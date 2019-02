GH DÚO: el escandaloso tocamiento sexual bajo el abrigo de María Jesús y Tejado

¿Se acuerdan ustedes de que el domingo les decía que había muchas probabilidades de que mientras redactaba la bronca feminista entre María Jesús Ruiz (35 años) y Antonio Tejado (32) estuvieran liándose de nuevo por las esquinas? ¡Dicho y hecho! Señores, habemus sexo en la casa de Guadalix. Al menos, este martes en Gran Hermano DÚO Límite 48 horas se ha emitido un vídeo esclarecedor en el que, en plena cocina y rodeados de los compañeros, los amantes de Teruel, parapetados por un abrigo, se dejan arrastrar por la pasión hasta sus últimas consecuencias. Sin decirlo abiertamente -soy un caballero de los que ya no quedan- solo voy a dejar claro que ahí, bajo la prenda, había un brazo que se movía con brío y con satisfacción. Ya ustedes me entienden. Ella a él solo, que aquí quedan pocos inteligentes sexuales.

Habría que dotar a la situación de un nombre acorde; en vez de edredoning -sexo bajo las sábanas-, tendría que recoger la RAE el término abrigodoning o, lo que es lo mismo, la estimulación manual. Ojito, no en privado; qué va, María Jesús y Tejado se lo han pasado pipa delante de las narices de sus compañeros. En plena cocina y tapándose torpemente con un abrigo, los tórtolos han llegado al éxtasis. "Es una mujer microondas", cuchichea Ylenia Padilla, mientras Carolina Sobe tira a matar: "Eso es ser una calientapo...". Insisto, hago malabares para no ser vulgar. Total, que los han pillado a lo grande.

El momento en el que María Jesús y Tejado se 'divierten'. Mediaset

No cabe duda; María Jesús y el sobrino de María del Monte (56) se han estimulado, alegrado y tocado. ¡Viva el sexo!, no seré yo quien lo condene. La Sobe, con esa forma tan lenguaraz que tiene de decir las cosas, lo ha dejado cristalino: "Le sacaron la miel". Qué elegancia, qué buenos modales, qué salacidad. Este martes, ante el vídeo, los protagonistas han negado la mayor. Tejado, de manera templadita, como tapando el sol con un dedo; y María Jesús, belicosa, como las actrices malas de los culebrones: "No es verdad, es totalmente falso. Lo que pasa es que tenía frío esa noche". Antonio se ha puesto colorado, rollo tierra trágame, mientras la Ruiz ha intentado nadar y guardar la ropa: "Solo estuve ahí cinco o diez minutos".

¡No somos imbéciles! ¿Existe una excusa más endeble y poco creíble? Estos se piensan que el público es tonto y, para demostrarle que no, este ha boceado desde plató: "No nos lo creemos". Hijos, si vais a mentir, poneros de acuerdo, que ya sois perros viejos en esto. Lo que no es normal es que Tejado, el día del vídeo, se ría por lo bajo mientras remachaba "sois unos cabrones" -ante las insinuaciones del resto- y María Jesús pasaba palabra y escurría el bulto. Chicos, ¿no os dais cuenta de que después del concurso que estáis haciendo ese tocamiento es un paseo en barca? Os ruborizáis por unas cosas absurdas.

La ruptura definitiva de María Jesús y Tejado

María Jesús hablando de su volcánica relación con Tejado. Mediaset

Pero, bueno, esos tiempos de vinos y rosas ya pasaron -el tocamiento tiene sus días-, porque este martes María Jesús y Tejado han roto definitivamente y se han tirado los trastos a la cabeza de la peor de las formas. Ya no se aguantan y no lo disimulan. Esgrime la exmiss que Antonio la ha utilizado en la casa para poner celosa a Candela, y Tejado solo farfulla que María Jesús ha jugado con sus sentimientos y lo ha llevado tan al límite que está dispuesto -y se lo ha planteado- a abandonar la casa y que se metan el maletín los demás por donde les quepa. Algo así ha soltado. "Antonio es un hipócrita y un egoísta", dice la una. "Qué vergüenza, todo lo ha hecho por la pasta. Estoy desbordado", ha espetado él.

La gota que ha colmado el vaso de María Jesús ha sido enterarse de que el pasado domingo Tejado solo se puso de su lado por pena para que no saliese expulsada; que si por él hubiera sido se habría posicionado al lado de su amigo Alejandro Albalá. Pero que, oye, la vio tan sola que le dio cosa. Eso, que podría haberse entendido como un acto de caballerosidad, ha sentado fatal a la de Jaén: "Sé cuál es la jugada que tenéis Alejandro y tú. Sabéis que si os ponéis en mi contra, me hacéis víctima y me salváis. Escuché a Alejandro decir que cuidado con victimizarme. Me dolió que no te saliera del corazón apoyarme y que solo lo hicieras por pena".

En esas, la relación está disuelta y se han dado la patada. ¿Y quién entra en acción en estos casos? Los amigos del alma; esos que, lejos de contaminar, purifican. Léase mi ironía. Kiko Rivera (34) y Albalá le han dejado las cosas claras a Tejado: "No te puedes entregar tanto"; "No sabes estar solo"; "Te dije que te iba a hacer esto"; "No te has olvidado aun de Candela". Vamos, un carrusel de consejos masticados que han terminado de volver loco a Tejado. Lo que dije el domingo; a ver cuánto les dura la ruptura.

Bronca entre la madre de Tejado y Candela, y entre Kiko e Irene

Candela y la madre de Tejado en plena discusión. Mediaset

La bronca entre ambos enamorados no ha sido la única que ha protagonizado el Límite 48 horas de este martes. La madre de Tejado, María José, y Candela, ambas en el plató, han estallado la una contra la otra de forma irreversible. Sobre todo, María José, la cual ha perdido los estribos y ha gritado a la expareja de su hijo. El motivo ha sido una frase de la que fue su nuera: "Yo entré en la casa de Guadalix porque se empeñó Antonio". En ese momento, María José se ha lanzado a su cuello: "No te voy a consentir una mentira más. Mi hijo no te puso una pistola en la cabeza para que tú entraras. Olvídate de mí". Y tan olvidadas se han quedado que, incluso, se han distanciado en sus asientos para no verse la cara. Enemigas íntimas.

Otros que han tenido una palabra más alta que la otra han sido Kiko Rivera y su mujer Irene a cuenta de la lista de la compra. Ellos debían decidir qué comprar y qué no con el ínfimo presupuesto de 56 euros. El caso es que Irene pensaba que había que fundirse el dinero al no saber de cuánto dispondrán la semana que viene, mientras que Kiko optaba por no ser tan espléndidos. Así, el matrimonio ha acabado por discutir de mala manera y no hablarse durante un buen rato. "Que os pete por el trasero todo. No pienso decir nada más ni cocinar", han sido las palabras del hijo de Isabel Pantoja (62). Ya ven cómo están las cosas en Guadalix. Y atentos porque a partir del jueves se acabaron las parejas: ¡CADA UNO CONCURSARÁ POR LIBRE! ¡TODOS CONTRA TODOS! ¿Quién da más?

Salvados: Alejandro Albalá, Juan Miguel y Raquel

Nominados: Ylenia, Yoli y María Jesús

