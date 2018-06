Jordi 'El Niño Polla' entrevista a Nacho Vidal: "Me he acostado con más de 3.000 mujeres"

Jordi 'El Niño Polla' (23 años), el actor porno más buscado en el mundo, ha decidido sacarle rentabilidad a su fama y está explotando las posibilidades de su canal de YouTube entrevistando a diferentes personajes. El último en sentarse frente a su cámara ha sido la leyenda de este sector Nacho Vidal (44), quien no ha dudado en comentar con él los aspectos más íntimos de su vida privada y profesional.

Con sus más de 20 años de trayectoria exitosa dentro de este sector, una de las preguntas obligadas es el número de mujeres con las que se ha acostado: "No sé, nunca las he contado, pero yo creo que más de 3.000 y menos de 5.000, por poner un número". Un comentario que le valió la sorpresa de Jordi 'El Niño Polla', quien desveló hace meses a JALEOS que se había acostado con 300 mujeres.

Su vida en el mundo del porno comenzó "de causalidad", en palabras del propio Nacho. Un viernes por la noche el actor salió de fiesta con sus amigos, y cuestiones del azar conoció a una prostituta de la que se enamoró: "Eso se hizo una pelota muy grande, muy grande... y acabé aquí sentado con Jordi 'El Niño Polla'".

A partir de ahí la entrevista rebusca en los detalles más íntimos de esta leyenda del porno. Uno de los más llamativos y curiosos que el joven le preguntó a Vidal es cómo es el "coño ideal" para Nacho: "Con pelo y que no tenga ni siquiera que mojarlo ni prepararlo para penetrarlo. Que sea una vagina grande porque tengo un pene desgraciadamente grande", comentaba entre risas el director porno.

El tema del tamaño de su miembro, aspecto que contribuyó a su fama en este sector, centró gran parte de la entrevista. El actor quiso dejar claro que su "pene enorme" a veces "dificulta el sexo y el trabajo", por lo que la gente no debería de pensar que un pene más grande va a ayudar en algo.

Jordi 'El Niño Polla', también actor porno, no quiso dejar pasar la oportunidad de saber si el actor se sigue masturbando, ante lo cual recibió una respuesta que produjo la risa de ambos: "Sí, me sigo masturbando muchísimo. Yo creo que el día que no me masturbe es porque estaré muerto".

Eso sí, el actor quiso dejar claro que no ve el porno clásico, que lo que mira es "hentai, me ponen cachondo los dibujos animados. No miro persona, no me gustan los seres humanos".

Nacho Vidal se encuentra actualmente manteniendo una relación sentimental con Canela Skin, con quien lleva saliendo un año y medio Es con ella con la que mantiene la mayor parte de sus relaciones sexuales, mínimo 30 veces al mes. "Tengo maratones heavys de 16, 14 horas con mi novia", explicó el director.

