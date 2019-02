Isa Pantoja estrena labios: ¿retoque estético o virus?

Los 470.000 seguidores de Isa Pantoja (23 años) no daban crédito a lo que veían sus ojos cuando la hija de la tonadillera compartió un vídeo en Instagram este fin de semana. La joven voló a Cartagena de Indias, Colombia, junto a su amiga Aneth, para darse, según ellas mismas dijeron, "unas merecidas vacaciones". Entre chapuzón, rayo de sol y gastronomía local, la hermana de Kiko Rivera (34) quiso enseñar su lujoso entorno pero los usuarios se fijaron en otro detalle: sus hinchados labios.

Isa quiso hablar directamente a sus fans y compartió un InstaStories desde la gran piscina privada de su resort, un vídeo en el que quiso contar su experiencia y anunciar que haría un house tour por su exclusivo alojamiento. Pero tras publicar el vídeo, la joven recibió muchas preguntas de por qué sus labios se veían más gruesos de lo normal. Ella quiso aclarar las dudas y dijo: "Lo del labio es un virus, que ya vine mala de Madrid y aquí estoy algo mejor pero sigo...al menos hoy he podido comer que antes no me atrevía ni a eso", explicaba.

Captura de las InstaStories de Isa Pantoja.

Sin embargo, hay quien no cree el argumento de la exconcursante de GH Vip y se arriesgan a apuntar que el único virus que habría en sus labios sería el ácido hialurónico. La realidad es que el cambio facial es tan evidente que sonaría ridículo hablar de enfermedad cuando no ha sido así, pero tampoco ha hablado Isa nunca del resto de sus retoques estéticos.

En 2014, con los 18 años recién cumplidos, Isa pasó por quirófano para someterse a un aumento de pecho. Ella misma aseguró que ese cambio le dio más seguridad en sí misma y se gustaba mucho más que antes. Con esa nueva autoestima comenzó a lucir escotes que previamente no formaban parte de su vestuario.

El último retoque estético fue a finales de octubre de 2018. No estaba feliz con el perfil de su nariz y decidió afinarlo y dulcificarlo con las manos del doctor Pérez Díaz. Estuvo tres horas en la clínica, tal y como contó Semana, pero no recurrió a una rinoplastia sino al novedoso método del ácido hialurónico. Por otra parte, también habría aumentado el volumen de sus pómulos para dar otra forma a su rostro y marcar sus rasgos de manera diferente a como era originariamente.

Mientras tanto en Colombia...

Isla Matamba, el alojamiento de Isa Pantoja en Cartagena.

Su curioso virus se ha conocido estando en un paraje de ensueño. La Isla Matamba. Ese es el nombre del lujoso alojamiento en el que se encuentran Isa y su amiga desde el pasado viernes. Un resort que da la oportunidad a sus huéspedes de creerse dueños de toda una isla. Y es que la hija de Pantoja está alojada en una casa rodeada de mar que está pensada para albergar a 16 inquilinos, pero es toda para ellas dos. Las aguas cristalinas las rodean 360 grados, tienen además piscina privada, jacuzzi, terraza infinita, zona chill out, jardín... Todo está a su alcance por el precio de 1.121 euros la noche. Comida aparte, que también han solicitado, por 56 euros al día cada una. Además tienen a su disposición pista de tenis y lancha motora con piloto, aunque por unos cientos de euros más. Eso sí que es vivir y desconectar. Con virus o sin él.

