado de diseño tan trabajado.

Uno de los puntos fuerte del cochecito es, aparte de su aspecto cuidado, los complementos que lo hacen único. Bolso y cambiador a juego, todo ello creado de forma artesanal, cosido a mano y con un look contemporáneo. El color concreto del carrito de Moreno es Herrigbone -efecto gris-, pero existe también en color negro.

De esta forma, Lola ya puede moverse por cualquier destino y todo y sin que la presentadora haya gastado ni un euro. Dos regalos por valor de 2.600 euros que han alegrado y arreglado la vida de madre e hija.

Para su Lola, lo mejor

El 29 de diciembre Toñi compartía en sus redes sociales el proceso de reforma y decoración del cuarto de su primogénita. Menos de un mes después, la pequeña ya estaba disfrutando de su hogar.

La habitación de Lola está diseñada con aires flamencos. Papel de lunares en la pared, con fondo rosa empolvado y con la puerta de la feria de Sanlúcar pintada a mano. Todo está cuidado al detalle para que su hija viva rodeada de sus orígenes y respirando y creciendo en un ambiento repleto de amor y alegría.

Decoración del cuarto de Lola, la hija de Toñi Moreno.

Con esa misma atención y mimo escogió el primer carrito de bebé para la pequeña. Un cochecito que es el favorito de los famosos, ya que personajes del mundo televisivo como Tamara Gorro (32) y su marido Ezequiel Garay (33), el deportista y ganador de MasterChef Celebrity Saúl Craviotto (35) y su mujer Celia García, la pareja de actores Patricia Montero (31) y Álex Adrover (40) o Lourdes Montes (35) y Fran Rivera (45) también poseen este vehículo infantil.

Es el carrito VIP, uno de los más caros del mercado, porque posee características de última generación y un diseño compacto y plegable que lo convierte en el más manejable para madres primerizas. Además, su creación está basada en todo momento en la comodidad del bebé, por lo que es la mejor pieza para los delicados cuidados de un recién nacido. Y Toñi solo piensa en darle lo mejor a su Lola, su sueño hecho realidad.

[Más información: Toñi Moreno ya tiene el carrito de bebé favorito de los famosos: descubrimos su alto precio]