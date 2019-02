Ramiro Lapiedra: "Hemos hecho una comisión para saber con quien ha trabajado Nacho Vidal"

La noticia de que Nacho Vidal (45 años) ha podido dar positivo en VIH ha traspasado fronteras. Ramiro Lapiedra (47), uno de los productores y directores más importantes del porno español, ha explicado a JALEOS que "se han parado los rodajes porno en tono el mundo, no solo en España", durante dos meses.

Desde el sector han decidido crear una "comisión de los 100 productores más importantes del mundo, entre los que estoy yo", para organizar la respuesta ante este supuesto contagio de VIH. Se trata de "un grupo de Whatsapp en el que hablamos de dar diferentes soluciones, de ver con quién ha trabajado Nacho... De hacer como un estudio".

El revuelo por este posible caso de seropositvo ha sido especialmente grande en Colombia, a donde Vidal tiene previsto viajar este mismo mes para grabar una película (por el momento el rodaje no se ha cancelado). El productor colombiano con el que va a trabajar, Cristian Cipriani, ha querido tener un detalle a través de sus redes sociales con el actor porno.

La publicación de Cristian Cipriani.

Ha compartido una fotografía en la que aparecen ambos disfrutando de un baño en un jacuzzi, y ha acompañado la imagen junto a un emotivo mensaje: "Yo solo sé que te quiero con el alma".

La noticia también ha llegado a los principales medios de este país. Caracol Televisión, una de las cadenas más importantes de la región, replicaba este supuesto caso bajo el titular: Aumentan los rumores sobre supuesta infección de Nacho Vidal por VIH. El periódico El Espectador lo publicaba bajo el rótulo: Crecen los rumores sobre la enfermedad de Nacho Vidal.

Nacho Vidal rechaza versiones de prensa que aseguran que es portador del VIH https://t.co/IGgGj5tYpF pic.twitter.com/sjDawplAGM — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) 15 de febrero de 2019

¡Mira! Candentes declaraciones de la madre del actor porno español Nacho Vidal https://t.co/CJ3biF549M pic.twitter.com/mO4T2TnvHS — EP | Venezuela (@periodicovzlano) 15 de febrero de 2019

Sin embargo, a pesar de todas estas noticias, por el momento el protagonista de tantos rumores no ha confirmado ni desmentido las informaciones. Un silencio ante el cual cada vez son más los medios españoles que han afirmado que el actor porno está infectado de VIH, como Elnacional.cat o ABC.

La madre de Vidal ha sido la única persona de su entorno cercano que ha hablado al respecto. En declaraciones, en exclusiva, a este periódico, Inmaculada González ha negado que su hijo sea seropositivo: "Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH", ha asegurado de forma contundente. "¿Cuántas veces han matado públicamente a Miguel Bosé(62)?", ha esgrimido la madre intentando establecer un paralelismo entre el caso del cantante con el de su hijo. Ha argumentado, además, que "se lo han inventado para tener un poco de protagonismo".

El VIH visto desde dentro del sector

El mundo del porno es uno de los sectores donde mayor control se tiene sobre estas enfermedades de transmisión sexual. Los actores deben realizarse analíticas y presentar certificados que demuestren que están 'limpios'.

Pero esto para Ramiro Lapiedra no es suficiente. "Yo siempre he luchado porque se utilice el preservativo en el mundo del porno. Pero no me hacen caso, no lo consigo", explica el director a este periódico. Es consciente que "no sería la solución definitiva", ya que hay prácticas como las "felaciones o el cunilingus que se hacen sin preservativo", pero podría ser una solución por los menos para "las penetraciones vaginales y anales".

Martín Mazza (40), un veterano intérprete que es conocido en el sector como el Nacho Vidal del porno gay, tiene una visión diferente y ha asegurado a JALEOS que existen las medidas suficientes para poder mantener sexo sin preservativo con personas que son VIH positivas.

Martin Mazza es conocido en el sector como el Nacho Vidal del porno gay.

"Para mí, las personas que en las analíticas dan negativo son las más peligrosas, porque realmente no se sabe si lo tienen, y en los tres primeros meses son altamente contagiosos". Por eso, ha explicado que hasta prefiere a las que sí son seropositivos porque una vez que estén medicadas y pasen a ser indetectables no existen riesgos: "No es tan importante, yo he trabajado con gente que ha tenido VIH indetectable", ha añadido.

Mazza ha restado importancia al posible contagio de Vidal, en cuanto a que no supone el fin de su carrera: "Nacho podría tratarse para volver al mundo del porno y tener sexo sin preservativo", como ocurre con otros compañeros.

El actor ha explicado que, además, en el sector del porno gay están muy concienciados y en su caso, por precaución, hasta utiliza unas pastillas llamadas truvada, lo más cercano que existe a una vacuna contra el VIH. Es una píldora azul pequeña que, cuando se toma a diario, se estima es hasta un 99% efectiva para prevenir el contagio.

Medidas que considera suficientes ya que en su caso, a parte de los rumores en torno a Vidal, solo ha vivido otro contagio en el mundo del porno. "Hace años se dio la alarma porque una actriz había contagiado a un actor en Estados Unidos, y entonces sí se pusieron más estrictos, a pedir más analíticas", como "seguramente ocurra con Nacho Vidal", ha explicado.

En los años que lleva de carrera, el actor catalán podría haber estado con más de 5.000 mujeres, según declaró él mismo en el programa de Risto Mejide (48), Chester: "Pueden ser más de 5.000, no podría poner un número, siempre te van a ver como un prepotente. Pueden ser muchísimas más", a lo que añadió que en su vida privada, además, podría haber mantenido relaciones sexuales con "unas 2.000. Si me acuesto con ella es que me gusta y una vez me acuesto con ella sé si puedo ir más allá".

