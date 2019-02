Tejado fuerza a María Jesús en la cama de GH DÚO: su escena más denigrante

Yo, que me considero un tío moderno, este jueves viendo la gala de Gran Hermano DÚO me he sentido pelín incómodo; me he revuelto en el asiento como cuando salían, de pequeño, escenas eróticas en la tele y estas te pillaban con tus padres. Esos momentos, ay, esos. El caso es que la historia de amor que ha florecido de sopetón entre Antonio Tejado (32) y María Jesús Ruiz (35) en la casa de Guadalix me mantiene a caballo entre la envidia -a ratos mal disimulada- y el bochorno más obsceno. No hay término medio con ellos, imagino que esa será la fórmula del éxito en un reality y, de paso, la del amor.

A ver, antes de que quememos en la hoguera a Tejado -que tiene para varias tandas y prometo que lo haré-, tengo que decir que me cae bien, no es mal tío. Ahí hay buen corazón. Creo que tiene buen fondo, lo que pasa es que es un chaval disfrutón al que la mujer pierde. Pero, ojito, que le ha puesto las cosas en su sitio a Candela, su expareja. Antes de hablar de su obsceno -e injustificable- gesto con María Jesús, me van a permitir que ahonde en la visita que le ha hecho su ex por San Valentín. La joven le ha volcado en la cara su contenedor de basura; eres un mujeriego, me has sido infiel, bien sabe Dios lo que yo he penao contigo, si la gente supiera cómo eres, qué rápido te has olvidado de mí con María Jesús. Un rosario de lindezas que ha derrumbado a Antonio y las lágrimas han corrido por su cara sin consuelo. El tío estaba tocado, pero no hundido.

Uno de los momentos más calientes de Tejado y María Jesús. Mediaset

Ay, Candela, lo siento pero no es justo lo que has hecho con Antonio. En vuestra cita 'romántica' has llegado con el estoque listo para rematar al toro de miura. Me ha recordado a ese momento trágico en el que el toro se tambalea sangrando a punto de caer en el tendido. Y ella, borracha de venganza, lo ha machacado. Sin embargo, el sobrino de María del Monte (56) no se ha arredrado y se ha marcado un speech de los que hacen historia. Atentos; que no os confunda el ruido, sabiduría pura -no es ironía-: "Me parece muy injusto porque yo lo he hecho lo mejor posible. Yo no obligo a nadie a estar al lado mío. Ya está bien del estandarte de los cuernos y el sufrimiento. Llevan diez años diciendo lo mismo de mí y yo siempre soy el mismo. No engaño a nadie, creo que quien se me ha acercado sabía quién era".

Olé, olé y olé. No se puede decir ni más alto ni más claro. A mí me pone especialmente de los nervios esa cantinela que cogen algunas -y algunos- y que se enfundan como banderas rasgándose las vestiduras cuando saben con quién se juntaban y de quién se enamoraban. No, mire usted, milagros a Lourdes. "Lo único que sabes hacer es irte con otras"o "me has hecho un favor yéndote con María Jesús" son algunas de las bombas de relojería que Candela ha escupido a Tejado. Este, y lo entiendo, se ha limitado a encogerse de hombros: "Tú también has estado con chicos y estás aquí porque quieres, no porque te haya obligado nadie. Ya está bien de vivir siempre del mismo. Estando contigo, nunca te he sido infiel". ¡GRANDE!

