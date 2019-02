Nacho Vidal, sexo, drogas y televisión: las 5.000 mujeres con las que se acostó

El nombre de Nacho Vidal (45 años) ha vuelto a la actualidad informativa tras la publicación de una noticia por parte de ElNacional.cat. La información que firma el digital sostiene que "Nacho Vidal tiene VIH (el virus de la sida)", una afirmación que Inmaculada González, madre del actor de cine para adultos, ha desmentido en exclusiva para JALEOS. "Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH", ha confesado su progenitora a este medio de comunicación.

Su infancia y sus primeros amores

Se llamaba Ignacio Jordà González, se crió en la localidad barcelonesa de Mataró y su primer gran amor fue una prostituta: Sara Bernat. Cuando todavía era un niño, Nacho y su familia se mudaron a Valencia. En concreto, crearon su hogar en la localidad costera de Enguera. De allí provenía su familia paterna y su propio padre, un famoso ingeniero industrial.

La vida de la familia Jordà se truncó de la noche a la mañana por la crisis del petróleo. Tras atravesar por una grave ruina económica y su peligroso coqueteo con las drogas, Nacho se alistó en la Legión y fue destinado a Melilla.

Nacho Vidal durante su época como legionario en Melilla.

Su inicio en el mundo del cine porno no fue provocado sino fruto de una azarosa casualidad. Nacho acudía a la mítica Sala Bagdad de Barcelona junto a su primer gran amor, Sara Bernat, quien realizaba espectáculos para adultos en el templo del porno. Nacho prefería acompañar a Sara para que ésta empezara a abandonar el mundo de la prostitución bailando en la Bagdad, tal y como él mismo ha llegado a confesar: "Con 20 años me enamoré de una prostituta, me enamoro continuamente. Le dije que dejara su trabajo, pero dijo que no quería que nadie la mantuviera y que hiciéramos algo juntos, porno en vivo. Me encendió una luz y así fue como empezamos. Yo empecé a trabajar por amor"

En la Sala Bagdad, donde empezó a actuar como performer, conoció a José María Ponce, quien entonces se encontraba al frente del Festival Internacional de Cine Erótico de Barcelona. Ponce fue su padrino y quien lo introdujo en el mundo del cine porno hace ya casi 25 años.

Las mujeres de su vida

El actor cuenta con cinco grandes amores en su vida. En innumerables entrevistas ha confesado haber sabido compaginar a la perfección su profesión y sus relaciones sentimentales. Tras su ruptura con Sara Bernat, Nacho comenzó un importante idilio con la también actriz porno Jasmine Shimoda-Rose. Una historia de amor que marcó una etapa de su vida pero que finalmente acabó en ruptura.

En una de sus intensas jornadas de rodaje, Nacho conoció a la actriz Michelle Anne Sinclair, conocida como Belladona. Sinclair y Vidal mantuvieron un tórrido romance que duró varios años. Tras el quiebre de la relación, el intérprete español llegó a afirmar que Belladona seguía siendo "su chica favorita, su actriz favorita, con la que más le gusta trabajar y la mujer con la que mejor sexo ha tenido".

Nacho Vidal y Franceska Jaimes en la gala final de 'Supervivientes 2015'.

En el año 2007 tuvo una hija con la venezolana Rosa Castro. En palabras de la también actriz, Vidal le hizo la vida imposible e incluso cruzó líneas que sobrepasaban lo legal: "Fue el embarazo más horrible del mundo", declaró para Interviú. "Me decía; 'mira que gorda estás, ese no es el culo que a mi me gustan ni las tetas que a mi me gustan'.

A finales de mayo del año 2005, Vidal informó oficial de su retirada del porno. Volvía a actuar por amor y se alejaba de los rodajes para casarse con la modelo colombiana Silvia Romero -conocida en el cine para adultos como Franceska James-. Fruto de su marido con Franceska nacieron dos hijos en común, León y Violeta.

La figura de Nacho Vidal no ha estado nunca exenta de polémica. En octubre de 2012 fue detenido en el marco de una operación contra las mafias asiáticas ubicadas en España. La Policía creía entonces que el actor podría haber blanqueado dinero a través de su productora. Tras su declaración ante el juez, fue puesto en libertad sin cargos. En declaraciones a EL ESPAÑOL, Vidal afirmó que "me quisieron involucrar con la mafia china. Yo declaré delante del juez y me soltó sin cargos. Ni me quitó el pasaporte ni nada. Pero a mí el juicio mediático me linchó. Me querían en la cárcel. Me querían muerto".

El actor de cines para adulto Nacho Vidal.

El catalán siempre ha estado vinculado, de alguna manera, a diferentes programas de televisión donde no solo ha concedido entrevistas como referente en el mundo del porno sino donde también ha ejercido como participante de realities. El último, en 2015, cuando se enroló en la aventura de Supervivientes quedando en segunda posición y batiéndose en duelo en una final de infarto contra el ganador, Christian Mateo.

Un año después, hizo una de sus confesiones más personales: uno de sus hijos era en realidad una niña transexual. En palabras del propio Vidal: "Mi hijo Nacho ahora se llama Violeta. Al principio pensaba que mi hijo era marica y le dije que no pasaba nada", relató, pero poco después entendió que lo que le pasaba al antiguo Nacho es que había nacido niño, pero en realidad era una mujer. "Violeta es muy madura, tiene muchas responsabilidades y una lucha que no deberían existir para alguien de 9 años. La primera barrera que vivimos fue el nombre [...] pero ella es una niña por dentro y por fuera. Eso como padre duele".

Nacho Vidal y las 5.000 mujeres

En declaraciones para el renovado formato de Risto Mejide (48), Chester, Vidal confesó que había estado con más de 5.000 mujeres, solo en su aspecto profesional. "Pueden ser más de 5.000, no podría poner un número, siempre te van a ver como un prepotente. Pueden ser muchísimas más. No puedo poner un número a la cantidad de veces que me he acostado con diferentes mujeres. En mi vida privada podrían ser unas 2.000. Si me acuesto con ella es que me gusta y una vez me acuesto con ella sé si puedo ir más allá".

