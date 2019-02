Kiko y sus 5 millones de euros consumidos por la droga: su tragedia en GH DÚO

¡Menudo programón este martes en Gran Hermano DÚO Límite 48 horas! Por Dios Santo, ¡ha habido de todo! Amor, desamor, peleas, fetichismo y drogas. Me van a permitir que empiece con el dramón diseccionado de Kiko Rivera (34 años). El hijo de Isabel Pantoja (62) le ha cogido el gusto a dosificar su drama y, después de la dura confesión sobre su adicción a las drogas, se ha sincerado acerca del pastizal gastado en su adolescencia y, sobre todo, en esa oscura etapa de su vida. "Empecé a ganar dinero con 17 años, dinerales. Sé lo que es tener dinero y lo que es no tenerlo. Por errores del pasado, he malgastado mucho", se ha sincerado en una conversación con Alejandro Albalá.

En su descargue, el Dj ha confesado la escalofriante cantidad que malgastó y en qué lo hizo. Siéntense para leerlo: "Tenía seis coches en mi casa, y así estuve diez años hasta que me llegó el palo. He ganado mucho más de 3, casi llegando a 5 millones de euros. Yo podría tener ahora todas mis cosas bien, pero toca recuperar. Que mis hijos no tengan que comerse el marrón de su padre". Y en esa lucha por que su familia no herede sus deslices, Kiko asegura que GH DÚO ha sido un milagro en su vida.

Kiko Rivera después de confesar su tragedia económica. Mediaset

Tengo que decir que me encanta ese Kiko; al menos, no echa balones fuera y habla a calzón quitado de sus despilfarros. Es más, tras el vídeo, en el plató se ha hablado a colación de lujos tan chocantes como comprarse dos leones por su cumpleaños. Ay, cómo sois; ¿quién no se ha comprado eso alguna vez? ¡Pobres de hambre! Sin embargo, Kiko, tengo que decirte que en Twitter a pocos emocionas.

Kiko podía ser rico a día de hoy pero como se iba de fiesta y se compraba unicornios y motos de agua tenía que pagar todo eso y no a hacienda. Y nosotros venga a tragarnos el drama para que El Niño pague sus deudas #GHduoLimite5 — Neska (@nes_ka07) 12 de febrero de 2019

Una pena tremenda lo de Kiko eh... que con lo que ha tenido podría vivir yo no sé cuantas vidas y ahora, que está cobrando un pastizal a la semana por contar que ha derrochado el dinero... #GHDÚOLímite5 — Ɲυтɗαηα ❦ καιρός (@Nutdana) 12 de febrero de 2019

5.000.000 de € derrochados en una adición y sin pagas a hacienda, y ahora piensa en el dinero para sus hijos #GHDÚOLímite5 — xof (@Sgh65218800) 12 de febrero de 2019

Pobrecito Pantojo que ha malgastado 5 millones de euros ganados con el sudor de su frente eh, pobrecito. En fin #GHduoLimite5 — Manelvideoblogs (@manelvideoblogs) 12 de febrero de 2019

Julio, el roba-bragas

Julio Ruz, el roba-bragas. Mediaset

Julio Ruz (36) es omnipresente. Sin estar en Guadalix, su espíritu errante sigue habitando la casa gracias a las dos mujeres que pululan por su vida en la actualidad: María Jesús Ruiz (35) y Carolina Sobe. Ahora resulta que al loable título de acosador de mujeres se le añade otro, no menos rimbombante: el roba-bragas. Al menos, así lo ha dejado caer Sobe en un momento dado de la semana: "Julio tiene una colección de bragas de María Jesús en su casa".

Apreciación a la que se ha agarrado la exmiss para despellejar vivo al otroro hombre de su vida: "Cuando estaba saliendo con Carolina -sí, Julio y ella tuvieron un tonteo. Ay, Dios, llévame pronto-, le enseñaba mis bragas". No contentas, se ha apostillado que no solo a la Sobe: se conoce que el empresario tenía a gala entonces fardar de la ropa interior de su chica. Ojito, que el aludido ha estado en plató y Jorge Javier Vázquez (48) no ha perdido la ocasión de preguntarle.

Él, lejos de entonar un no rotundo por aquello de la dignidad, remacha, henchido de orgullo alfa: "Yo soy fetiche de muchas cosas, aunque siendo sincero me gusta que se vaya fresquito, que entre el aire". Siento si alguien lee esto mientras come o similar; he pensado que era lo suficientemente noticiable como para destacarlo. Esto, al lado de, por ejemplo, la enemistad de Fortu con el resto de la casa, para mí tiene más empaque.

