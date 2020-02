'El niño polla' presenta su autobiografía: "Nadie del gremio me tomó en serio cuando entré en el porno"

Su apariencia infantil y timidez le han ayudado a abrirse camino en la industria del porno. Los comienzos en el cine para adultos de Ángel Muñoz García (25 años), más conocido como Jordi 'El niño polla', fueron dos escenas con dos mujeres mayores que él. Un debut que se produjo cuando sus experiencias sexuales eran prácticamente inexistentes. El joven acababa de cumplir la mayoría de edad y sentía una gran curiosidad por la profesión. Veía en el cine X una buena forma de ganarse la vida.

Todo empezó a principios de marzo de 2013. Navegando por Internet, Jordi vio que la productora española de porno online Fakings estaba buscando actores y actrices porno que participasen en sus castings. El joven rellenó el formulario y mandó unas fotos suyas. Al cabo de una semana, el encargado de la productora contactó con él y le manifestó su deseo de contar con él. Le pedía que se trasladara de inmediato a Madrid para grabar.

"Cuando salí de Atocha y me vio, me pidió el DNI dos veces porque no se creía que fuese yo el de las fotos", narra Jordi en Sabiduría Poller (Planeta), el primer libro del actor porno español más buscado del mundo.

El niño polla durante un rodaje, en redes.

"La primera escena iba a ser una cámara oculta, donde la vecina de mi madre jugaba conmigo y la segunda sería un cuarteto de dos chicos con dos chicas. (...) No me quería quitar la toalla. Me moría de la vergüenza. Pero una vez que empezamos a grabar, la cabeza me cambió el chip y me hice mi propia burbuja", desvela 'El niño Polla'.

A partir de ahí, la fama del joven se disparó por completo. Cuando se publicaron sus primeras escenas en el porno, su nombre empezó a circular por Ciudad Real, su ciudad natal a la que acude siempre que puede con el fin de refugiarse de las prisas, el estrés y el ruido. El lugar donde pasó los mejores veranos de su vida.

"Mi infancia la pasé junto a mis amigos, que eran los hijos de vecinos de más o menos mi edad", cuenta en las páginas de su libro. Allí, es donde viven sus padres y sus tres hermanos con los que mantiene una buena relación. Los mismos que se enteraron de sus quehaceres extraescolares por terceras personas.

Jordi, en sus redes.

"Cuando me iba a grabar les decía que me iba a pasar unos días a la casa de un amigo en su pueblo, hasta que una vez, mi padre, vio un billete de tren en mi habitación. Y ahí fue cuando les tuve que contar lo que pasaba", desvela 'El Niño Polla'.

En los primeros años en la industria del porno tuvo que enfrentarse a un cúmulo de detractores. La mayoría de sus compañeros de profesión lo consideraban un mero "aficionado y que no llegaría a nada (...) Nadie del gremio me tomó en serio en los primeros meses que estuve en el porno".

La fama le ha beneficiado y le ha perjudicado a partes iguales. Antes de ser actor, Jordi reconoce que no tenía mucho éxito con las chicas. "De hecho, perdí la virginidad a los 17 y fue en un parque. Recuerdo que la chica se sorprendió un poco del tamaño de mi Jorgito".

Ahora el corazón del joven está ocupado. Desde el inicio de la relación, su novia Verónica (24) -a la que se refiere con el seudónimo 'Primera Dama-', una joven de Ciudad Real, ha respetado su profesión. De hecho, trabaja con él. "Ahora me ayuda con mi trabajo de la productora de Pornhuby las escenas que he empezado a hacer para mi empresa en la página web Mofos", una página web que hace vídeos de toda clase pero la gran mayoría en plan amateur.

El Niño Polla junto a su novia Verónica, en redes.

En los últimos años, la carrera de Jordi ha tenido un crecimiento meteórico. Ha llegado incluso a grabar con Nacho Vidal (46) y Rocco Siffredi (55). "Nacho me preguntó cuánto me medía y, entre risas, le dije la verdad, que nunca me la había medido", relata en el libro. Para grabar con Rocco Jordi tuvo que trasladarse a Budapest. Ese fue su primer viaje que hizo al extranjero. "Me llegó a llamar perversino piccolino", confiesa.

Su salto internacional se produjo a los cuatro meses de mudarse a Madrid. Al joven le llamó Brazzers, la mayor productora de sitios web para adultos canadiense con sede en Montreal, Quebec. "Me dijeron que estuviese preparado porque en mayo me llevarían a Estados Unidos. Iba a rodar con los mayores productores y actrices del mundo", desliza en su libro.

En su debut literario también cuenta que en sus primeras escenas no cobraba lo mismo que cuando ya llevaba más tiempo dedicándose al porno. Cuando empezaron a interesarse por él grandes productoras, su caché fue aumentando. También dependiendo del tipo de escena pagan una determinada cantidad. "Hacer una escena con sexo anal se paga mucho más porque la persona tiene que tener una precaución previa a la escena. O cuando son escenas de muchos más chicos que de chicas", desvela.

'El Niño Polla' se ha convertido ahora en productor. "Después de estar unos meses trabajando con el canal de Pornhub a la ve que iba haciendo con Youtube, mi empresa me propuso empezar a producir escenas para ella en otra plataforma llamada Mofos". El joven ha aumentado el volumen de trabajo y poco a poco se ha afianzando con la mecánica. "He aprendido muchas cosas, sobre todo técnicas: cuidado de las luces y de las sobras, mucho más en cuanto a la calidad de los vídeos".

Consejos para ser un buen amante

En uno de los capítulos del libro, Jordi da una serie de consejos para afrontar el acto sexual. Entre los que destaca el deporte, la higiene corporal y la depilación. "La imagen de cómo tengas el ganso hay que tenerla muy en cuenta", señala. Para tener buena apariencia de su zona íntima, el actor recurre a la cera. También se ducha dos veces: antes de salir de casa y si puede en el set de grabación.

Para preparar una escena porno, el actor de cine adultos desvela una serie de recomendaciones. Por ejemplo, la comida es esencial para afrontar su trabajo y dormir ocho horas. "Si sabes que tienes que rendir al día siguiente, intenta acostarte pronto", comenta.

También recomienda evitar salir la noche anterior de fiesta y el consumo de drogas. "Yo cuando empecé fumaba tabaco y lo dejé (...) Tu Jorgito no se despertará cuando llegue la acción", señala.

