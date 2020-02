Aterriza en España la nueva marca de cosmética salvaje: On the Wild Side

Algunos de los productos de On the Wild Side.

Esta marca llega desde el corazón de los bosques franceses, con plantas recolectadas a mano en un entorno salvaje. Con solo tres productos revoluciona la rutina de belleza de la mujer. Anne-Sophie, fundadora de la marca, cree firmemente que "la suma de las iniciativas individuales es lo que puede conducir a cambiar el mundo".

On the Wild Side es una marca de cosmética vegana y 100% natural, llegada directamente de los bosques galos. Su secreto: la recolección manual de sus ingredientes, a base de plantas silvestres, provenientes de un entorno salvaje en el que, gracias a un crecimiento lento y a la biodiversidad, desarrolla más activos que una planta recolectada en la agricultura. Sus ingredientes estrella son: el brote de haya y la savia de abedul.

Productos veganos, cien por cien natural.

¿Qué es la recolección silvestre?

Esta práctica consiste en la recolección manual de plantas, directamente de su ecosistema natural. De esta manera, al extraerlas de su hábitat virgen, sus activos son más puros y poderosos.

La marca francesa ha querido promover una cosecha responsable y sostenible, por lo que se unieron a la AFC (Asociación Francesa de Profesionales de la Cosecha de Plantas Silvestres) con el fin de promover las buenas prácticas de este tipo de cosechas y así preservar la biodiversidad. Es 100% natural, orgánica, vegana, sin aceites esenciales ni conservantes sintéticos.

Además de su etiqueta orgánica, los productos de On The Wild Side están formulados con ingredientes totalmente naturales. Todas sus formulaciones están libres de ingredientes sintéticos e incluso de conservantes generalmente permitidos en cosméticos orgánicos (ya que tales sustancias pueden irritar la piel).

La crema para bebés.

Para garantizar la estricta seguridad de todas las formulaciones, On The Wild Side utiliza la última generación de conservantes naturales, tras muchos intentos y determinación. Los productos también son veganos y no contienen ningún aceite esencial porque, a pesar de ser bien tolerados por algunos, pueden causar reacciones en la piel, lo que Anne-Sophie Nardy quería evitar a toda costa.

Una base de aceites vegetales fabricados en Francia

En cada uno de los productos de On The Wild Side, encontramos una mezcla de aceites vegetales que forman la base segura para este nuevo tipo de cosméticos.

Los aceites no comedogénicos se fabrican en Francia y ofrecen una gran cantidad de beneficios. Los más utilizados incluyen: aceite de ciruela, aceite de almendras dulces, aceite de linaza, aceite de camelina, aceite de semilla de uva, aceite de cáñamo, aceite de borraja, aceite de girasol, aceite de avellana y aceite de albaricoque.

Plantas silvestres que trabajan para la piel

Además de la mezcla de aceites vegetales incluidos en las formulaciones de On The Wild Side, cada producto está formulado con ingredientes activos de árboles milenarios, utilizados por sus propiedades de regeneración celular y su poder desintoxicante. Estos dos principios básicos, que ayudan a mantener la piel bella, fresca y brillante, cobran vida a través de la savia de abedul y los brotes de haya (con propiedades regeneradoras y drenantes).

Residuo cero

On The Wild Side ha optado por no utilizar ningún inserto de caja en su embalaje. Todos los recipientes están hechos de vidrio reciclable, con tapas atornilladas para facilitar el reciclaje. Las cajas están hechas de cartón de bosques con certificación FSC, lo que significa que por cada árbol cortado, un árbol se replanta de inmediato. Los recolectores también están comprometidos con un enfoque sostenible.

Productos

1. Huile Démaquillante de Plantes Sauvages (Aceite Limpiador Detox)

El desmaquillante de la marca.

Sin rutinas eternas y combinando simplicidad con efectividad, este limpiador en aceite está formulado con pocos ingredientes, pero de alta calidad, para disolver las impurezas y el maquillaje, dejando la piel limpia, purificada y fresca. La ausencia de aceites esenciales en su formulación hará que hasta las pieles más delicadas se puedan beneficiar de él.

Su precio es de 37 euros por un bote tamaño 100 ml.

2. Huile de Soin de Plantes Sauvages (Aceite Facial Regenerante)

El aceite facial de la marca.

Un aceite facial tan ligero y delicado que se fundirá como una segunda piel. Nutre, regenera, reafirma y refina su textura sin dejar rastro de residuo graso. La ausencia de aceites esenciales en su formulación hace que hasta las pieles más sensibles se puedan beneficiar de él. Fortalece la barrera cutánea, dejando la piel suave, flexible, rellena y radiante.

Su precio es de 39 euros por un bote tamaño 15 ml.

3. Crème de Jour de Plantes Sauvages (Crema Facial Natural Glow, de día)

La crema de la marca.

Una crema que va más allá de hidratar la piel, ya que repone sus niveles de hidratación y estimula la capacidad de regeneración celular para una piel más radiante y jugosa, con efecto glow. Rica en aceites vegetales, pero de textura ligera y aroma inolvidable. La ausencia de aceites esenciales en su formulación hará que hasta las pieles más delicadas se puedan beneficiar de él.

Su precio es de 52 euros el bote tamaño 50 ml.

