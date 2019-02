Anabel Pantoja confiesa que sigue sin hablarse con su prima Isa

Anabel Pantoja (33 años) sigue sin hablarse con su prima Chabelita (24) tras la polémica entrevista que concedió la joven. Isa Pantoja rompió su silencio con unas duras declaraciones sobre las adicciones de su hermano Kiko Rivera (34). Sus palabras no han sentado nada bien en el foro interno de Cantora, incluyendo a Isabel Pantoja (62) y a su prima Anabel.

"Yo la veo como vosotros", confiesa la sobrina de la tonadillera, que asegura que: "lo único que le digo siempre es que me avise cuando llegue a los destinos, que me avise de que está bien". Pero Anabel no guarda rencor y ha contado que está abierta al diálogo con su prima: "Lo único que quiero es que cuando venga, nos veamos y podamos hablar bien tranquilamente", tendiendo así la mano a una reconciliación familiar.

La colaboradora de Sálvame también ha querido aclarar el estado de salud de Chabelita tras aparecer en Instagram con la cara visiblemente hinchada en su viaje a Colombia. "Tenía un herpes labial, creo", ha defendido Anabel.

Este domingo, el casi medio millón de seguidores de la ex gran hermana VIP no daban crédito a lo que veían sus ojos. Isa Pantoja compartía un vídeo desde Cartagena de Indias donde se encuentra de vacaciones junto a su amiga Aneth. Entre baños en el mar, rayos de sol y gastronomía local, Isa quiso enseñar su lujoso entorno pero los usuarios se fijaron en otro detalle: sus hinchados labios.

En este sentido, y ante la alarma de sus fans que preguntaron qué sucedió, la joven compartió un story en su Instagram y explicó qué era exactamente lo que le había pasado. "Lo del labio es un virus, que ya vine mala de Madrid y aquí estoy algo mejor pero sigo... Al menos hoy he podido comer que antes no me atrevía ni a eso", explicaba.

Isa Pantoja, antes y después.

La familia Pantoja sigue generando noticia día tras día mientras que Kiko Rivera e Irene Rosales (28) viven ignorantes a todo lo que sucede fuera de los muros de la casa de Gran Hermano Dúo en Guadalix de la Sierra. El matrimonio se encuentra entre las parejas favoritas del reality, pues están mostrándose sinceros y transparentes con todo lo que acontece en sus vidas, algo que el público agradece.

En la primera semana, Rivera confesó su adicción a la cocaína y la marihuana; una enfermedad de la que ya se encuentra recuperado. Por su parte, Irene, que fue evacuada de la casa y hospitalizada durante unos días, desveló a su vuelta que, sin saberlo, estaba embarazada y que había sufrido un aborto involuntario.

