Toñi Moreno regresa al trabajo con un cambio de 'look' radical y anuncia un nuevo proyecto

Toñi Moreno (46) ha retomado su trabajo en Mujeres y Hombres y Viceversa tras dar a luz a su pequeña Lola. La presentadora se convirtió en mamá el pasado 22 de enero, un nacimiento que colmó su felicidad. Y es que tras años intentando estrenarse en el mundo de la maternidad, Toñi Moreno lo ha conseguido.

Ahora, la de Sanlúcar ha vuelto al trabajo con un importante cambio de look. Moreno ha apostado por cambiar su tono de pelo y cortarse el flequillo, una gran transformación para afrontar esta nueva etapa profesional.

Nagore Robles (37), quien ha sustituido a Toñi durante su baja, era la encargada de hacer la presentación de rigor y recibirla en plató. "Estás impresionante", comentaba al verla, bromeando con que ahora "todas van a querer quedarse embarazadas para estar así". La andaluza agradecía los piropos, afirmando que su cara no es más que el reflejo de lo que siente en un momento tan especial: "Creo que es la felicidad que te da la maternidad".

Ver esta publicación en Instagram Arrancamos !!!!! @myhtv @cuatrotv @nagore_robles @mediasetcom Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73) el 4 Mar, 2020 a las 3:29 PST

Además, la presentadora titular ha querido agradecer la labor de Nagore en la que ha sido su primera experiencia conduciendo un programa: "Gracias por lo fácil que lo has hecho, por lo bien que has guardado el castillo y por lo que has demostrado", ha dicho después de entregarle un ramo de flores.

De esta manera, Nagore le ha cedido el testigo de nuevo a Toñi Moreno al frente de Mujeres y Hombres y Viceversa, que se reincorpora al trabajo y estrena un nuevo espacio. Y es que, además de volver a las mañanas de Cuatro con el programa de citas, Toñi se estrena este jueves en el canal de vídeos de MTMAD con Dos vidas. En él, la periodista mostrará sus cambios de hábitos para convertirse en una mujer mucho más sana y deportista: "Yo no me he cuidado muy bien y ahora tengo la obligación porque tengo un bebé. Tengo que estar fuerte psicológicamente, mentalmente, y para eso tengo que cambiar de hábito. Y ese es mi reto que quiero compartir con todos, para el que le pueda ayudar lo haga conmigo también".

Un reto al que se enfrenta con muchas ganas, tal y como ella misma ha confesado: "Nunca es tarde para empezar a hacer deporte, nunca es tarde para cuidarse y descubrir cosas nuevas. Y nos vamos a reír mucho porque yo soy bastante torpe y me va a costar muchísimo, pero voy a poner todo de mí".

