Susanna Griso denuncia la utilización de su imagen en un anuncio de cremas

Susanna Griso (49 años) ha utilizado su cuenta personal de Instagram con el fin de denunciar el uso fraudulento de su imagen para anunciar una crema antiarrugas: "Por enésima vez denuncio la utilización fraudulenta para una campaña inventada. Por favor, no os creáis nada, he perdido ya la cuenta de las campañas falsas en Facebook", ha apuntado la catalana, que se refiere a lo ocurrido como "fraude" y "estafa".

A pesar de que la presentadora suele hacer caso omiso a las críticas que la rodean, en esta ocasión ha querido pronunciarse para defender un hecho que considera injusto. En la imagen que acompaña a este mensaje, se puede ver una publicación de Facebook en la que aparece sonriente anunciado la presunta crema milagrosa.

No es la primera vez que Susanna Griso pasa por esta situación y se convierte en víctima de este uso fraudulento de su imagen por parte de varias marcas que pretenden captar así más clientes.

A finales del pasado año denunció publicamente en su Twitter el uso inadecuado de su nombre al usarse para promocionar una campaña política. Se trataba de una fotografía de la presentadora junto al mensaje: "Hace muchos años que trabajo en España y tengo cariño a su gente, pero yo desciendo de la burguesía catalana y nunca olvidaré que somos una etnia superior".

La publicación se volvió viral en poco tiempo y obligó a la periodista a aclarar lo sucedido: "No voy a desmentir campañas ni declaraciones estúpidas que, doy por hecho, nadie creerá. Pero hasta la más paciente se harta de tanta noticia falsa", sentenció.

Meses antes también utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que no solo estaban usando su imagen, sino también un falso testimonio suyo para anunciar un producto adelgazante: "Alucino con este tipo de campañas que se inventan dietas milagrosas que, según cuentan, he seguido. Falsean la entrevista, falsean mi cuerpo con photoshop y encima dicen que me inspiro en una tal Kardashian", escribió enfadada.

