Isa Pantoja se ha puesto a trabajar: venderá productos adelgazantes por Internet

Después de bastante tiempo siendo acusada de no trabajar y de dedicarse exclusivamente a la dolce vita de las exclusivas y los viajes por medio mundo, Isa Pantoja (23 años) se ha puesto a trabajar. Esta importante decisión la ha tomado la hija de Isabel Pantoja (62) gracias a una buena amiga, Aneth, la cual cuenta con una marca de productos adelgazantes que pretende exportar a España. Según ha podido confirmar este medio, la amiga de Isa "aprovechó el reciente viaje a Colombia con ella" para rematar los últimos flecos de la idea laboral.

La intención de Aneth -blogger, colaboradora de televisión y gran amiga, a su vez, de la Pantoja- es que Isa Pantoja "promocione y distribuya" estos productos adelgazantes vía online en España. Son unos productos alimenticios para bajar de peso: "La labor de Isa consistirá en darle publicidad por las redes sociales, además de recibir los envíos, comprobar que están correctamente y reenviarlos a sus destinatarios". La marca que secunda estos productos se llama FitSyle y tanto Chabelita como su íntima amiga la promocionan siempre que pueden a través de sus perfiles. Ahora se sabe por qué de tanta promo. Por este trabajo, ¿percibirá un dinero la hermana de Kiko Rivera (34)?, inquiere este periódico.

Isa Pantoja junto a su amiga Aneth. Redes Sociales.

"Se llevará un porcentaje de lo que se venda. A ese acuerdo han llegado ambas", desliza a este periódico una fuente de total solvencia. Este medio ha podido conocer que Isa Pantoja "está totalmente involucrada en esta nueva iniciativa y muy concienciada con el peso de la mujer". Se aclara que Aneth "ha ejercido una buena influencia en Chabelita y le ha hecho darse cuenta de la importancia de trabajar y ayudar a los demás". Lo cierto es que, como aval de estos productos, está la propia amiga de Isa, quien los ha testado: "Aneth ha llegado a perder 17 kilos con estos productos, que potencia la alimentación sana y el cuidado de la autoestima de la mujer con la regulación del peso".

Sea como fuere, la hija de la Pantoja se ha puesto a trabajar justo cuando hace unos meses anunció, de forma solemne, que se retiraba de la televisión para siempre. De momento, ha cumplido con su promesa y no ha vuelto a dejarse seducir por el papel couché tras su entrevista en Lecturas en la que habló de las adicciones de su hermano Kiko. Parece que la vida de la joven goza de una mayor tranquilidad después de casi 20 días de viajes por exóticos parajes junto a su amiga, y tras su flamante relación sentimental con Asraf, el modelo marroquí que conoció en la casa de Gran Hermano VIP.

Su última polémica en Colombia: ¿retoque estético?

El antes y el después de Isa Pantoja en un montaje JALEOS.

Fue durante sus merecidas vacaciones en Colombia cuando Isa Pantoja apareció en una piscina con un extraño abultamiento en su labio que llamó poderosamente la atención a sus seguidores. La joven recibió muchas preguntas de por qué sus labios se veían más gruesos de lo normal. Ella quiso aclarar las dudas y dijo: "Lo del labio es un virus, que ya vine mala de Madrid y aquí estoy algo mejor pero sigo...al menos hoy he podido comer que antes no me atrevía ni a eso".

Sin embargo, hay quien no cree el argumento de la exconcursante de GH VIP y se arriesgan a apuntar que el único virus que habría en sus labios sería el ácido hialurónico. La realidad es que el cambio facial es tan evidente que sonaría ridículo hablar de enfermedad cuando no ha sido así, pero tampoco ha hablado Isa nunca del resto de sus retoques estéticos. En 2014, con los 18 años recién cumplidos, Isa pasó por quirófano para someterse a un aumento de pecho. Ella misma aseguró que ese cambio le dio más seguridad en sí misma y se gustaba mucho más que antes. Con esa nueva autoestima comenzó a lucir escotes que previamente no formaban parte de su vestuario.

El último retoque estético fue a finales de octubre de 2018. No estaba feliz con el perfil de su nariz y decidió afinarlo y dulcificarlo con las manos del doctor Pérez Díaz. Estuvo tres horas en la clínica, tal y como contó Semana, pero no recurrió a una rinoplastia sino al novedoso método del ácido hialurónico. Por otra parte, también habría aumentado el volumen de sus pómulos para dar otra forma a su rostro y marcar sus rasgos de manera diferente a como era originariamente.

