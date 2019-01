Isa Pantoja: "Kiko quería ingresar en un centro y mi madre no le dejó"

Isa Pantoja (23 años) ha vuelto a hablar en la que ya parece su revista de cabecera. La pequeña del clan Pantoja ha desvelado en Lecturas cómo se enteró de la adicción de su hermano Kiko Rivera (34) a las drogas.

Isa Pantoja habla de la adicción de Kiko a las drogas JALEOS

Y es que, lejos de enterarse por su familia, Isa conoció esta situación como el resto de españoles: por la televisión. Según Chabelita, su madre le había dado la misma versión que el DJ dio a la opinión pública, su retirada se debía a una fuerte depresión.

Fue a raíz de la confesión en Gran Hermano Dúo cuando Isa Pantoja conoció aquello que le habían estado ocultando durante meses. Aún así, ella asegura que está contenta de no haberlo sabido antes: "Prefiero haberme enterado ahora que ha pasado, en el momento lo hubiera pasado muy mal".

Isa Pantoja junto a su hermano, Kiko Rivera, y la pequeña Carlota. Redes sociales

Además, mantiene que su hermano no entró en un centro de desintoxicación porque su madre, Isabel Pantoja (62), no quiso: "Kiko quería ingresar en un centro, ahora sé que para quitarse de las drogas, y mi madre le dijo que no. Yo la escuchaba hablar por teléfono: 'Mi hijo no va a ir a un centro, se queda en casa'".

Una actitud para nada desconocida en Isa: "¿Sabes a qué me recordó mucho? A cuando me quedé embaraza. Yo no quería ir al colegio porque me daba cosa y mi madre me dijo que pensaba como yo. En ese momento no caí. ¿Por qué no quería mi madre que fuera al colegio?".

Una extensa entrevista donde Chabelita también cuenta que la primera y única vez que probó la marihuana fue de la mano de su hermano. Y como colofón final, la reflexión que hace la joven tras toda la problemática de su hermano con las drogas es "tampoco estoy tan mal. No hago nada, no tengo una vida tan fiestera".

La que fuera participante de la última edición de Gran Hermano VIP se encuentra en una nueva montaña rusa de sentimientos en lo que a lo personal se refiere. Acaba de volver de Estambul, en un viaje de ensueño junto a su compañero de edición, Asraf Beno (23). Además, ya ha puesto punto final, parece que de manera definitiva, a su relación con el reggaetonero Omar Montes (30).

[Más información: La policía interviene en plena calle durante una pelea entre Chabelita y Omar]