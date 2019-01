Lara Álvarez, enamorada de nuevo: este es el profesor de baile que la ha conquistado

Lara Álvarez (32 años) ha vuelto a encontrar el amor, esta vez de la mano de Daniel Miralles (34), su profesor de baile con el que suele compartir vídeos presumiendo de coreografía. La relación entre la presentadora y el bailarín -quien se dio a conocer en 2009 como concursante de Fama, ¡a bailar!- se confirma tras las fotos que publica la revista Semana este miércoles.

En las fotografías, se puede ver a ambos vestidos con ropa de deporte, puede que tras venir de una clase de baile, realizando la compra en el supermercado. Ya fuera del recinto, la pareja camina de la mano y, cuando se creen alejados de toda mirada indiscreta, se dan un cariñoso beso, que también capturan las cámaras.

Daniel no es tan conocido como Lara Álvarez, pero también ha hecho sus pequeñas apariciones en los medios de comunicación. El primero, con su participación en el programa de Cuatro Fama, ¡a bailar! hace diez años, donde destacó por su ritmo, su actitud guerrera y su rebeldía típica de un joven que está cautivado por el ambiente y la música callejera.

En su presentación oficial en el programa, se describía como un "chico carismático, extrovertido y muy alegre". Entre sus hobbys, además del baile también "le gusta leer, cantar y estar con su familia y amigos", según sus propias palabras. Cualidades que parece seguir manteniendo en la actualidad según sus publicaciones en Instagram y que muchas de ellas comparte con Lara.

Siempre ha andado en busca de sus sueños y el bailarín parece haber alcanzado su objetivo profesional: ser coreógrafo de algún artista reconocido, en este caso Lara Álvarez: "Me encantaría preparar coreografías para grandes artistas y proyectos importantes, mi gran sueño está ligado al mundo de la danza. No pienso en otra cosa que no sea bailar", explicaba el joven lleno de sueños en su presentación.

Desde joven ha sido un autodidacta, supliendo su falta de experiencia en el baile con su talento y su esfuerzo continuo: "Me considero autodidacta, todo lo que sé de baile lo he aprendido yo solo".

Ver esta publicación en Instagram Bailes en la cueva con @danimiralles 😂😂 en @gimnasiofisico 🙌🏽 Una publicación compartida por Lara Álvarez (@laruka) el 28 de Nov de 2018 a las 4:22 PST

Además de esta participación en el programa de Cuatro, el bailarín también realiza algunos vídeos con coreografías para publicaciones de renombre, especialmente para Women's Health.

