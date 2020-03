Un libro y su propia marca de ropa: los planes de Ariadne Artiles durante el confinamiento

Ariadne Artiles (38 años) hace años que abandonó Nueva York estando en el cénit de su carrera como modelo para mudarse a Canarias y centrarse en el cuidado de su pequeña. Fue un cambio de dirección que no supuso el fin de su trabajo. La propia maniquí ha explicado a JALEOS que es una "persona muy activa que siempre está llena de proyectos" y ha desvelado todos los detalles de los planes, tanto personales como profesionales, que tiene entre manos.

Al tiempo que desarrolla todas estas actividades, la canaria también consigue mantener una vida sana a la que se aficionó por su profesión pero con la que ahora está totalmente comprometida; y trata de pasar el máximo tiempo disfrutando de su pequeña, Ari (2).

Dejó su trabajo en Nueva York para mudarse a España y dedicarse a proyectos más caseros, ¿por qué?

Porque me quedé embarazada. Aquí, en España, tengo la suerte de tener casa en Canarias y en Madrid y puedo viajar con Ari. Ahora puedo ocuparme de mi trabajo y de la familia. Me gusta ser embajadora de firmas respetuosas con el medio ambiente, como sucede en la actualidad con las botellas de la firma de la que soy imagen, que ha cambiado las botellas de plástico por los de cristal. Quiero proyectos afines a mi forma de entender la vida. Ahora sacaré un libro de cocina y de estilo de vida en el que mostraré como entiendo yo que se deben hacer las cosas, y las comidas para llevar una vida saludable.

Ariadne Artiles ha confesado que está inmersa en multitud de proyectos.

Hace tiempo le ofrecieron hacer cine y al parecer no le interesó, ¿a qué se debe?

Porque el cine me quitaría mucho tiempo y yo prefiero emplearlo en proyectos que me llenan más. Tampoco voy al cine porque la niña es muy pequeña.

¿Sigue la televisión?

Tampoco. Prefiero emplear este tiempo en otras cosas que me parecen más interesantes y en jugar con mi hija, Ari.

¿En qué emplean el tiempo juntas?

Hacemos yoga, pintamos las dos, cocinamos…

¿Qué le parecería si un día Ari le dijera que quiere participar en el programa

MasterChef Junior?

Me parecería muy bien porque es un programa fenomenal.

Ariadne Artiles asegura que está centrada en el cuidado de su hija.

¿Qué haces para mantenerte en forma?

Pilates, yoga, subir escaleras en vez de tomar el ascensor. También soy entrenadora personal.

¿Le ayuda mucho en sus proyectos José María García Fraile?

De ese tema prefiero no hablar.

¿Ha pensado en algún momento en dedicarse a diseñar moda con su nombre?

Sí, voy a diseñar ropa. Lo que no me he planteado todavía es con qué nombre la firmaré. Ya lo he hecho anteriormente para otras firmas.

La gente habla de que la moda es cara, ¿está de acuerdo con esa afirmación?

¿Cara? Depende. No soy consumidora habitual. Los diseñadores me prestan sus modelos cuando necesito vestirme para un evento. Yo voy siempre con vaqueros y camisetas.

¿En qué emplea su tiempo libre, que actualmente es muy poco?

Me levanto pronto y me dedico a pintar, soy muy aficionada.

¿Piensa exponer algún día?

Pinto para mí, porque soy muy creativa, no con intención de exponer.

