Descubrimos la identidad de la novia de Jordi 'El Niño Polla', el actor porno español más buscado

Jordi 'El Niño Polla' (24 años) es uno de los actores más populares del mundo, con tal fama que incluso es el intérprete porno más buscado del mundo (premio que recibió esta semana en Los Ángeles en la gala de Pornhub). Su popularidad es tal que surgen muchas preguntas en torno a él, y principalmente una en particular: ¿Quién es la mujer que ha conquistado su corazón?

La elegida por el actor es Verónica (24), con el mote de 'Vero' o 'primera dama poller', una joven de Ciudad Real con la que mantiene una relación desde hace años. Su pareja tiene muchas cosas en común con el actor porno y a lo largo de su carrera está siendo un apoyo fundamental en los éxitos del actor.

Jordi "El Niño Polla" y Verónica en una imagen de sus redes sociales.

La pareja se conoció hace muchos años, y en su primera cita fueron al cine, idea de Jordi: "Entonces estaba la The Conjuring 2: El caso Enfield, como eligió el tema, así podía meterle un poquito de miedo y que se me agarrara un poco", comenta la propia Vero en el propio canal de Youtube del actor con sonrisa pícara.

Aunque el futuro es incierto y nunca se sabe cómo va a terminar una relación, ella tiene claro que de mayor querría tener una serie de cosas: "Me gustaría lo que a todo el mundo: casarse, tener hijos… Aunque en tener hijos lo que más me echa para atrás es la parte del parte".

Artista, pero no actriz porno

Verónica ha terminado sus estudios de bachillerato en la rama de arte y su objetivo es hacer diseño gráfico y otros dos años de cocina. Una rama artística que se aleja mucho de la profesión de su novio, y en la cual no tiene ningún interés en entrar: "Jamás he sido ni seré actriz porno", asegura con el rostro serio y la mirada fija en la cámara, como queriendo dar un mayor dramatismo a sus palabras, aunque no tienen ningún problema con la profesión de su pareja.

Tiene un gran interés por el arte, pasión por la que se empezó a interesar a la temprana edad de cuatro años, experimentando con distintas técnicas. Aunque no tenía ningún sueño de ser una gran artista ni tenía clara cuál era su profesión deseada, lo que sí se imaginaba era que sus cuadros colgaran de las paredes del Louvre, al lado de otras obras como la Mona Lisa.

Jordi "El Niño Polla" con su pareja en un evento de Pornhub. YouTube.

Pero esta no es la única de sus aficiones, ya que también siente un gran interés por los videojuegos, al igual que su novio. Una afición gracias a la cual comparten mucho de su tiempo libre juntos, incluso grabándose videogames (vídeos en los que aparecen Vero y el actor jugando) que suben al canal de YouTube de Jordi "El Niño Polla".

De entre estos videojuegos, sus favoritos son Grand Theft Auto y Assassin's Creed, clásicos en el mundo de los juegos de la PlayStation (la consola con la que le gusta jugar cuando tiene tiempo).

Mujer tímida y "friki"

A diferencia de su pareja, mucho más acostumbrado a las cámaras y a la exposición pública, Vero es una mujer muy "tímida y reservada", como le gusta describirse.

Es tanta esta timidez que incluso se sonroja cuando conoce a algunas compañeras con las que va a grabar su pareja, como ocurrió una ocasión en la que ambas terminaron riéndose mientras Vero se sonrojaba cada vez más.

A la manchega también le gusta considerarse una friki, con afición por los clásicos como Pokemon (peluches, juegos, merchandising, consolas...) y por películas como Los Vengadores o Wonder woman.

Ver esta publicación en Instagram 🍻 Una publicación compartida por Jordi ENP (@byjordienp) el 21 de Jul de 2018 a las 11:46 PDT

Una mujer tímida, friki, con dotes artísticas y unos planes de futuro claros en su vida que con todas estas cualidades ha conseguido conquistar el corazón de Jordi "El Niño Polla", el actor más buscado de Internet y un joven que poco a poco gana fama y renombre.

[Más información: Con 'El Niño Polla' en un descanso: "Me he acostado con 300 mujeres"]