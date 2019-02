El espectacular hotel donde Meghan Markle ha celebrado su 'baby shower'

Meghan Markle (37 años) ha dejado atrás Londres, Buckingham Palace y las exigentes normas protocolarias de la Familia Real británica en la que está inmersa desde hace casi un año. La que fuera protagonista de Suits voló este fin de semana desde la capital inglesa hasta Nueva York -con toda la comitiva real- para celebrar junto a 15 amigos su primera 'baby shower'. Este viaje a América estaba previsto que se llevara a cabo antes de entrar en el tercer trimestre de su embarazo, momento en que tendrá que parar de viajar en avión.

Durante su estancia neoyorquina, la duquesa de Sussex se ha hospedado en el exclusivo The Mark Hotel. El edificio se erige en la elitista zona del Upper East Side de Manhattan. Más en concreto, entre Madison Avenue y la calle 77. Como una auténtica estrella de Hollywood -mucho más que como un miembro de la realeza europea-, la esposa del príncipe Harry de Inglaterra (34) se dejaba ver saliendo de su hotel. La habitación standard de The Mark Hotel asciende a unos 800 euros por noche, mientras que para acceder a la más exclusiva, The Penthouse (el ático), se debe consultar disponibilidad y precio vía telefónica.

Es un clásico en la cultura anglosajona, sobre todo en Estados Unidos, que antes de que un bebé venga al mundo, sus familiares y sus amigos preparen un gran fiesta llamada 'baby shower'. Como americana de nacimiento, Markle no ha querido perder la oportunidad de celebrar esta tradición, pues a pesar de vivir ahora bajo las estrictas directrices de la monarquía británica, no deja de tratarse de su primer embarazo y su primer hijo.

La fiesta se celebró este martes en el hotel donde se hospeda la Duquesa. Los preparativos comenzaron a primer hora de la mañana y más que en los detalles de la decoración, la comitiva puso especial interés en el aumento de la seguridad. Hasta allí se desplazaron Misha Nonoo y Benita Litt, dos de sus mejores amigas, y Lindsay Roth, dama de honor en su boda con el príncipe Harry.

Además, según informa Hello!, también la han acompañado Abigail Spencer (37) y Sarah Rafferty (46), estrellas de la serie en la que Meghan participaba; o Priyanka Chopra (36), Amal Clooney (41) y la tenista Serena Williams (37).

Este mismo martes por la noche, y para decir adiós a la Gran Manzana, Markle se ha reunido con otros amigos en el Polo Bar -diseñado por Ralph Lauren-. A la cita, una cena íntima, acudieron Jessica Mulroney (39) o Markus Anderson, la persona que presentó a Harry y Meghan.

Meghan Markle se encuentra embarazada de casi siete meses del que será su primer hijo junto al príncipe Harry de Inglaterra. El bebé, que llegará al mundo en el mes de abril, tal y como ella misma desveló por error en una reunión pública, ocupará el séptimo lugar en la línea de sucesión al trono de Inglaterra.

La llegada del royal baby a la familia es un acontecimiento más que feliz. Y no solo habrá fiesta en Nueva York sino que a finales de febrero también se espera otra, menos mediática y más íntima, en Londres. Meghan ya ha dejado atrás su tierra natal y ahora volverá a coger las riendas de su agenda junto a Harry de Inglaterra con quien tiene previsto volar en viaje oficial a Marruecos este fin de semana. Un lugar en el que la comparación con la reina Letizia (46), -estuvo allí la semana pasada- será más que inevitable.

