Nacho Vidal no viajará a Colombia: cancelan todos sus proyectos profesionales

Nacho Vidal (45 años) no ha viajado a Colombia. El estallido internacional de la noticia sobre el estado de salud del actor de cine para adultos ha truncado sus planes profesionales. Tal y como ha podido saber JALEOS en primicia, Vidal no estará en Cali, donde tenía firmados varios compromisos profesionales, entre los días 20 de febrero y 10 de marzo.

En esa horquilla temporal de 18 días, el rey del porno no solo iba a ejercer de anfitrión -actor- en un casting junto al director y productor Cristian Cipriani sino que además había confirmado su presencia en LALExpo -Latin American Adult Business Expo- el evento más importante de la industria del cine para adultos en Latinoamérica.

No obstante, según desvelan a este periódico varias personas involucradas en esos proyectos, "se han cancelado todas las presentaciones de Nacho Vidal en Cali hasta que se aclare todo el asunto sobre su supuesto contagio de VIH. Nacho seguirá como productor y director, pero lo hará más adelante". Y continúan, "el billete de avión de Nacho a Cali se canceló. Aquí en Colombia rueda la información de su supuesta enfermedad como un chisme. La gente es destructiva. Hay demasiada desinformación sobre el VIH. A Nacho le están haciendo mucho bullying".

El actor, de momento, no se ha pronunciado al respecto. Pero, ¿tiene Nacho Vidal previsto hablar? Según estas fuentes parece que ha intentado "vender la exclusiva de su entrevista a varios medios colombianos pero nadie quiere comprarla". El silencio de Nacho Vidal desde hace casi una semana no ha hecho más que avivar el debate en las redes sociales y, por ende, la especulación.

Era el pasado jueves 14 de febrero cuando ElNacional.cat publicaba que "Nacho Vidal tiene VIH (el virus del sida)". Una información por la que JALEOS contactó con el actor porno, que prefirió no hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, su madre, Inmaculada González, sí quiso dejar claros varios puntos a ese respecto. "Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, y no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH", aclaró su progenitora a este periódico.

Esas palabras de la madre del artista no han frenado el grito de indignación de algunas actrices que en estos días de misterio siguen inquietas ante la posibilidad de un contagio. Ejemplo de ello es la actriz Dianariussx, la joven intérprete de 18 años que grabó con Nacho Vidal su última escena hace algo más de dos semanas.

"Más le vale a Nacho que no me dé positivo", expresaba, indignada, a este diario. "Debería haber avisado de algún modo. Estoy preparando con mi abogada la documentación para denunciarlo por manchar mi imagen. Yo hablé con Nacho por última vez el día 14 de febrero. Él, en ese mensaje, me dijo que lo sentía mucho y que estuviera en cuarentena. La última vez que rodamos una escena fue el 7 de febrero. A mí me llega que para entonces ya lo sabía, hay muchos rumores por ahí. Por lo que a mí me han informado, en teoría da positivo, y yo estoy aquí con el alma en vilo".

