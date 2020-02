Xiu Mian: "No todo el mundo quiere ropa de una diseñadora china a primera vista"

Xiu Mian Liu, diseñadora china de alta costura, llegó a España hace casi 25 años y, tras regentar una tienda de ropa en Zaragoza, decidió comenzar en 2006 con el sueño de crear su propia marca de trajes de fiesta, como sus iniciales, X&M.

En sus inicios no fue fácil entrar como una nueva firma en un mercado tan exclusivo, a lo que se añade que "no todo el mundo quiere ropa de una diseñadora china", explica en una entrevista a Efe la responsable de esta marca, que elabora sus diseños en Zaragoza y que fabrica su ropa en el gigante asiático.

Tras años de trabajo en ferias, reconoce que X&M ya se ha convertido en "imprescindible" en muchas boutiques españolas, italianas o portuguesas, un impulso para crear su segunda marca, Alma Couture, de vestidos de novia.

¿De qué parte de China procede y cómo acabó viniendo a España?

Vengo de la provincia de Zhejiang, al sur de China. Vine en el año 1995. Mi padre estaba trabajando en Almería y los primeros seis meses estuve por esa zona. Y luego ya vinimos a Zaragoza. Estoy aquí desde 1996.

Aquí ha creado ya dos firmas, ¿cómo tomó la decisión de iniciarse en el mundo de la alta costura?

Yo tenía antiguamente una tienda por el Tubo de Zaragoza. Vendía ropa y luego empecé a vender vestidos. Me gustaba mucho y tuve la idea de empezar a crear mi propia marca. Me encanta la moda, los vestidos, los coloridos... Y me encanta mi trabajo.

Vestido de fiesta de la firma X&M.

¿Cómo fueron los inicios?

Fueron un poco difíciles. El sector de fiesta es distinto a la ropa de la calle y vamos a ferias. Es complicado, porque como es una línea de alta costura, cuesta hasta que la gente lo quiera aceptar. Y encima de una diseñadora china... Por lo que no todo el mundo te quiere a primera vista. Al principio, fue un poco difícil, pero hemos tenido mucha suerte, con muy buenos representantes y clientes.

¿Y hasta que consigue asentarse como marca?

En los primeros años hemos tenido incluso algún cliente que te hace un pedido y se entera de que la diseñadora y la jefa de la empresa es china y ni siquiera abre el paquete, y te lo devuelven. ¿Por qué? Porque igual no quieren marcas extranjeras, no lo sé. Pero todos los clientes que luego se han decidido por nuestras prendas a lo largo del tiempo se dan cuenta de que en relación precio, calidad y diseño tenemos lo mejor. Entonces, no se puede rechazar. Y, poco a poco, la marca se ha convertido en imprescindible para sus tiendas. En su boutique no pueden estar sin la marca X&M y yo me siento muy orgullosa de eso.

A X&M le siguió Alma Couture, de trajes de novia.

Nos hemos encontrado en un momento en el que X&M está extendido en el mercado de España y decidimos sacar otra línea un poco más alta, Alma Couture, que está gustando bastante.

Vestido de novia Eden.

En la actualidad están presente en diferentes países, ¿de dónde vienen la mayoría de los compradores?

De España, de hecho, los primeros 5-6 años nos centramos solo en vender aquí. Luego comenzamos a vender en Italia, Portugal y, desde hace unos años, tenemos clientes en México, con representantes desde el año pasado. Tenemos algunos compradores en otros lugares del mundo como Londres, Dubái, Rumanía...

¿Cuántas personas trabajan con usted?

En nuestra central, aquí en Zaragoza, tenemos diez personas que hacen tareas de oficina, logística, ayudante de diseño... Y luego tenemos varios representantes: en España tenemos ocho; en Italia, diez; en Portugal, uno; y en México, por ahora, tres representantes. Además del equipo del taller donde se confecciona, allí son muchísima gente.

¿Qué meta le gustaría alcanzar en el mundo de la moda?

Expandir la marca por todo el mundo y que en cada rincón de cada país se puedan encontrar mis diseños.

