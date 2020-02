Estos son los beneficios de incluir una buena limpieza en tu rutina facial

El exceso de comida, el alcohol y la falta de sueño se reflejan en la piel con efectos como la retención de líquidos, la aparición de bolsas, la sequedad en la piel o los signos de fatiga. Para revertir esos efectos negativos es importante tener una rutina facial que ayude a restaurar el rostro, poniendo especial hincapié en el primer paso: la limpieza.

La contaminación, las impurezas y la suciedad impiden que nuestra piel respire correctamente debido a la obstrucción de los poros. Para evitarlo, te proponemos una selección de productos que ayudan a mejorar la textura de la piel, dándole luz y vitalidad y combatiendo el aspecto fatigado. Además, una buena limpieza logra que los productos que se aplican después se absorban con mucha más facilidad y cumplan su función.

María González, farmacéutica y skin advisor de Ami Iyök, nos advierte sobre la importancia de una buena limpieza dentro de la rutina facial:



"Es importante tener una buena higiene facial diaria para eliminar los restos de sebo, sudor y polución acumulados a lo largo del día y así evitar un incremento de flora microbiana saprofita, causante de muchos problemas cutáneos como el acné, rosáceas, dermatitis atópica, etc., pero también porque la suciedad crea una barrera en la piel que impide la correcta absorción de los activos de tratamientos hidratantes y nutritivos posteriores.

Si lavamos el rostro solo con agua no eliminamos el maquillaje, el sebo ni la mayoría de los contaminantes que se acumulan durante el día, ya que no son solubles en agua. Para ello necesitamos la acción de una base oleosa, presente en los tensoactivos del limpiador, para arrastrarlos. La calidad de los productos limpiadores usados es importante, se recomienda que contengan tensoactivos suaves, y que no sean muy agresivos e irritantes para la piel.

La rutina de limpieza facial se recomienda tanto por la mañana como por la noche. No obstante, la limpieza más importante es la de la noche, ya que elimina maquillaje, polución, suciedad, restos de sebo, sudor y el protector solar, dejando la piel lista para que se repare durante la noche. La limpieza matutina se debe realizar para retirar el sebo y sudor generado durante las horas de sueño.

Independientemente del tipo de piel es aconsejable utilizar siempre limpiadores con tensoactivos suaves, aclarar con abundante agua tibia y secar con pequeños toques, nunca arrastrar, excepto si se trata de un bálsamo oleoso.

Para una limpieza más completa se recomienda una exfoliación facial una vez por semana o cada 15 días dependiendo de la necesidad de cada piel".

Te proponemos una serie de productos con los que lograr sacar el máximo partido a ese primer paso de la rutina facial:

Ami Iyök Kombu Néctar

El bálsamo Kombu Nectar de Ami Iyök, con doble función limpiadora e hidratante, es un ideal para retirar restos de maquillaje, protector solar, excesos de sebo o cualquier suciedad que sea soluble en grasa. Se aplica masajeando con las manos sobre el rostro seco y poco a poco se va fundiendo, convirtiéndose en un aceite que retira toda la suciedad. Por otro lado, también sirve como mascarilla hidratante nocturna, perfecta para renovar, iluminar y devolverle vitalidad a la piel. Contiene Kombunectar TM como activo principal, anti-glicante que nutre y protege la piel durante la noche. Además, el alga espirulina elimina los radicales libres y tiene una acción detox retardando el envejecimiento celular. También se combina con muchos otros aceites que le aportan un gran potencial hidratante y antiedad.



Otro producto que ayuda a equilibrar los niveles de grasa e hidratación del rostro es el limpiador antimperfecciones de ácido glicólico de Skin Generics. Este limpiador exfolia la capa profunda y superficial de la piel para eliminar las células muertas y limpiar los poros. Tiene un pH de 4,3 que concentra 5,5% de activos antimperfecciones que garantizan su efectividad tras su uso continuado. Se recomienda su aplicación dos o tres días a la semana, por la noche y sobre la piel limpia del rostro, cuello y escote.

Green shaman de Ami Iyök y agua micelar de Skin Generics.

