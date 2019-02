Dianariussx, una actriz porno de 18 años que acaba de rodar con Nacho Vidal, prepara una denuncia

Fue la semana pasada cuando el nombre de Nacho Vidal (45 años) se colocaba en la picota mediática después de que se publicara que el actor porno "tiene VIH (el virus del sida)". Rápidamente, la noticia deslizada por ElNacional.cat adquiría dimensiones colosales en los medios de comunicación y redes sociales. En medio de la paralización de la industria del porno y del hermético silencio del protagonista, JALEOS recogía en exclusiva las palabras de su madre, Inmaculada González, quien desmentía de raíz tamaña acusación: "Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, y no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH".

Sin embargo, esas palabras de la madre del artista del cine equis no han frenado, en absoluto, el río de indignación que ha suscitado la supuesta enfermedad de Vidal. Son muchas las actrices que en estos momentos andan inquietas y nerviosas ante un posible contagio. Se cuentan, de momento, por doce. Así las cosas, a escasos días de que Nacho ruede su próxima película porno en Colombia -la cita es el 20 de febrero y, de momento, sigue en pie-, este medio se ha hecho eco de un testimonio sobrecogedor. Se trata de Dianariussx -su nombre artístico-, una joven actriz de cine para adultos, de 18 años, que grabó con Nacho el pasado 7 de febrero.

Nacho Vidal en una imagen de archivo. Gtres

Todo hace indicar que fue la última actriz que grabó una escena con el intérprete antes de que la bomba estallara de forma irreversible. Esta mujer no puede ocultar su temor ante el lúgubre panorama que se le presenta; se ha hecho las analíticas pertinentes y, mientras le llegan los resultados, se desahoga con este periódico: "Más le vale a Nacho que no me dé positivo. Debería haber avisado de algún modo. Estoy preparando con mi abogada la documentación para denunciarlo por manchar mi imagen".

Cuenta que su madre, enferma, no para de llorar y que su entorno está con "el alma en vilo". Esta es su versión de los hechos mientras que, según la información que maneja este medio y que secunda la joven intérprete, Nacho podría estar negociando con "alguna revista o programa" para sacarle rédito a su situación personal. En plena vorágine, Dianariussx abre su corazón y cuenta su pesadilla desde aquel, a la postre, fatídico 7 de febrero. Nunca hubiera imaginado semejante tsunami en su vida.

¿Cuándo conoció usted a Nacho Vidal?

Yo lo conocí cuando yo era menor de edad. En realidad, fue por otra chica, que también es actriz, y desde siempre hemos tenido muy buena relación. Nunca he tenido ningún problema con él hasta ahora, que me enteré del tema este. Me van llegando rumores que no me gustan. No puedo hablar mucho, pero hay cosas que me llegan muy serias.

Dianariussx en una imagen de Instagram.

¿Cómo le llegó la noticia? ¿La llamó Nacho?

A mí me llamó su representante el día 13 de febrero diciéndome que una chica con la que Nacho había trabajado anteriormente, y también conmigo, le había dado positivo el VIH y que se estaban haciendo pruebas. A mí él, Nacho, personalmente no me lo ha dicho, pero su representante me llamó.

Entonces, se intuye que su representante habla en su nombre, ¿no?

Supongo que el representante lo estaba reconociendo cuando me llamó, pero él no me ha dicho 'tengo esto'. Supongo que no tiene obligación, pero no me lo ha dicho. Creo que qué mínimo después de trabajar juntos. A mí no me gusta que él no haya dicho nada ni se haya pronunciado en redes sociales. Porque eso me hace volverme loca y comerme la cabeza con el tema, con la duda.

¿Cree que detrás de su silencio hay una exclusiva?

Está clarísimo que va a sacarle partido a este tema sentándose en un plató de televisión. Si está tan callado, algo trama. Eso está claro, está dejando que todo el mundo hable de él.

Este mismo lunes fue a la comisaría en compañía de su madre, ¿para denunciarlo?

Quiero denunciar directamente a Nacho Vidal porque mi nombre ha sido difundido sin mi permiso. La denuncia todavía no está procesada porque me faltan algunas pruebas impresas, pero la estoy estudiando con mi abogada. Todo el mundo que está en este gremio sabe que yo he grabado con él; por tanto, puedo tener el VIH y, por tanto, ha manchado mi nombre y el de la industria. Ese tema lo tendría que haber confirmado yo primeramente, no él. Si yo tengo algo, lo debería decir yo y no nadie en mi nombre sin preguntar. Es una cuestión privada y, si yo tuviera eso, no me gustaría que nadie lo supiera.

¿Cuándo fue la última vez que habló usted con Nacho?

Yo hablé con Nacho por última vez el día 14 de febrero. Él, en ese mensaje, me dijo que lo sentía mucho y que estuviera en cuarentena. La última vez que rodamos una escena fue el 7 de febrero. Hace dos semanas y media. A mí me llega que para entonces ya lo sabía, hay muchos rumores por ahí. Por lo que a mí me han informado, en teoría da positivo, y yo estoy aquí con el alma en vilo.

¿Cómo lo está viviendo su familia?

Tengo 18 años y llevo días llorando en casa y toda mi familia llorando. Mi madre, además, está enferma, la pobre está que le da un ataque. Es un tema serio y si encima me entero de que él va a ir a la televisión a hablar de esto... Yo entiendo que él hable de su enfermedad, pero por ella estamos pasándolo mal diez chicas más. Ese es el problema.

¿La denuncia que interpondrá puede ampliarse?

Esa denuncia la ampliaré. Por ejemplo, mañana, cuando me digan si es negativo o positivo, la ampliaré, por daños y perjuicios.

¿Se ha puesto en contacto con usted alguna afectada más?

No he hablado con ninguna chica que esté afectada, pero muchas que no lo están sí han hablado conmigo. Está todo paralizado y me han paralizado todo el trabajo que tenía. Solo espero que yo esté bien y que no haya cosas por detrás, por Nacho espero que esté todo bien. Hay cosas que pueden tener una denuncia bastante buena.

La joven actriz de 18 años en una imagen de su Instagram.

Esta joven termina la conversación con este periódico notablemente nerviosa después de haber estado toda la mañana en comisaría con las diligencias pertinentes. Solo vela por que su nombre recupere la honorabilidad que, según ella, siempre ha tenido. Y es que, justo cuando la supuesta enfermedad de Vidal salió a la palestra, a este medio llegó la información de que se había creado un grupo de WhatsApp en forma de alerta para prevenir de la situación y buscar culpables y afectados. En ese mensaje de difusión -este medio ha tenido acceso a él- aparecen los nombres de, al menos, doce actrices que han visto cómo su anonimato se ha ido al traste tras la polémica. Y lo que es peor, su honor.

Por esa cuestión, Dianariussx se muestra más guerrera que nunca, porque se está jugando con su trabajo. En medio del escándalo, JALEOS también pudo conocer, de la mano del productor Ramiro Lapiedra (47), que se había creado una comisión "de los 100 productores más importantes del mundo, entre los que estoy yo", para organizar la respuesta ante este supuesto contagio de VIH. Se trata de "un grupo de Whatsapp en el que hablamos de dar diferentes soluciones, de ver con quién ha trabajado Nacho... De hacer como un estudio". No cabe duda de que corren tiempos convulsos para Nacho Vidal, el cual se encuentra en paradero desconocido y solo su representante trata de cercar el escándalo con las mínimas explicaciones.

[Más información: Nacho Vidal, sexo, drogas y televisión: las 5.000 mujeres con las que se acostó]