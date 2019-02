Melendi: “El origen de que sea cantante es una borrachera”

Las noticias se amontonan en los últimos días para Melendi (40 años). El asturiano acaba de ser padre por cuarta ocasión, una buena nueva a nivel personal que llegaba justo unas pocas semanas antes de que el cantante esté presente en las salas de cine…de una forma muy especial, dando voz a uno de los personajes de ‘Cómo entrenar a tu dragón 3’, un film de animación que se estrena este viernes 22 de febrero.

Pero la relación de Melendi con esta película no se reduce a una cuestión de doblaje. Una de las canciones más destacadas de la banda sonora, ‘El cielo nunca cambiará’, también lleva su sello.

Porque más allá de esta nueva faceta, si por algo es conocido Melendi es por su labor como cantante, una carrera cuyo origen tienen un gran punto de casualidad y de desconocimiento para el gran público. Fue el propio artista el que lo desveló en ‘El Hormiguero’: “Cuando era pequeño creía que podía ser futbolista, era muy alto, pero con el paso de los años todo se igualó y vi que no tenía talento. Así que con 16 años cogí la guitarra y hacía canciones para mí, no se las enseñaba a nadie. No soñaba con grabar una maqueta”.

Hasta ahí todo entra dentro de la normalidad. Lo verdaderamente raro fue esa salida del anonimato: “Trabajaba en un bar en Oviedo, no pude hacer las neveras, el vacío que decimos allí, del pedal que arrastraba. Me levanté a las 3 de la tarde, y un amigo mío estaba con Pablo Moro, un cantautor al que estaban haciendo una prueba. Le canté tres canciones que tenía ahí y nos fichó a los dos. Se puede decir que el origen de que esté aquí es una borrachera. Las borracheras han marcado mi camino”, aseguró entre risas.

El lado más dulce

Pero antes de todo eso, como buen anfitrión, Pablo Motos (53) comenzó el programa dando la enhorabuena al asturiano por su reciente paternidad. “Así es, Abril ya está con nosotros desde el pasado 6 de febrero”, corroboró el propio Melendi, quien no parece dispuesto a dar por cerrada la familia. “Como le preguntasteis el otro día a Berto Romero, a mí también se me ha pasado por la cabeza la vasectomía, pero no lo he hecho”, bromeó.

Pero más que su momento personal, la razón de la visita de Melendi al ‘talk show’ estaba relacionada con la película ‘Cómo entrenar a tu dragón 3’, una faceta nueva, la de doblador, que no le ha resultado sencilla: “El mérito no es mío, es de José Luis Ángulo que es el que estuvo conmigo en la gran cantidad de horas que estuvimos con el doblaje. Me costó encontrar el tono, ya que me salía un acento muy latino”.

A pesar de ello, las vivencias hogareñas del ovetense le han servido para estar familiarizado con este tipo de filmes: “Llevo 15 años viendo todas las películas de animación. La que más ‘Cars’, hasta la saciedad. ‘Frozen’ es un clásico, se ve casi todos los fines de semana en mi casa… me las he tragado todas”.

Motos le recordó que recientemente cumplió 40 años, algo que, en palabras del propio Melendi, no le ha supuesto ningún problema. “No tengo crisis de los 40, vengo vestido con flow. No me he comprado ni moto ni coche. Pero me han regalado una cosa que me ha hecho ilusión: la colonia de David Bustamante”.

Las buenas vibraciones que desprende Melendi quedaron corroboradas con las intervenciones de otros colaboradores del programa de Antena 3. Desde Trancas y Barrancas, hasta Marron, pasando por los objetos ‘trending’ de Pilar Rubio (40), que dieron para el momento más picante de la noche. El vestido de la presentadora propició la pregunta de Pablo Motos sobre si realmente llevaba ropa interior. Rubio salió del paso hablando de un novedoso tanga en forma de ‘c’.