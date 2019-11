Pelayo Díaz revela el mensaje inédito que le dedicó David Delfín y cuenta su significado

Pelayo Díaz (33 años) aseguraba hace unas semanas a JALEOS que "no hay día que no se acuerde de David Delfín". Menos aún en el día del cumpleaños del diseñador. Este sábado 2 de noviembre el malagueño habría cumplido 49 años y el estilista no se ha olvidado de felicitarlo, y para ello ha revelado un mensaje muy privado entre ellos inédito hasta ahora.

El asturiano ha mostrado en sus redes sociales una de las dedicatorias más especiales que le hizo su expareja. Fueron novios durante tres años y siempre mantuvieron que su relación comenzó "con un flechazo bonito e intenso". Pero este fin de semana el estilista ha revelado otro detalle de ese inicio de su historia desconocido hasta el momento.

Nuestra relación empezó a través de libros que me enviabas y siento que aún hoy me sigues hablando a través de ellos. Todos los días te llamaría para contarte algo, de hecho la mayoría de ellos lo hago. Muchas veces te necesito aquí con un consejo, una mirada, una sonrisa o una caricia. Hoy solo quiero desearte un cumpleaños feliz y darte las gracias por haber sido tan especial, tan buen compañero, tan distinto y tan maravilloso. Tu estela sigue brillando David, nadie se ha olvidado de ti. Hoy cumplirías 49 años y te sigo queriendo.

Con esas sentidas palabras llenas de significado, Pelayo ha querido hacer testigo a su millón de seguidores de los primeros meses de conquista entre él y David Delfín. El arte del diseñador y su infinita creatividad cautivaron al de Oviedo con 'cartas' dedicadas como la que muestra públicamente.

Sin embargo, en su nueva revelación queda patente otro hecho: que su amor no se ha agotado a pesar de su muerte hace ya más de dos años. El 3 de junio de 2017 Delfín fallecía en Madrid tras una intensa lucha contra el cáncer cerebral, del que fue intervenido por la presencia de tres tumores. Pero su legado ha permanecido, su marca de moda sigue adelante y su familia, amigos y fieles fans de su Arte no le olvidan pasen los años que pasen.