@ghoficial no entiendo que expulseis a Julio por comportamiento intolerable y ahora le tengáis siempre en el plató, la coherencia bien eh #GHDÚOLímite5 — Becky (@becred97) 12 de febrero de 2019

Julio, por favor, ya das bastante cringe sin hablar de quitar bragas. STAHP. #GHDÚOLímite5 — Jessica Jones ⚡ (@Jessica_JonesGH) 12 de febrero de 2019

#GHDÚOLímite5 Que mala y que mete mierda es Carolina. Si Julio siguiese ahí, seguro que no se metían con él. Le seguiria apoyando como hacía dentro hasta que lo echaron por lo que hizo. — Monica Bloodhawk (@MoniNefilim) 12 de febrero de 2019

María Jesús y Tejado: besos sí, sexo no

Tejado y María Jesús en 'GH DÚO'. Mediaset

Y no nos alejamos de una de las protagonistas de esta fantástica hipotenusa: María Jesús. Resulta que la de Jaén tiene muy malita suerte con los hombres. Los que no le salen ricos, no le terminan de rematar, o los que son guapos no la dejan ni a sol ni a sombra. Y ella, que de autocontrol de los estados emocionales anda sobrá, está súper liada en la casa. Y es que, Antonio Tejado (32), por querer, quiere hasta casarse con ella. Eso sí, a corto plazo, lo que más mueve al sobrino de María del Monte es el sexo. Está pirrao por tener algo con María Jesús, pero a ella le frena el exterior. Claro, esto tiene a Tejado loco.

No es para menos; alma de cántaro, ¡si es que no te aclaras ni tú! El chaval es un babas, de eso no lo libra nadie, pero tú también lo vuelves majara y lo enfadas: "Soy un tipo respetuoso que no va por ahí bajándose los pantalones. Tampoco quiero que se dé esa imagen de mí porque tengo hijos y familia. Lo que pasa es que actúa de forma diferente según el momento".

Hasta Mª Jesús quiere que Tejado pase de ella JAJAJAJAJJJAJAJAJAJA #GHDÚOLímite5 — Coquito♡ (@Coquitoxx) 12 de febrero de 2019

Pero de que se sorprendente María Jesús si estuvo viendo como se comportaba el troglodita este con Candela #GHDÚOLímite5 #GHDÚO12F — ESROFLO (@Esroflo) 12 de febrero de 2019

Tejado se quejaba de Julio cuando el hacia lo mismo a Candela, chico quieres dejarle espacio a la chica? Es que eres pesado eh #GHDÚOLímite5 — 🗽 (@parysethansss) 12 de febrero de 2019

Fortu, el agitador y mentiroso de Guadalix

Fortu, en contra de toda la casa de Guadalix. Mediaset

Uno de los grandes protagonistas de este martes en el Límite 48 horas ha sido Fortu, el rockero de Obus que, oye, parece, que ha resurgido de las cenizas desde que le dijeran que entró siendo un mueble. ¡De mueble, nada! Menuda trabajera se mete el tío todas las semanas. El cantante y su mujer Yoli tienen en contra a toda la casa; solamente los apoya de vez en cuando una sensata Ylenia, que parece que se ha tragado a Santa Teresa de Jesús los últimos días. El caso es que Fortu ve enemigos en toda la casa. Según él, todos están en su contra y le hacen un gélido e inmerecido vacío. Este martes sus peores temores se han confirmado: se ha salvado de la nominación Raquel y, por tanto, él o su esposa harán la maleta el jueves.

Lo que decía, que me pierdo: Fortu se cree protagonista de un aquelarre sin cuartel en Guadalix. Y yo le pregunto: hijo mío, ¿no será que te lo buscas? ¡Atacas a todo el mundo! Sus últimos enemigos han sido Antonio Tejado y María Jesús. No se cree su historia de amor: "Estáis haciendo un papelón y molestáis cuando os ponéis a reír. Idos a la esquina si queréis... Dejadnos descansar, no tenéis respeto de nada. Es un peripé, María Jesús y Antonio no saben lo que es el amor y engañan a la gente". Como leen, todo muy bonito. Pero, ojo, que esto ha provocado que la casa se caiga encima de Fortu y Yoli: todos piensan que no se quieren adaptar y que siempre buscan problemas.

Van a echar a Fortu y es el único que se enfrenta al tonto de Tejado #GHDÚOLímite5 — Loren💫 (@_Loreen93) 12 de febrero de 2019

#GHDÚOLímite5 los fortunatos son como la vieja del visillo — Yomisma👯‍♀️ (@LuisaGavilanMo1) 12 de febrero de 2019

Salvada: Raquel

Nominados: Fortu y Yoli

