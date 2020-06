El actor porno Nacho Vidal, detenido por la muerte de un fotógrafo en un rito con veneno de sapo

El actor de cine porno Nacho Vidal (46), un familiar suyo y su empleado del hogar han sido detenidos por la muerte del fotógrafo de moda toledano José Luis Abad durante un rito para desintoxicarlo de las drogas mediante la administración de un veneno obtenido del sapo bufo al que denominan la molécula de Dios.

La muerte se produjo en julio del pasado año, en la casa de campo que Vidal tiene en Enguera (Valencia). El equipo de la Policia Judicial de Játiva ha estado investigando durante meses para probar los hechos y detener al actor y a sus supuestos cómplices, a los que se les imputa un delito por homicidio imprudente, según ha adelantado Levante-EMV y ha confirmado EL ESPAÑOL. En un principio, se creía que la muerte había sido accidental.

La sustancia que utilizaron los implicados, Nacho Vidal, otro hombre y una mujer, acabó con la vida de la víctima en apenas unos segundos durante una sesión que se celebraba en la casa valenciana del conocido actor porno.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Xàtiva recibió a los detenidos el pasado viernes y decretó para ellos la libertad provisional. Los tres han quedado investigados en una causa abierta por un delito de homicidio por imprudencia. La jueza que dirige la investigación les retiró los pasaportes y tienen la obligación de presentarse cada día en los juzgados.

No le auxiliaron

José Luis Abad, que trabajó en la revista de moda Urban VLC, murió el pasado 28 de julio por la mañana, mientras era sometido al rito del sapo bufo. La dimetiltriptamina (DMT) o molécula de Dios está presente en la piel de este sapo, cuyas glándulas segregan esta sustancia que también se puede fumar y que, unido a las alucinaciones, genera en aquellos que la inhalan un gran estado de ansiedad y euforia. Los chamanes de Amazonas vinculan el DMT con un viaje astral y mental con poderes curativos durante el cual quien lo práctica puede curar sus adicciones o mejorar aspectos de su vida.

El fotógrafo toledano sufrió un infarto de miocardio que le provocó la muerte instantánea. No obstante, pese a sus convulsiones y la asfixia del fotógrafo, completamente amoratado y rígido en el suelo, ninguno de los tres detenidos le auxilió ni llamo a emergencias, según consta en el atestado entregado a la jueza, según publica Levante-EMV, lo que finalmente les ha valido la detención de los mismos. Fue la familia de la víctima quien insistió en investigar las circunstancias de la muerte que, en un primer momento, se creía accidental.

En su declaración a la Guardia Civil, el actor, que lleva 26 años trabajando en el mundo del porno, señaló que había sometido a la víctima al rito de manera desinteresada y por la amistad que le unía a una prima suya. Además, aclaró que había realizado este tipo de prácticas con anterioridad.

Los efectos que provoca la dimetiltriptamina son únicos y no se pueden equiparar a los de ningún otro psicotrópico. Sin embargo su intensidad depende en gran medida de la manera en que se consume. Por ejemplo, si el DMT se inhala o inyecta, los efectos son inmediatos y mucho más potentes que cuando se bebe a través de la ayahuasca, cuyas sensaciones no se notan hasta pasada media hora pero se prolongan mucho más en el tiempo. Los expertos advierten que sus efectos no son fáciles de controlar en el primer caso debido a su enorme intensidad.

La molécula de Dios puede provocar náuseas, vómitos y temblores entre aquellos que lo consumen. Sin embargo, estos son problemas menores. Porque el DMT puede llegar a producir descompensaciones psicóticas y a desencadenar importantes cuadros de esquizofrenia, así como disfunciones en el córtex cerebral.

Su carrera

A los 21 años, el actor catalán se inició en la pornografía, justamente en la sala Bagdad de Barcelona. Allí acudía a realizar espectáculos pornográficos con su novia para ayudar a que esta saliera de la prostitución. Allí conoció a José María Ponce, por aquel entonces director del FICEB, quien lo introdujo en el mundo de las películas porno. Pasó más tarde a ser discípulo de Rocco Siffredi, quien lo llevó a Hollywood en 1998, donde inició una larga y productiva carrera.

En 2012, fue detenido en una operación contra las mafias asiáticas en España. La policía cree que se podría haber blanqueado dinero a través de su productora. Tras prestar declaración ante el juez, el 18 de octubre de 2012 fue puesto en libertad sin fianza aunque se le imputa un presunto delito de blanqueo de capitales. En 2020 comenzó a entrenarse con la intención de participar en el Dakar 2021. A principios de marzo realizó una serie de test en Marruecos, acompañado por otros pilotos, confirmando que su objetivo era cumplir el sueño de competir en esta prueba.