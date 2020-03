Los Dominguín-Bosé, una saga marcada por el arte y la tragedia: quién es quién en la familia

La noticia saltaba a los medios de comunicación este pasado lunes en medio de la pandemia por el coronavirus: Lucía Bosé fallecía a los 89 años tras llevar tres días ingresada en un hospital de Segovia. Según ha deslizado la familia, la causa de la muerte ha sido el coronavirus. La 'mami blue', como la llamaba su entorno, perdía la vida tras no poder superar el contagio. La que fuera miss Italia y una de las actrices más reconocidas a nivel mundial dejaba de luchar, dejando atrás no solo un vasto currículo cinematográfico, sino también una de las sagas más famosas y vanguardistas de la crónica social, tanto en España como allende los mares.

No en vano, de aquella unión entre el torero Luis Miguel Dominguín y una jovencísima Lucía Bosé ha brotado un árbol genealógico sin parangón a raíz de los tres hijos del matrimonio: Miguel Bosé (63 años), Lucía Dominguín (62) y Paola Dominguín (59). Aquella pareja de enamorados, sin saberlo, tiñó de colores una época en blanco y negro. Con ellos llegó la seducción, el arte, la provocación a borbotones. Lucharon contra el encorsetamiento de unos años grises.

En 1967, el matrimonio se rompe. El divorcio estaba prohibido en España, por lo que su distanciamiento supuso todo un shock. "No podía soportar más cuernos ya", explotó la propia Lucía en televisión, un asunto que los periodistas achacan a una infidelidad con la propia prima de la actriz, la gota que colmó el vaso. En ese momento, Lucía, liberada, continúa criando a sus hijos y, de ellos, nace más descendencia. Carga de arte, como no podía ser de otra forma. A esta familia libérrima la vida le tenía preparados unos cuantos episodios negros, como la muerte de Bimba Bosé, víctima de un cáncer de mama. Pero, ¿quién es quién en este extenso organigrama familiar?

Lucía Bosé

Lucía Bosé en una imagen reciente en el festival de Roma.

Lucía Bosé siempre fue una adelantada a su época. Fue Miss Italia y ha rodado las películas más importantes con los títulos y directores más prestigiosos y reconocidos. Desarrolló una dilatada carrera como actriz en su país, Italia, la cual dejó a un lado cuando se enamoró del torero Luis Miguel Dominguín para centrarse en el cuidado de su familia. Su divorcio fue uno de los pioneros de la época debido a las infidelidades del diestro. Mucho sufrió ella. El torero quería poco menos que dejarla en la calle, quedándose con el chalé y con los tres hijos. El matrimonio tuvo cuatro hijos, pero el último, Juan Lucas, murió al mes de nacer debido a un virus. A partir de entonces, ella se negó a tener más descendencia.

Lucía Bosé vivió fugaces romances, el más conocido, aunque breve, con quien fuera batería de Los Bravos, aquel que se suicidó. Realmente el único hombre al que amó en ese tiempo fue un diplomático italiano, casado con una mujer impedida en silla de ruedas, y enfermo de cáncer. Pocos meses duraría aquella relación, hasta que él murió. Con el paso de los años aprendió a centrarse en su faceta personal y familiar y uno de los golpes más duros de su vida fue cuando falleció su nieta, Bimba Bosé.

Además, en 2019 la intérprete protagonizó un difícil episodio: fue acusada de un delito de apropiación indebida de un dibujo que el pintor Pablo Ruiz Picasso le habría dado en 1963 a su empleada de hogar, y que vendió al fallecer esta. Una compraventa por la que la fiscal pidió que fuera condenada a dos años de prisión. Lucía Bosé declaró en el juicio que el cuadro fue un regalo que le hizo "la tata" porque no le gustaba la obra. Finalmente, la Audiencia Provincial la absolvió.

Luis Miguel Dominguín

Si se hablase del matrimonio entre Luis Miguel González Lucas y Lucia Borloni nadie sabría quiénes son, pero si, en su lugar, se colocan sus nombres artísticos, la cosa cambia radicalmente. La boda entre Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé marcó el punto de inicio de una de las sagas más fructíferas. La pareja se casó dos veces, una en Las Vegas, el 1 de marzo de 1955, y otra en España, el 16 de octubre de 1955. Él era un torero al que las mujeres volvían loco, confesado por la propia Lucía. Era alguien que se sabe guapo y sus dotes para ligar eran incontestables. Nada políticamente correcto, entregado al espectáculo y muy provocador.

"Él era muy seductor, tanto dentro de la plaza de toros como fuera", destacaba la periodista Nieves Herrero en Lazos de sangre, vendiéndolo como un gran conquistador, que llegó incluso a mantener un romance con la mismísima Ava Gardner. Las constantes infidelidades acabaron pasándole factura. Tras su separación, el contacto con sus hijos fue complicado, pero el paso del tiempo recolocó los esquemas y hasta la muerte del torero con 69 años todos disfrutaron de una buena relación. Eso sí, Lucía nunca terminó de perdonarlo.

Miguel Bosé

Miguel Bosé en una imagen de archivo.

