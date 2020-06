David Delfín, tres años de su muerte: sus amigos íntimos le homenajean

Este 3 de junio se cumplen tres años desde que David Delfín falleciera a los 46 años de edad a causa del cáncer contra el que llevaba años luchando. 1.096 días en que sus amigos y familiares no han querido que caiga en el olvido la figura del diseñador, a quien han rendido homenaje en este triste aniversario a través de varias publicaciones en sus redes sociales.

Una de las primeras en rendir tributo a Delfín ha sido su buena amiga Bibiana Fernández (66), con una instantánea en la que aparece a punto de besarse con el diseñador, y que ha acompañado junto al mensaje: "Hola amor, buenos días, tres años, y me parece mentira. Ayer, hoy y siempre, estás en mis pensamientos, esa maldita pared, vuelve a esta casa, será la bienvenida... Hoy compraré flores, me tomaré una copa contigo, por ti. Gracias por dejarme este sabor dulce cada vez que te pienso te siento o te nombro, te mando besos y hoy por egoísmo déjame que sea yo la que te quiera", ha escrito.

Un mensaje en su memoria al que se han sumado otras personas cercanas del entorno del diseñador. Uno de los más emotivos ha sido Pelayo Díaz (33), el que fuera su pareja durante años y con quien trabajó mano a mano en la creación de algunas de sus colecciones más emblemáticas.

Se cumplen tres años del fallecimiento de David Delfín

En concreto, el estilista ha compartido una fotografía en blanco y negro donde aparece junto al diseñador y a Laura Caballero, y donde ha recordado una anécdota que vivió con el modista. "Tres años sin David. Puede que no sea la mejor foto, ¡pero esa sonrisa inigualable me recuerda uno de nuestros viajes favoritos! En 2013 decidimos ir a pasar fin de año en Londres y fuimos a cenar al hotel Claridges, que siempre tiene el árbol de navidad más especial. Nuestra mesa era la única que se oía en todo el restaurante", ha escrito.

"En España era una hora más, así que tomamos las uvas ante la mirada atónita de toda aquella gente seria y mega forrada (entre los que no encajábamos) nosotros éramos los más macarras y los más felices también. Cuando nos dimos cuenta faltaba poco más de media hora para pasar al 2014 y todavía teníamos que cruzar todo Londres hasta llegar a Shoreditch House, donde nos hicimos esta foto. Nos tiramos del taxi casi en marcha y llegamos corriendo a la barra justo a tiempo para hacernos con una botella de champán y brindar por seguir siendo así de felices toda la vida", ha continuado.

"Un poquito menos desde que te fuiste pero sí, lo seguimos siendo. David, Laura ahora es una mamá maravillosa y tanto ella como yo seguimos recordándote cada día, rememorando cada viaje, compartiendo cada anécdota. Definitivamente sigues aquí", ha añadido Pelayo Díaz.

"Es inevitable no sentir una presión enorme en el pecho al saber que ya no estás pero también lo es acabar sonriendo por todas los momentos inolvidables que vivimos juntos. Todos los que conocisteis a David lo sabéis y los que no os lo voy a contar yo: A David le apasionaba viajar. Viaja para inspirarse, para entender, para aprender, para enseñar. A veces viajaba sin moverse del sofá y otras uno no sabía cuándo volvía, pero volvía. Me gusta pensar que está en uno de esos viajes y que cualquier día quedaremos todos para que nos cuente que ha estado haciendo. Te quiero David", ha concluido.

Un mensaje emotivo similar al de su amiga y compañera Alaska (56), que ha compartido un selfie inédito del diseñador, donde aparece posando en la cama con el torso al descubierto. "Así nos dabas los buenos días ¡alegría para la vista! Hoy se cumple un año más sin ti. Pero contigo", ha comentado la cantante, queriendo dejar patente el peculiar sentido del humor que tenía el diseñador.

También ha querido recordarle Rossy de Palma (55), con una artística fotografía de David Delfín en blanco y negro de Pablo Saez: "Adiós mi Amor Hermano Bello. Nos diste y nos darás tanto todavía con Tu Existencia, Privilegio de Amistad, de Vida Plena, de Búsqueda, de Rebeldía de Creatividad, de Alegría, de Libertad, de Locura, de Amor del Bueno, mi Niño Lindo, Feliz Delfín eres y Delfín Feliz serás. Siempre en nuestros corazones. Te Quiero Descansa en Paz Tesoro", ha escrito junto a la publicación.

Su socio y amigo, Gorka Postigo, ha querido rendir homenaje al diseñador en este triste aniversario con una fotografía donde aparece el rostro de Delfín con una mezcla de tonos rojos y negros; y que ha acompañado de un emotivo mensaje donde deja patente cuánto le echa de menos.

"3 años. Ya no se si es mucho o es poco tiempo. El mundo es otro, mi mundo es otro. Os fuisteis los tres, de golpe, sin avisar, demasiado pronto. Imposible culparos. Nada está mejor que antes. Aunque todavía hay algún milagro que merece la pena ver acontecer. Pienso mucho en cómo procesaríais todo esto... no os estáis perdiendo gran cosa, pero por aquí se os echa mucho de menos. Imposible separaros de mi memoria. David, Bimba & Mamá. Os quiero", ha comentado.

Más breve y conciso, pero no por ello menos emotivo, ha sido la dedicatoria de Topacio al diseñador. La galerista ha compartido una fotografía donde aparece subida a hombros de Delfín, con cara de susto mientras el modista esboza una gran sonrisa: "Me hace feliz recordarte #3años #davidelfinforever", ha comentado.

David Delfín falleció el 3 de junio de 2017 en Madrid tras una intensa lucha contra el cáncer cerebral, del que fue intervenido por la presencia de tres tumores. Escasos meses después de que el cáncer también pudiera con su musa, Bimba Bosé.

