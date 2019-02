Dianariussx, la actriz que rodó con Nacho Vidal, ya tiene los resultados del VIH y abandona el porno

La historia de Nacho Vidal (45 años) sigue dando de qué hablar tras el escándalo sobre su supuesta enfermedad de "VIH (el virus del sida)", como informó ElNacional.cat. Después del boom inicial, del desmentido categórico de su propia madre y de la paralización mundial de la industria del cine equis, hace unos días JALEOS recogía el testimonio de una joven actriz porno de 18 años, Dianariussx -su nombre artístico-, que aseguraba haber rodado con Vidal el pasado 7 de febrero, tan solo días antes de que estallara la noticia. Esta joven, además, pretextaba que Nacho no le avisó de su supuesta realidad y que estaba preparando una denuncia con su abogada por haber "manchado su imagen".

En esa entrevista, además de otras cuestiones, la intérprete desvelaba que se había sometido a las analíticas pertinentes para conocer si era portadora del virus del sida y que, hasta ese momento, desconocía los resultados. Sin embargo, pasadas las angustiosas horas, estos han llegado a su poder y los ha compartido con este periódico. Puestos en contacto de nuevo con Dianariussx, esta se permite respirar tranquila tan solo un poco, sin grandes aspavientos. No todo ha terminado: "De momento, la primera prueba que me he practicado me ha dado negativa, pero me he sometido a otra y tengo que esperar". Se avecinan días convulsos para ella, la cual reconoce que, desde hoy en adelante, deberá "estar en cuarentena".

Dianariussx en una imagen de redes.

En otras palabras, que nunca podrá olvidarse del todo de esa fatídica enfermedad que podría cernirse sobre ella sin previo aviso. Quizás por eso, Dianariussx ha tomado una importante decisión en su vida. Un golpe de timón de 180 grados, una declaración de intenciones. "He decidido dejar el porno y me voy a dedicar a estudiar", desliza a este medio. ¿Ha pensado a qué quiere dedicar su vida?, inquiere JALEOS. "Azafata de vuelos", responde al acto. Dejará de ser Dianariussx para volver a su nombre real, el cual prefiere seguir manteniendo en el más estricto anonimato. Son los daños colaterales de una delicada noticia de la que el protagonista, Nacho, todavía no se ha pronunciado. La única noticia que ha podido conocer este periódico en las últimas horas es que el actor porno no ha acudido finalmente a Colombia, donde, antes de que se publicara la noticia sobre su supuesta maltrecha salud, tenía cerrado el rodaje de una nueva película y su asistencia a LALExpo -Latin American Adult Business Expo- el evento más importante de la industria del cine para adultos en Latinoamérica. Tal como han deslizado a JALEOS, esos proyectos se cayeron en el último momento. En el transcurso de estos días, del entorno de Vidal tan solo han roto su silencio su madre y, según desveló Dianariussx, su representante.

En sus palabras, el manager se puso en contacto con ella al día siguiente de conocerse su posible enfermedad. Así lo contó ella para este medio: "A mí me llamó su representante el día 13 de febrero diciéndome que una chica con la que Nacho había trabajado anteriormente, y también conmigo, le había dado positivo el VIH y que se estaban haciendo pruebas. A mí él, Nacho, personalmente no me lo ha dicho, pero su representante me llamó". Esta joven está convencida de que el intérprete romperá su silencio en alguna exclusiva o cadena de televisión, lo cual la enfurece bastante porque por su culpa está pasando una de las peores épocas de su vida. El siguiente paso por su parte lo tiene claro: interponer una denuncia contra Nacho por "daños y perjuicios". Solo vela por que su nombre recupere la honorabilidad que, según ella, siempre ha tenido.

Una comisión de investigación

Vidal en una imagen de archivo. Gtres

A las escasas horas de la noticia de Nacho, JALEOS también pudo conocer, de la mano del productor Ramiro Lapiedra (47), que se había creado una comisión "de los 100 productores más importantes del mundo, entre los que estoy yo", para organizar la respuesta ante este supuesto contagio de VIH. Se trata de "un grupo de WhatsApp en el que hablamos de dar diferentes soluciones, de ver con quién ha trabajado Nacho... De hacer como un estudio". No cabe duda de que corren tiempos convulsos para Nacho Vidal, el cual se encuentra en paradero desconocido y solo su representante trata de cercar el escándalo con las mínimas explicaciones.

