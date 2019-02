Hablamos con la madre de Nacho Vidal: desmiente rotundamente que tenga VIH

"Nacho Vidal tiene VIH y el gremio del Cine X en Europa está paralizado". Así comenzaba el digital El Nacional.cat para hablar sobre la última hora de Nacho Vidal (45 años): "Se han detenido todas las producciones de cine pornográfico durante un mes. Es el protocolo habitual cuando un actor o actriz de cine para adultos tiene una enfermedad de transmisión sexual. Ahora todos los intérpretes de porno, incluso los que no hayan hecho películas con el actor catalán, se someterán a nuevas pruebas médicas". Estas palabras han causado un gran revuelo e incertidumbre en las redes sociales.

JALEOS ha querido contrastar la noticia, y para ello se ha puesto en contacto con el conocido actor porno, que ha asegurado "estar muy ocupado con unas obras en su casa", por lo que no ha querido entrar en este tema personal tan delicado. Sin embargo, su madre, Inmaculada González, ha querido hablar con este periódico para desmentir por completo esta información: "Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH", ha asegurado de forma contundente.

Nacho Vidal en una imagen de archivo. Gtres

"¿Cuántas veces han matado públicamente a Miguel Bosé (62)?" se pregunta Inmaculada, afirmando, de nuevo, que no es cierto lo publicado sobre Vidal. Para ello argumenta que "se lo han inventado para tener un poco de protagonismo". Mientras el medio político afirma que durante este jueves el actor porno emitirá un comunicado oficial para confirmar su supuesta enfermedad, su madre tiene la versión contraria: "Mi hijo es muy claro, y si en este momento dice que está ocupado y no puede hablar, así será. Pero él no tiene nada que esconder y menos si no es cierto", sentencia.

Nacho Vidal, que según El Nacional.cat se ha hecho recientemente las pruebas del VIH en una conocida clínica de Barcelona, ya ha reaccionado a la noticia publicada por el medio catalán: "No se de dónde sacas la información pero es de muy mal gusto. No diré nada gracias".