Asco de ver Antonio oler el c*** de María Jesús #GHDÚO14F #GHDUOGala7 — Vanessa Escribano (@yocle1) 14 de febrero de 2019

Por favor, que estoy cenando ¿Cómo empieza la gala con Tejado y su guarreo con Marichús? #GHDÚOGala7 pic.twitter.com/3ky4oi9OuI — Dorito (@dorigeminis) 14 de febrero de 2019

Que asco Tejado metiendo su cara en el coño de Maria Jesus y olisqueando como un perro salido #GHDÚOGala7 — Loren💫 (@_Loreen93) 14 de febrero de 2019

No voy a dar mi opinión sobre María Jesús, xq nunca me ha gustado llamar puta a nadie. #GHDÚOGala7 — ➪ Mike 💫 (@maykycs) 14 de febrero de 2019

Tranquilo, que ahora viene la crítica y el estoque de mi parte. Antonio, no eres mal chaval, pero eres rematadamente pesado, un plasta de mucho cuidado. Y, sobre todo, alguien que no mide sus pasos con sus actos y que se deja llevar con las mujeres en Guadalix de igual modo que lo haría en su casa: sin filtro. Ahí te equivocas. Con María Jesús te has portado de pena este jueves y he sentido vergüenza ajena viéndote. Ese momento en el que, en la cama, la coge con fuerza por la cintura y huele su muslo para, más tarde, hacer lo propio con su parte íntima. Casi vomito. Y es que, ¡lo haces con deleite! Creo que esa imagen, por mucha chanza que haya detrás de ella, no te beneficia en absoluto. Cógeme este consejo: parte de los abucheos de este jueves hacia tu persona venían motivados por ese comportamiento, y no por tu disputa con Candela.

Como decía antes, soy un tipo moderno y entiendo vuestro juego -y hasta me da envidia-, pero hay límites que no se deben traspasar. Eso sí, igual que te acabo de reñir, te digo que hay frases tuyas que me hacen reír a mares y para las que no caigo en lo manido del machismo. Ahí tienes: "No le eches carne al león" o "¿cómo está hoy mi pelona?". Todo ello sazonado con frases románticas; tampoco os tiréis encima mía los haters. Que, oye, Antonio también es capaz de decir frases como: "Nunca he sentido por nadie lo que siento por ella (María Jesús)".

Que asqueroso Tejado #GHDÚOGala7 — Ay, ay, ay Padilla es lo que hay ⚡️ (@SaraSaraomhgj) 14 de febrero de 2019

Madre mía le olía el coño... ¿Es un perro? Bueno, mo hace falta que me lo confirmeis, lo es #GHDÚOGala7 — Confe de JuanFran (@ConfedeJuanFran) 14 de febrero de 2019

Antonio Tejado me da muchísimo asco #GHDÚOGala7 — RITA. (@soyritaraposo) 14 de febrero de 2019

Sofía Suescun, la gran estafa, y Albalá, el pringado

Albalá y Sofía en su cita por San Valentín. Mediaset

No solamente Candela ha visitado la casa de Guadalix por San Valentín, también lo ha hecho Sofía Suescun. La concursante ha ido a darle una sorpresa a Alejandro Albalá y en qué hora lo ha hecho. Desde un primer momento se ha notado la falta de verdad en sus gestos para con Albalá; ella ya no siente nada por él y lo ha dejado tocado. De hecho, se ha producido un cambio de actitud evidente por parte de él cuando, ávido de amor, se ha encontrado con el muro de Berlín. Hay frases lapidarias, pero decirle Sofía a Alejandro "tranquilo, que fuera las tienes a todas locas" -mientras lo acompañas con una palmidita de condescendencia- es una de las peores. Para eso, no digas nada. El chaval se ha quedado en el fango y Sofía, con un golpe de melena, se ha marchado a casa de nuevo. ¡Viva el amor!

Pobre Alejandrito, que pena me da madre.#GHDÚOGala7 — Srta. Black (@SrtaBlack6) 14 de febrero de 2019

Alejandro está in love con Sofía. Le va a hacer mucho daño #GHDÚOGala7 — La Otra cara🙊😄🐸🐧 💙 (@Laotracara_17) 14 de febrero de 2019

Sofía, se te ve el plumero a leguas. #GHDÚOGala7 — Josu (@stnajosue) 14 de febrero de 2019

Expulsado: Fortu

Nominados: Ylenia, Raquel, Alejandro Albalá, Yoli, Juan Miguel y María Jesús