Miguel Bosé nunca fue alguien convencional, desde bien pequeño siempre sobresalió y, a nivel musical, marcó un antes y un después por su controvertida forma de vestir. "Miguel abrió muchas puertas, era alguien muy especial y la gente no estaba acostumbrada a alguien como él", valoraba Boris Izaguirre hace un tiempo. Un punto de inflexión en su vida fue la relación que libró con su padre: la educación estricta que había recibido chocaba con la sensibilidad que le inculcaba su madre, lo cual les fue complicado de sobrellevar: "Hubo años en los que no se dirigían la palabra". Pero Miguel siempre tuvo claro que lo suyo era vocación de verdad y por eso se ha convertido en uno de los cantantes más importantes a nivel internacional. Junto a su exmarido Nacho Palau -con el que ha de librar una batalla judicial en breve por la custodia de sus hijos- formó una familia. Estuvo muy unido a su madre Lucía, quien ha sido en los últimos años un gran apoyo para él.

Paola Dominguín

Paola Dominguín en imagen de archivo.

A Paola siempre le apasionó el mundo del modelaje. De hecho, llegó a hacerse con un nombre dentro de la industria. "Mis apellidos te facilitan la entrada en muchos terrenos, pero luego lo que vales lo tienes que demostrar tú", ha asegurado en más de una ocasión la propia Paola. Más allá de su trayectoria como en el mundo de las pasarelas -cuenta con su propia firma de ropa-, Paola también ha sido protagonista indiscutible de la prensa del corazón y de las revistas al desvelarse su relación sentimental con el actor José Coronado (62). Fruto de esa relación nació Nicolás Coronado, también actor en la actualidad.

Lucía Dominguín

Lucía Dominguín en imagen de archivo.

Lucía Dominguín ha tenido que lidiar con otra muerte tres años después de que su hija Bimba perdiese la vida. Lucía se casó con su primer marido, Alejandro Salvatore, y ambos tuvieron a Bimba. El fallecimiento de esta sumió a toda la familia en la más honda de las tristezas. En concreto, Lucía Bosé, su abuela, se hundió y toda la familia tuvo que volcarse en su cuidado. Las hijas de Bimba, Dora y June, están al cuidado de su padre, Diego Postigo, pero mantienen una excelente relación con todos los miembros de la saga artística. Lucía Dominguín también es madre de Olfo Bosé, nacido durante su matrimonio con Alejandro Salvatore, y de Jara y Lucía, más conocida como Palito Dominguín, fruto de su relación con Carlos Tristancho. Siempre ha sido muy discreta a nivel mediático.

Bimba Bosé

Bimba Bosé en una imagen de archivo.

Bimba Bosé falleció el 23 de enero de 2017 tras dos años luchando contra un cáncer. Lucía Bosé y su nieta estaban muy unidas y la matriarca quedó sumida en una profunda tristeza tras su pérdida. "He estado un mes sin salir de casa para digerirlo todo. No podía ni hablar, pero me he desahogado. He estado con mis hijas, bailando, poniendo música, viendo películas, disfrazándonos, cosa que criticaron... Pero no hablábamos de Bimba. A veces no hay necesidad de hablar. No creo en la muerte, creo en el más allá, en otra dimensión. Por eso no le tengo miedo a la muerte", relató entonces.

Dora Postigo

Es la hija mayor de Bimba Bosé. La modelo dejaba tras de sí una familia que la ha recordado y homenajeado constantemente. Sobre todo su hija mayor, Dora Postigo (15), que en los últimos años ha seguido los pasos de Bimba. Toda la familia coincide en que es la digna sucesora de su madre en el mundo de la música, donde ya triunfa y ha conseguido hacerse un hueco. De hecho, sus redes sociales hablan por ella. En 2019 sacó su propio single, Saving Star. Se trata de una canción donde la adolescente demuestra todo su talento derrochando su voz en géneros como el pop y la electrónica.

Pero no solo a través de la música encumbra Dora a su madre. Fue en el mundo de la moda donde la madrileña empezó a homenajear a su madre, recordada especialmente por su carrera como maniquí. La italiana consiguió encumbrarse como una de las grandes modelos de nuestro panorama nacional: de gran estatura, cuerpo delgado y mirada penetrante, los diseñadores quedaban embelesados por esa apariencia andrógina que irradiaba vitalidad. En octubre de 2017, Dora posó para la firma Davidelfin, del diseñador David Delfín que estaba muy unido a su familia (Bimba fue su musa) y que falleció poco después de su madre.

Olfo Bosé

Olfo Bosé en una imagen de archivo.

Situado en un segundo plano dentro de la familia, Olfo Bosé (39) hermano de Bimba, es considerado por muchos como la 'oveja negra' dentro del clan de los Bosé. Ha sido uno de los pocos que ha acudido de plató en plató hablando -y no precisamente bien- de parte de su familia. Sin embargo sentía adoración por su hermana, a quién consideraba 'su ángel particular'. Pero su actitud con otros miembros de la familia, como es el caso de Miguel Bosé, ha tenido consecuencias para él y ha tenido que ver en primera persona como parte de su familia le daba la espalda.

"Olfo nunca queda bien parado. Hubo comentarios que decían que era un viva la vida y que Miguel no quería nada de él porque anteriormente había salido en televisión", comentó la periodista Beatriz Cortázar en una entrevista. Olfo ha llegado a sentirse muy "molesto" por esa visión que se tiene de él, ya que no la considera justa: "Él puso luz a unos problemas en un momento dado, pero siempre es el blanco fácil al que le caen todas las críticas".

