El lado más íntimo de Millán Salcedo: "La ruptura de 'Martes y Trece' fue mi liberación"

Este martes en la televisión de Castilla La Mancha están de estreno; hace su debut en la parrilla el espacio Este es mi sitio, un programa en clave intimista en el que se entrevistará en profundidad a personajes conocidos con un punto en común: sus orígenes manchegos. El poder de la tierra. Al frente de este buque que promete competir hasta con las cadenas nacionales va a estar la periodista toledana Esther Esteban (61 años). Ella, que pilota como nadie el género de la entrevista tras 30 años al pie del cañón, aparta de momento otros géneros para zambullirse en la vertiente personal e íntima. Se trata de dar a conocer esa parcela del rostro popular hasta la fecha inédita, y así se hará desde este martes a las 22:30 horas en CMMedia.

El espacio arrancará por todo lo alto con el humorista Millán Salcedo (63). El ciudadrealeño, natural de Brazatortas, lleva colándose en las casas españolas con sus sketch de humor desde aquellos imberbes años ochenta. No habrá ni un solo español que no conozca el dúo Martes y Trece, sus especiales crearon escuela. Sin embargo, su ámbito más doméstico y personal pocos lo conocen; solo unos privilegiados están al tanto. Hasta este martes. JALEOS se ha puesto en contacto con la presentadora Esther Esteban para conocer, a escasas horas del estreno, los chascarrillos que se esconden en su face to face con Salcedo, ese titular con el que ella se queda. Ese momento emotivo que acaba en lágrima.

Millán junto a Esther Esteban durante un momento de su entrevista. CMMedia

Atiende solícita el teléfono de este periódico y, desde el primer momento, se aprecia la energía y la ilusión a partes iguales de la periodista. Hay nervios, pero los lógicos ante cualquier estreno que requiere responsabilidad. Al ser preguntada por la temática del programa, ella se explaya: "Se tratará de un total de nueve programas, al menos la primera temporada. De la segunda, ya hablaremos. Serán los personajes quienes elijan el lugar, su sitio, de Castilla La Mancha. De ahí que se llame el programa Este es mi sitio. Algo rollo reality, iremos de un sitio a otro, se presentarán amigos del invitado y habrá regalos".

Asegura Esther Esteban que en su programa "todos lloran" en ese retrato intimista y retrospectivo y se muestra especialmente feliz con el hecho de estrenarse con Millán Salcedo. De hecho, "fue el primer invitado con el que grabé". En su opinión, Millán es una caja de sorpresas. Alguien repleto de vivencias. Nunca habían tenido la ocasión de hablar de esa forma tan íntima y Esther quedó atrapada: "De él destacaría muchas cosas, como que durante la entrevista me confiesa que una de sus mayores liberaciones fue romper con Martes y Trece porque la fama le asfixiaba". Pero esa no es, ni de lejos, la única parcela desconocida de Salcedo.

Ahí su trágica infancia, cuenta la comunicadora: "Millán tuvo una infancia muy dura, su padre murió cuando él tenía 7 años y, desde entonces hasta los 17, él estuvo en un auspicio porque su madre se tuvo que ir a Madrid a trabajar en una portería". Tras esta difícil travesía, Salcedo también relatará en Este es mi sitio sus pinitos como cantante. Que no todo van a ser cosas tristes: "Fue un niño que canta muy bien. Además, contará que una de las escenas de la película La mala educación está basada en su historia". Por no hablar de su primera vez sobre un escenario en el teatro o aquel día que, siendo un enano, se pidió su primera cerveza: "A la jarra él la llama una farola y cuenta que ni llegaba a la barra".

De todo esto departirá el humorista este martes con Esteban en CMMedia. Eso sí, el que un día fue mitad de Martes y Trece será el primero de muchos; por el espacio desfilarán otros rostros como Eugenia Silva (43), Emiliano García-Page (50), José García Molina (49), José Bono (68), la cantante Rozalén (32)-"Nadie se hace una idea de lo bien que canta su madre. Rozalén tiene una vida interesantísima", apostilla Esther-, el chef Pepe Rodríguez (50) o el modista Lorenzo Caprile (50). En definitiva, una potentísima temporada de Este es mi sitio que promete dar mucho de qué hablar.