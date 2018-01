Nacho Vidal desmonta a María Lapiedra: "Grabó con un bolígrafo-cámara a Gustavo"

"Es una mujer con ansias de fama, está encantada con el protagonismo que está teniendo. Es malcriada y mimada. De mí dijo -cuando yo estaba en Supervivientes-, que nos conocíamos, que habíamos ido al cine, ¡se lo inventó todo! Nunca fuimos pareja, lo único que compartimos fue cama una vez", ha asegurado Nacho Vidal (44 años) en conversación con JALEOS.

Al actor no le gusta hablar de nada que no tenga que ver con su vida y su trabajo, pero la figura de María Lapiedra (33) despierta en él una suerte de desquite: "Siempre ha ido a la caza de todos los famosos, se les lanzaba al cuello. Lleva años buscando esto. Hay que tener en cuenta esto, ¿quién es ella? ¿qué ha hecho en su vida? A mí me da pena Gustavo González (52) porque es un tío de puta madre".

El intérprete erótico considera que María está 'gozando' con la publicación de su romance con Gustavo: "A ella le da igual todo el mundo, desde la mujer de Gus hasta su propia familia". Todo por la fama, todo por los platós y el dinero.

"Tuvimos sexo cuando estaba recién casada"

María Lapiedra.

Según el testimonio del actor de cine para adultos, Lapiedra no está enamorada del fotógrafo y colaborador de Sálvame, todo obedece únicamente a una estratagema para volver a la televisión: "La primera vez que tuvo sexo con Gustavo lo grabó con un bolígrafo cámara para luego chantajearlo. Por aquel entonces ella seguía viéndose con Ramiro Lapiedra, al que le dijo que Gustavo le daba asco".

La caricatura que Nacho hace de la filóloga es la de una mujer fría y calculadora, a la que no mueven los sentimientos, ni mucho menos el amor: "Cuando estaba recién casada con su marido, salieron a una discoteca y yo vivía en el piso superior. Ella y su amiga dijeron que iban al baño y subieron a mi casa. Ahí estuvimos los tres mientras su recién marido estaba esperándola". Esa es la verdadera María Lapiedra, según Nacho: "Una persona mimada que viene de una familia de buena cuna, que ha tenido buenos estudios y una carrera que no ha ejercido".

Si bien de cara a la televisión es una persona cándida, sonriente y hasta dulce, para Vidal es una mujer "vacía, cazadora de famosos y mitómana, se cree todo lo que dice". ¿Tendrán las palabras de Nacho Vidal réplica por parte de la mujer de Mark Hamilton? Solo queda esperar.

