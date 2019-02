Todos lo secretos de belleza de Elsa Pataky, al descubierto en ‘El Hormiguero’

Acostumbrada a estar delante de las cámaras, ahora Elsa Pataky (42 años) ha dado un paso más en el mundo audiovisual. La actriz dirige, produce e interpreta un spot enmarcado en un ámbito que conoce muy bien: la moda, motivo que le ha hecho embarcarse en un largo viaje desde Australia hasta nuestro país, aspecto que aprovechó para visitar El Hormiguero y charlar con Pablo Motos (53) sobre sus últimos proyectos.

Desde hace un tiempo es imagen de la marca española de calzado Gioseppo, pero recientemente su implicación ha llegado a un punto en el que ha dejado su sello en la nueva campaña publicitaria.

La propia Pataky contaba a Pablo Motos las razones por las que le gusta esa marca: “Tiene unos zapatos muy guays. Siempre que me los pongo me preguntan de dónde son y yo recalco que son españoles. Además, hay otras cosas que me gustan mucho, como que es una empresa muy concienciada con el medio ambiente”, valoró.

En relación a su participación en el spot, la modelo y actriz se mostró realmente feliz. “La verdad es que también me ha gustado que me hayan permitido dirigir, aunque me he dejado llevar en algunas cuestiones por mi hermano Cristian (27). La decisión final es suya, porque lo ha montado él”.

Sobre esta filmación, Pataky no dudó en contar algunos secretos del rodaje, especialmente en una secuencia en la que se lanza al mar. “Había dos oportunidades para hacer ese salto, pero me marqué el objetivo de hacerlo a la primera”, confesión que aprovechó Pablo Motos para recordar un salto que en su día publicó la propia actriz en Instagram desde un trampolín de 10 metros.

MUY FIT

Pero más allá de saltos o piruetas, Elsa Pataky también aprovechó su paso por El Hormiguero para hablar de un proyecto que ha puesto en marcha junto a su marido Chris Hemsworth (35). Su nombre es Centr y se trata de una app que ayuda a sus usuarios a alcanzar un estado óptimo de forma, incluyendo ejercicios físicos, consejos nutritivos y actividades de meditación.

Pablo Motos quiso indagar más sobre las bondades del proyecto y Pataky intentó venderlo de la mejor forma posible: “Nuestra aplicación es la primera que ha juntado a varios profesionales y expertos en distintos deportes y adaptado a lo que tú quieres, con una dieta, recetas y cesta de la compra. Hemos tirado de gente que conocemos a nivel mundial; hemos aprendido mucho de ellos y esperamos que los usuarios también lo puedan hacer”.

Y hablando de ponerse en forma, parecía ineludible que Motos preguntara sobre las numerosas apariciones de la pareja en publicaciones como Women’s Health o Men’s Health. Con un punto de humor, Pataky reconoció que Chris Hemsworth “vende mucho más que yo, está más fuerte”, lo cual no quiere decir que la madrileña no luzca un cuerpo atlético, basado en una rutina estricta y en dos ejercicios básicos. “Por un lado, las abdominales. Mi ejercicio favorito para tener el vientre plano; lo tenía claro desde los 20 años y me propuse hacer 200 antes de irme a acostar cada día. Al final lo vas consiguiendo. Lo bueno del deporte es cómo te vas superando, eso es lo que crea adicción. Por otro lado, hago muchas sentadillas, lo odio pero cuando llegas a una edad la gravedad es muy cruel, sobre todo en las mujeres, así que para mantener el culo erguido es fundamental”.

SECRETOS DE PAREJA

Para llegar a lucir tipazo, no cabe duda de que deben emplear mucho tiempo, una de las dudas sobre las que Motos preguntó a Pataky. “¿Todo el mundo puede llevar esa vida?”, inquirió el presentador, a lo que la actriz respondió: “Lo entiendo, el tiempo hay que buscarlo. La imagen de nuestro proyecto es Chris y él tiene un cuerpazo, evidentemente el objetivo no es llegar a eso, lo importante es el cambio y no necesitas ir al gimnasio. Tienes un entrenamiento de 20 minutos que es muy efectivo si lo haces cuatro veces a la semana”, detalló.

La fama del matrimonio ha traspasado fronteras e incluso han aparecido en una de las series más famosas y longevas de la televisión norteamericana, Los Simpson. Todo hace indicar que atraviesan un momento dulce como pareja, llegando incluso a subir vídeos en redes sociales bailando el manido Despacito, aunque Elsa Pataky confesó entre risas que a veces su carácter contrasta con el de Hemsworth: “Chris dice ‘ya viene la latina’. Yo digo que es la pasión que ponemos los españoles, incluso cuando hablamos con los niños. En Australia no chillan, así que a Chris le da una vergüenza tremenda cuando lo hago”.

Pero como no todo es ejercicio y fitness, Pataky se mostró feliz por haber vuelto al mundo de la interpretación: “Echaba de menos tener conversaciones con adultos. Culturalmente expandes otra vez. Hay momentos de la vida en la que solo hablas de cosas relacionadas con la maternidad, por eso me ha encantado volver a la interpretación. Lo echaba de menos porque es mi pasión, siempre he querido ser actriz”.